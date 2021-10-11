Новый посол Республики Польша в России Кшиштоф Краевский посетил Калининград впервые с начала своей новой дипломатической миссии в Москве. Еще до отъезда из российской столицы он встречался с главой представительства региона в правительстве РФ Денисом Салием. Эсклав играет очень важную роль в отношениях между гражданами двух стран, ведь именно россияне из Калининградской области чаще всего едут в Польшу, в основном за покупками. Сам Краевский оценил, что «приграничное сотрудничество между странами принесло ощутимые результаты и положительно оценивается российской стороной».

Иван Шилов ИА REGNUM Кшиштоф Краевский

Прежде чем перейти к самому визиту, давайте вспомним, кто такой Краевский и откуда он приехал в Россию. Он окончил факультет международных отношений Варшавского университета, где был активным членом Ассоциации польских студентов, и начал свою политическую карьеру в Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Сразу после окончания учебы он был принят на работу в аппарат Совета министров, а затем в 1993 году в министерство иностранных дел, где после пяти лет службы в Варшаве в 1998 году отправился в первую зарубежную командировку в качестве генерального консула Республики Польша в Варне. После возвращения в 2003 году он два года проработал титулярным послом, а затем в 2005—2010 годах был послом Республики Польша в Азербайджане. С 2010 по 2014 год — директор службы дипломатического протокола министерства иностранных дел Польши. С 2014 по 2018 год — посол в Болгарии и снова в течение следующих трех лет занимался службой дипломатического протокола.

Сергей Сазанков Посольство Республики Польша в Москве

В 2020 году его выдвинули на пост посла в России, Краевский получил единодушное одобрение и 27 февраля 2021 года возглавил посольство Польши в Москве. Имеет ордена и знаки отличия, кроме польских, также от Болгарии, Азербайджана, Латвии, Норвегии, Португалии, Эстонии, Греции, Нидерландов и Литвы. Как нетрудно подсчитать, Калининград почти год ждал визита Краевского. Это немного странно, поскольку, по оценке самого дипломата, этот регион играет такую большую роль во взаимоотношениях. Конечно, это может быть оправдано ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, о которых Краевский упоминал много раз. Что не меняет того факта, что поездка должна была состояться в максимально скорые сроки. Но перейдем к самому визиту, который кажется интересным.

Во время своего пребывания в Калининграде посол подчеркнул, что область «играет особую роль в силу своего местоположения». В беседе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым он подчеркнул, что «мы должны помнить, что сложные политические вопросы, которые существуют в польско-российских отношениях, не отражают и не должны влиять на добрососедское сотрудничество между Калининградской областью и Польшей». Краевский также подчеркнул, что у него здесь состоялся «очень конкретный разговор». Главной темой переговоров с губернатором стал вопрос передвижения между российским и польскими регионами: «Я подчеркнул, что мы ждем решения Москвы о включении Польши в список стран Евросоюза, граждане которых, независимо от причины приезда, могут подать заявку на бесплатный въезд в Россию. Я указал, что генеральное консульство Республики Польша в Калининграде готово, естественно, выдавать визы в соответствии с действующими правилами для граждан России, которые крайне заинтересованы в поездке в Польшу». Обсуждалась тема малого приграничного движения (МПД), которое было приостановлено между двумя странами в 2016 году, но здесь Краевский не делал никаких обнадеживающих заявлений, объясняя это общими сложностями в путешествиях между Польшей и Россией.

Также состоялась встреча с местной польской общиной, руководством и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где работает центр польского языка. Проблема трудностей с поездкой польских преподавателей не разрешает проводить занятия очно. Самой интересной встречей кажется беседа в Калининградской торгово-промышленной палате (ТПП). На встрече присутствовали представители в том числе Ассоциации «Балтийский продовольственный альянс», одного из наиболее динамично развивающихся секторов региона, регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, объединяющего крупный бизнес в России, Ассоциации индустрии туризма и Балтийского делового клуба. Среди требований бизнесмены упомянули облегчение пересечения границы и возобновление работы совместного Делового совета.

Polska-kaliningrad.ru Российско-польская граница

Подводя итоги визита Краевского, я все же не могу быть оптимистичным. На мой взгляд, он, несмотря на привлекательные лозунги и многовекторность, ни к чему конкретному не приведет. У обеих стран фактически связаны руки из-за разорванных взаимоотношений на межгосударственном уроне. Трудно представить, что представленные послом предложения будут реализованы, а тесное сотрудничество станет развиваться должным образом, поскольку польско-российские отношения в целом не улучшились. Все мы знаем, что есть необходимость во взаимном приграничном сотрудничестве, и повторять это не имеет никакого смысла. Посмотрим, как будут в дальнейшем развиваться события. Небольшое основание для оптимизма дает тот факт, что Краевский говорил о деловых предложениях и конкретных вопросах, оставляя в стороне большую политику. Может быть, для начала движения друг навстречу другу это и сработает.