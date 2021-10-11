В украинском городе Ровно работает кафе, в котором демонстрируется нацистская символика. Об этом 10 октября сообщает телеграм-канал «Зе Хайль», на котором также опубликовали соответствующие фотографии, сделанные в заведении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Ничего необычного для Украины. Просто кафе в Ровно, где полно нацисткой символики. Что характерно, символика нацистских коллаборационистов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в одном ряду со свастикой. Однозначно — это нарушение украинского законодательства, но владельцы забегаловки зарегистрировали её как музей-кафе, а закон о запрете символов тоталитарного режима на музеи не распространяется. Вот так просто, с молчаливого согласия общественности и полного одобрения властей, в Ровно чтут нацистов и их пособников», — отметил автор телеграм-канала «Зе Хайль».

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Реалии украинского Ровно оценили читатели телеграм-канала «Зе Хайль». Также новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие возмутились новостью о работе подобного заведения.

Нацианалисты ОУН-УПА (Организация запрещена в РФ) на параде в Ивано-Франковске. Украина. 1941

«Представляю, что было, если бы, например, в Запорожье решили сделать то же самое, только с коммунистической символикой. Кафе уже полыхало бы», — пишет Person Secret.

«И Европа, и Запад, конечно, этого не видят, но самое страшное, что люди ходят в этот ресторан», — добавила Алиса К.

«Ну не твари?! Это всё потому, что фашизм насаждается и прикрывается властью. Безнаказанность и беззаконие порождает большее зло», — отметил Yrii D.

«Ничего удивительного. На Западной Украине это было всегда. Ничего им насаждать не надо, они всегда были такими. Кто сжег Хатынь? Кто устроил Волынскую резню? Кто расстреливал евреев в Бабьем Яру? Или у кого-то есть еще иллюзии по этому поводу? 2 мая 2014 года в Одессе живьем сожгли людей, и Украина не вздрогнула, не ужаснулась этому», — добавила Д. Вениаминова.

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«Скучают по гитлеровской оккупации», — с сарказмом добавил R Crouwl.

«Ну сколько же люди должны скрывать свою истинную сущность? Это же нормально для населения и пользуется поддержкой. Никто не откроет заведение, не промониторив спрос, так можно и прогореть. Нравится людям, значит», — отметила Лариса Ф.

«Несколько миллионов мирных украинцев истребили. Украинцы начинают косить под тех, кто их истреблял… Удивительные люди», — отреагировал Антон Г.

«Вообще-то есть закон, запрещающий фашистскую символику», — напомнила Елена А.

«Когда уже это недогосударство признают террористическим (не путать страну и государство)», — отреагировал «Русский Солдат».

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Никогда. Трибалтию же до сих пор не признали», — ответила «Русскому Солдату» Lilia Girfanova.

«Чисто гипотетически, а получится сделать музей-кафе с бюстами Ленина и Сталина и лозунгами «Слава КПСС»?» — поинтересовалась Анна.

«Была бы я достойно богатой, я бы открыла. Но есть проблема, придут черти в масках и закидают коктейлями Молотова. А мы, получается, терпилы», — подытожила автор телеграм-канала «Зе Хайль».

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