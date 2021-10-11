Глава Самарской области Дмитрий Азаровпровел совещание с общественностью, на котором были рассмотрены вопросы ужесточения контроля, а также распространения допуска во многие учреждения только по QR-кодам и увеличение количе6ства вакцинированных сотрудников в трудовых коллективах до 80%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

«Общественники озвучили и поддержали необходимость многих кардинальных мер. Мириться с «потерями» не готов никто», — сообщила 8 октября пресс-служба областного правительства. При этом отмечалось, что в совещании приняли участие руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, депутаты Самарской губернской думы, лидеры общественных, национальных и ветеранских организаций, представители фитнес-индустрии и спорта, промышленных предприятий, организаций торговли и питания, окружных родительских собраний.

Пользователей социальных сетей возмутил тот факт, что от лица всех жителей региона выступают и одобряют ужесточение ограничений неизвестные им общественники.

«Имена «общественников» в студию! Героев надо знать в лицо. Кто уполномочивал этих лиц выступать от имени всего региона?», «Просто опубликуйте список людей на совещании. Народ должен знать героев», — возмущаются они.

«Собрали «карманных» общественников и зависимых от решения властей директоров предприятий и, типа, их мнение спрашивают. Теперь можно смело всё что хочешь вводить. Ведь якобы обсуждение прошло с участием широкого круга лиц, и все высказали свое «одобрямс». Одно лицемерие, ничего больше», — пишут пользователи.

Samregion.ru Дмитрий Азаров обсудил с общественностью как избежать локдауна в Самарской области

«Власть тактику поменяла, раньше жителей перед фактом ставили: указ выходил, и будьте любезны — исполняйте. Теперь с «общественностью» якобы советуются для придания легитимности своим решениям», — возмущаются они.

«Скоро привитые будут носить оранжевые шляпки, а не привитые розовые», — пишут пользователи, явно намекая на выступление резидентов одного из шоу, в котором артисты высмеивают решения властей в сфере борьбы с распространением коронавируса, показывая их непоследовательность и неэффективность.

Люди выступают за то, чтобы вакцинация была только добровольной.

«Почему должны прививаться принудительно? Прививка должна быть гарантией того, что я не заболею. А привитые болеют и умирают. Где логика?» — этот комментарий поддержали около 150 пользователей социальной сети.

Жители возмущены тем, что вместо работы по обеспечению доступности массового спорта широким слоям населения власти, наоборот, намерены закрыть доступ в спортивные учреждения здоровым гражданам. Таким образом, они ставят людей перед выбором: «Либо получи прививку не прошедшей испытания вакциной и возьми на себя всю ответственность за побочные осложнения в случае их возникновения, либо сиди дома».

Пользователи сетей вспоминают советские агитационные плакаты о спорте: «Спорт — это здоровье, воля и мужество», «Занимайтесь спортом», «Молодежь — на стадионы», «Если хочешь быть здоров — закаляйся».

«Теперь же власти, наоборот, фактически разгоняют здоровых людей по домам, в четыре стены. Откуда иммунитет возьмётся?» — пишут возмущенные жители.

«Для оздоровления населения запретили спорт и бассейн! Вы в своём уме, Азаров?» — пишут они.

«А кроме жестокости, походу, ничего и не осталось у чинушей, ведь вакцинированные тоже болеют и также являются разносчиками, и где логика этого «террора» людей, которые не хотят прививаться», «Вот и я о том, что и привитые, и не привитые болеют. Зачем тогда колоть?» — спрашивают жители.

Пользователи сообщают, что власть растеряла доверие народа: разрушение медицины, образования, пенсионная реформа, теперь вакцинация. «Дело не в том что люди вакцинироваться не хотят, дело в том, что люди вам не верят! Не верят вашим словам, угроза, может быть, и реальная, НО ВАМ НЕ ВЕРЯТ, ПРОСТО НЕ ВЕРЯТ!!!» «Несут с телека всякую пургу. Действительно, не верим уже ничему!»

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

«Если коронавирус столь заразен, как это нам преподносят, то почему не вымерли таксисты?» «Кроме таксистов, ещё очень много продавцов, которые находятся в непосредственной близости от покупателя. А ведь больные ковидом ходят по магазинам, и на лбу у них не написано, что больны… Так что штат продавцов повсеместно тоже должен был бы уменьшиться чуть ли не вдвое… Но мы, как стойкие оловянные солдатики, — на рабочем посту», — отмечают жители.

Пользователи предполагают, что своими непоследовательными действиями власть сама провоцирует народ на бунты: «Вы своими чертовыми бирками выведете народ на улицу, вы только доведете народ до предела, у каждого человека свой собственный иммунитет, и что запрещено насильно принуждать вакцинироваться, иначе это фашизм», «О Конституции давно уже власть забыла», «Началась дискриминация людей!!!».

Жители заметили, что сам Азаров на массовых мероприятиях находится без маски, и возмутились этому: «Да уж, везде без маски, на всех видео в окружении людей без дистанции, интересно, часто полиция вам протоколы выписывала, так-то для суда факт налицо», «Так почему на совещании губернатор даже маску не может надеть на себя, борцы, блин», «А привитым маску носить не обязательно? Мне вот тоже интересно) Зачем прививаться, только ради qr кода?)» «Маленький царёк» ярко демонстрирует — маски и прививки для холопов», «Кто-нибудь закончит этот маскарад?» — возмущаются жители.

«Вся проблема в данной эпидемии — это деньги», — предполагают они.