После летних размышлений о том, как лучше репрессировать отказывающихся от вакцинации граждан, некоторое время по части карательных фантазий в России наблюдалось затишье. 11 октября свой голос подал член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Александр Лукашев, который предложил за отказ от вакцинации штрафовать ежемесячно на пять тысяч. Ведь если человек не прививается, то потом болеет, а государство его лечи за 200 тысяч рублей, а то и за все 500. Таково рассуждение г-на Лукашева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Про то, как вакцинировать, да побольше, думают не только у нас. В тот же день вышло интервью нового главы греческой Национальной организации общественного здравоохранения по имени Теоклис Заутис. У него несколько научных степеней, он профессор педиатрии, профессор эпидемиологии, учился в США, где и много работал, а с начала пандемии является членом Национального комитета по защите общественного здравоохранения от коронавируса COVID-19 при минздраве. Заутис — убежденный сторонник вакцинации, он верит, что привить население земного шара в максимально возможной степени — это путь к быстрому и безопасному избавлению от пандемии, как он выражается.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

Так вот, Заутис считает, что самая главная трудность с вакцинацией сейчас — это проблема информированности людей. «Первая серьезная проблема, с которой нам предстоит столкнуться, это важная работа по информированию граждан о преимуществах вакцинации. Надлежащая информация является союзником для положительной реакции граждан, граждан нужно целенаправленно и полно информировать по этим вопросам». Евро-американский профессор почему-то думает, что если люди что-то не поняли, значит, им недостаточно убедительно объяснили, а лучший метод убеждения — дать исчерпывающую информацию, причем в доходчивой форме.

Но, как говорится, тут вам не там, и самой доходчивой формой убеждения для многих до сих пор остается если не кулак, то рубль. Возможно, они и правы. И оброк в размере пяти тысяч в месяц многих жителей нашей страны заставил бы пойти в прививочный кабинет, тем более что обложены были бы и без того нищие старики, Лукашев же прямо говорит, что штрафовать надо первым делом лиц из групп риска. Хотя не вирусолог Лукашев людям дал возможность эти деньги получить, и не ему решать, куда они должны их тратить. Вопрос в следующем: предложение будет вносить Лукашев, а отвечать за последствия он предлагает кому? Кто будет помнить его имя? Кого будут поносить за очередную драконовскую меру? Более того, ее даже не надо формально вводить, ее достаточно просто предложить. В нашей стране никакой вирусолог, фамилию которого люди впервые услышали, когда он «выступил с резонансным предложением», не воспринимается как некий член РАН, который сам по себе. Он воспринимается и оценивается в тренде, как часть элиты, которая непрерывно что-то вносит и вводит, причем всё — против человека.

В «Мастере и Маргарите» самыми сложными вопросами в мире назывались вопросы крови, а в России это вопрос рубля. Рубль у нас — универсальный измеритель всего. Добра и зла, справедливости и несправедливости. Хороший начальник — и платит хорошо, правильно власть поступила — и денег дала; начальник дурной — штрафует, власть дурная — только ищет, как на бабки раскрутить. Даже к церкви, которую, казалось бы, надо обсуждать с точки зрения метафизики, всё равно те же претензии: «сам на мерседесе, а свечки у него по полтиннику». Рубль — больная тема, потому что его всегда мало. Объективно мало. Такому народу сказать, что, мол, не хочешь прививаться — мы тебя обложим данью, и привьёшься как миленький, значит, переступить такую черту, за которой противная сторона становится не просто чужаком, а настоящим и люто ненавидимым врагом.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

Наконец, хочется вновь спросить по поводу названных сумм, с помощью которых академик пытается раскрутить сограждан на чувство вины перед государством, которое тратит на его лечение баснословные деньги. Уж сколько раз просили публично показать, так сказать, разблюдовку этих сумм, из чего складываются те сотни тысяч, в которые обходится лечение каждого носителя коронавируса? До сих пор не было дано внятного публичного ответа, зато появляется новый вопрос: а где она, компенсация от государства людям, которые лечатся за свой счет? Много ли лекарств нам выдают в аптеках бесплатно? Вроде, наоборот, мы за них платим из своего кармана. И никто этих трат не возмещает.

Лукашев сравнил отказ от прививки с вредными привычками типа курения и алкоголизма, за которые люди расплачиваются благодаря акцизам на табак и алкоголь. Соответственно, рассудил он, аналог таких акцизов нужно ввести и на отказ от прививки. Не совсем понятно, зачем, упоминая коронавирусную болезнь, ставить ее в один ряд с алкоголизмом (пожалуй, это не совсем этично по отношению к переболевшим ковидом), но ход всей мысли примечательный. Вакцинация при таком ее изображении оказывается не средством улучшения здоровья граждан, а просто бизнесом. Вколол вакцину — бизнес. Не вколол вакцину — не должен бизнес страдать, всё равно плати. И тут уже никакая ширма заботы о населении ничего не прикроет, да и нет ее, когда всё откровенно сводится к самому главному: к баблу.