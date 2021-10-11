На сегодняшний день в Вашингтоне особенно горячо обсуждаются два законопроекта. В одном из них основное внимание уделяется инфраструктуре, тогда как другой посвящен расширению системы дошкольных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, а также программам борьбы с изменением климата. Тем не менее американские законодатели и эксперты в скором времени намерены приступить к обсуждению еще одного законопроекта о финансировании всей работы федерального правительства, в том числе министерства обороны. И здесь крайне важную роль могут сыграть уроки прошлого, пишет директор по стратегическим исследованиям в области сдерживания Института МитчеллаПитер Хьюсси в статье, вышедшей 10 октября в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

Прежде всего, отмечает он, необходимо провести анализ новых трат на социальное обеспечение американских граждан. В общей сложности новый законопроект предусматривает увеличение объема финансирования социальных выплат на $6,5 трлн в течение следующих десяти лет — то есть по $19,7 тыс. на каждого мужчину, женщину и ребенка в стране. Если же считать по годам, то получается, что при увеличении таких расходов на $650 млрд на каждого живущего в США будет приходиться по $1,97 тыс. Эти $650 млрд в год будут выделяться сверх приблизительно $6 трлн общего федерального бюджета, который будет принят в нынешнем финансовом году.

При этом, когда в 1960 году на пост президента США был избран Джон Кеннеди, бюджет всего федерального правительства лишь немного превышал отметку $100 млрд в год — это при населении в 179 млн. То есть тогда на каждого жителя страны приходилось $558. В 1981 году, когда население страны достигло отметки 226 млн человек, американское правительство потратило на свои нужды в первый год правления администрации Рональда Рейгана $745 млрд, или $ 3,3 тыс. на человека. Благодаря этим данным можно оценить всю сложность задачи, с которой приходится сталкиваться Конгрессу.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о РСМД в Белом доме, 1987 год

Американские законодатели должны каждый год находить средства на финансирования всех подразделений правительства США. Такой «произвольный» бюджет не включает в себя социальные выплаты, в том числе в области здравоохранения, а также другие программы. Эти «обязательные» расходы составляют большую часть затрат правительства, которые в нынешнем финансовом году достигли отметки $7,1 трлн.

Произвольный бюджет американского правительства, который на 50% состоит и оборонного, является лишь малой частью общего федерального. Произвольные выплаты ограничивались на протяжении почти десятилетия с 2010 года, когда они достигли $1,3 трлн, а расходы на оборону составляли $670 млрд и выросли до $705 млрд к 2020 году, то есть на 14 и 12% соответственно от всего федерального бюджета.

Иными словами, США потратили на оборону в 2020 году $2,1 тыс. в пересчете на каждого американского гражданина. Это лишь одна треть от тех средств, которые требовались для победы в холодной войне и нанесения поражения Советскому Союзу. В 1960 году расходы на обороны составляли $49 млрд, или 50% от федерального бюджета. В 1980 году они достигли отметки $176 млрд, или 23% от федерального бюджета.

Сколько же на свою оборону должны потратить США, когда на иные цели планируется потратить $6 трлн, или $600 млрд в год?

Если траты на оборону достигли бы 12% от федерального бюджета, как в 2020 году, бюджет 2022 финансового года составил бы $840 млрд. Если в том же году, как и в нынешнем, на оборону будет направлено 3,7% ВВП страны, тогда бюджет достигнет отметки $814 млрд. В комитетах по вооруженным силам как Сената, так и палаты представителей выступают за то, чтобы оборонный бюджет составлял $778 млрд, что приблизительно на $60 млрд меньше, чем тренды недавнего времени.

Конгресс США

Безусловно, США должны тратить лишь столько, сколько необходимо для осуществления их национальной стратегии обеспечения безопасности. Сама эта стратегия на данный момент пересматривается в рамках обзора национальной безопасности, который включает в себя обзор ядерной стратегии страны. Этот обзор будет завершен ближе к концу года, а на основе его выводов будут высказаны предложения по формированию бюджета.

