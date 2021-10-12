На прилавки игровых магазинов всего мира поступила Metroid Dread — новая глава в истории культовой франшизы и один из крупнейших эксклюзивов консоли Nintendo Switch этого года. Игра уже успела наделать немало шума и получить высокие оценки не только от профильных изданий, но и от рядовых геймеров. Корреспондент ИА REGNUM рассказывает, чем возвращение Metroid может удивить и порадовать в 2021 году.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

По сюжету Metroid Dread, межгалактическая охотница за головами Самус Аран в очередной раз оказывается на незнакомой враждебной планете в полном одиночестве и под чутким руководством геймеров пытается найти ответы на интересующие её вопросы. Впервые за 19 лет новая игра в серии Metroid не пытается заигрывать с жанровыми особенностями и перспективой, а возвращается к классическому 2D-формату. Героине предстоит много прыгать, стрелять, изучать окружающую её местность и неоднократно сталкиваться с превосходящими по силе противниками — в сюжете Metroid Dread их роль чаще всего выполняют практически неубиваемые роботы ЭММИ. Всё это сопровождается качественными кинематографическими вставками, богатым арсеналом оружия и брони, а также проработанным бестиарием различных врагов от мала до велика.

Корреспондент ИА REGNUM уже успел провести несколько часов в Metroid Dread и сложить мнение о проекте:

«Metroid Dread — это довольно консервативная игра, умело сочетающая в себе и архаичные, и современные элементы. За небольшой продолжительностью кроется действительно увлекательный геймплей, а многообразие растущих по сложности игровых ситуаций не раз бросит геймерам настоящий вызов. Отдельно стоит похвалить режиссуру видеовставок и сцен, предшествующих битвам с боссами, — никогда не думал, что игра в двухмерной перспективе может быть настолько зрелищной.

Игроков из России приятно порадует тот факт, что Metroid Dread полностью переведена на русский язык (включая озвучку), но огорчит цена — 5,4 тыс. рублей за совсем небольшое шестичасовое приключение. И, несмотря на положительные отзывы и высокое качество проекта, оправдать для себя такую стоимость смогут только прожжённые фанаты жанра «метроидвания». Если вы не причисляете себя к их числу, то со спокойной душой проходите мимо — за эти деньги Nintendo может предложить и более комплексные игры».

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

Зарубежные критики поставили новинке от Nintendo преимущественно высокие оценки. На момент написания статьи, у игры 88 баллов из 100 на популярном агрегаторе Metacritic. Профильные издания хвалят игру за атмосферу, удобный интерфейс и запоминающихся противников. Некоторые журналисты даже называют её «игрой года» на Switch.

«Я ждал этой игры 15 лет. Она получилась точно такой, как я и надеялся — и это невероятно. Геймплей великолепен, у карты отличный дизайн, битвы с боссами весёлые, а встречи с ЭММИ по-настоящему пугающие. Все эти элементы, объединённые вместе, создают прекрасный результат — лучшую игру 2021 года на Nintendo Switch», — Vgames.

«Metroid Dread это восхитительный современный взгляд на классическую игру из детства. Она выглядит также красиво, как и любая из современных игр, но при этом сохраняет ощущение старых игр. Пугающий настрой проекта и жестокие противники бросают вызов, достойный других игр серии Metroid», — CGMagazine.

«Metroid Dread — это увлекательное и насыщенное платформенное приключение и одна из самых захватывающий игр для Switch, созданных Nintendo за долгое время», — Pocket Gamer UK.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

Впрочем, не все критики оказались одинаково благосклонны. Некоторые из них считают, что сама игровая формула Metroid устарела, и Dread не пытается осовременить её.

«Я закончил прохождение Metroid Dread с весьма противоречивыми чувствами. С одной стороны, она отлично спроектирована, а главный геймплейный элемент — страшные роботы-преследователи — вплетены в формулу Metroid очень органично. С другой стороны, эта формула уже давно не работает, а Dread не прикладывает достаточно усилий, чтобы оживить её. Dread — это нормальная игра. Просто она получилась недостаточно запоминающейся для игры, которую фанаты ждали так много лет», — Digitally Downloaded.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

Геймеры, в свою очередь, встретили релиз Metroid Dread ещё лучше, чем критики. Игра получила от них 9,1 баллов из 10 на Metacritic и множество восторженных отзывов. Некоторые фанаты даже называют её лучшей частью франшизы.

«Лучшая из всех игр Metroid. Она великолепна. Отличная графика, отличный геймплей, отличная атмосфера. Единственное слово, которое приходит на ум, это «Вау!». Отлично сработано Nintendo», — Gust800.

«Поразительная игра. Это совершенно точно лучшая игра этого года, по крайней мере, для меня. Не могу дождаться выхода сиквела», — Enrique0912.

«Все годы долгого ожидания стоили того. Metroid Dread сразу же попала в мой личный список любимых игр — особенно на Switch. Геймплей получился динамичным, но при этом очень плавным. Схема управления здесь лучше, чем в любой другой игре серии Metroid. Катсцены великолепны, сражения с боссами сложные и интересные, а история увлекательная», — CriBabey.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

Таким образом, релиз Metroid Dread уже можно однозначно назвать успешным. Nintendo продолжает развивать свои знаковые франшизы, комбинируя все преимущества современных технологий с ностальгическими ощущениями родом из девяностых. Теперь остаётся лишь ждать новых анонсов по Metroid — Dread совершенно точно проложит тропинку для будущих релизов в этой серии.