Поддержание и модернизация ядерных сил для сохранения статус-кво потребует выделения около 5,6% оборонного бюджета, которые составляют лишь 0,0062% от общего федерального бюджета. На протяжении следующих десяти лет бюджет модернизации ядерного потенциала будет составлять в среднем $27 млрд в год. Правительство же США тратит такую же сумму каждые 40 часов. Иными словами, за одну рабочую неделю правительство может профинансировать всю программу модернизации ядерного потенциала на год вперед.

Провести модернизацию устаревающих элементов ядерной триады страны крайне важно. Многие из имеющихся систем стоят на боевом дежурстве уже 50 и более лет. Несмотря на это, ядерное сдерживание работало идеально на протяжении более 70 лет. Иными словами, отказаться от ядерной триады или пойти на ее существенную перестройку было бы непросто.

По мере устаревания арсенала важно принять во внимание то, что еще необходимо для сдерживания противников США. США уже сталкиваются с ситуацией перевеса по обычным вооружениям на внутренней европейской границе и в Тихом океане. Нынешние ВВС США самые малочисленные в истории, тогда как каждому летательному аппарату в среднем по 29 лет. Можно представить себе, что такое водить автомобиль, выпущенный 29 лет назад, не говоря уже об истребителе.

Из-за высокой стоимости техобслуживания старого авиапарка ВВС США приходится сокращать его численность и откладывать средства на закупку новых более современных технологий. Однако завершится этот процесс лишь к концу нынешнего десятилетия. В связи с чем возникает дилемма. Из-за нынешнего проекта бюджета модернизация ВВС США будет отложена. В то же самое время вероятность того, что противники США отложат свою агрессию, невелика.

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Более сильный оборонный потенциал — это более надежный фактор сдерживания, именно этот потенциал сдерживания в прошлом не дал разгореться вооруженному конфликту. Очень многое можно понять в этом вопросе на основе истории. Когда в 1981—1988 годах администрация Рейгана и обе партии в Конгрессе пошли на восстановление мощи вооруженных сил США, Вашингтону вместе с союзниками удалось сократить число вторжений его противников, уменьшить численность развернутых за рубежом американских контингентов, а также положить конец Советскому Союзу.

Плоды дало сдерживание, а не разрядка, поскольку именно оно предполагало, что «плохих парней» можно остановить от агрессии лишь с помощью сильных вооруженных сил США, а не с помощью сдержанности и мирных намерений.

На этом фоне актуален вопрос о том, какие уроки можно вынести в части оборонного бюджета. Для обеспечения нынешних нужд обороны необходимы более решительные инвестиции, чем предполагалось ранее. В Конгрессе это понимают: поэтому палате представителей увеличила оборонный бюджет на $23,9 млрд. На такие же шаги пошел и соответствующий комитет Сената.

Однако вместе в новых проектах бюджета, в которых на социальные нужды предусмотрены триллионы, также прописано предложение пойти в течение следующих 10 лет на сокращение оборонных расходов на $330 млрд. Иными словами, совсем не то, что нужно для обеспечения нужд безопасности.

И хотя за последние лет пять расходы на оборону вернулись в определенной мере на необходимый уровень, тогда как союзники США по НАТО стали тратить значительно больше, свободный мир должен делать больше для обеспечения своей безопасности. Два ближайших по потенциалу противника США — Россия и Китай — наращивают свою военную мощь темпами, невиданными с окончания холодной войны. Укрепление «авторитарных» режимов в Москве и Пекине представляет собой тревожный тренд для оставшихся в мире оплотов демократии.

Китайская баллистическая ракета DF-5B

Призывы к сдержанности ни к чему не приведут. Япония недавно призвала Китай проявлять такую сдержанность в отношении Тайваня. В ответ на это один из телеканалов Китая заявил о том, что если Токио встанет на защиту Тайваня, Пекин будет бомбить Японию ядерным оружием до тех пор, пока Япония «во второй раз» безоговорочно не сдастся.

Как показывает история, Китай и Россию остановят не более значительные социальные выплаты, а увеличение финансирования расходов на оборону и сдерживание.