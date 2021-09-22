В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации 12 октября планируется заседание круглого стола на тему: «О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов».

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Да… вот именно так оно и называется.

По нехитрой задумке структур, подконтрольных любителю писать различные письма руководителям государства, известного всей рыбной отрасли, приближенного к высшей власти Глеба Франка (зять Геннадия Тимченко)? — это мероприятие имеет целью подтолкнуть федеральные органы исполнительной власти к продолжению решительных действий по дальнейшему «реформированию» рыбного хозяйства страны. В первую очередь, конечно, в финансовых интересах самого Глеба Франка. В результате проведения данного мероприятия инициатор хочет, чтобы на свет «родились» на бланке Совета Федерации рекомендации федеральным органам исполнительной власти — как и что следует делать в рыбной отрасли России.

Цитата из видео на YouTube Глеб Франк

В этой связи хочется сказать следующее.

О позиции рыбаков и краболовов Севера

1.1. Промысел трески и пикши

По экспертной оценке ученых и рыбаков-практиков, в ближайшие пять лет снижение вылова арктической трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях может составить как минимум 30% от уровня 2021 года, что неизбежно приведет к существенному падению финансово-экономических показателей рыбодобывающих предприятий Севера России.

На Севере почти сто юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют морское рыболовство. Более 50% предприятий рыбной добычи не аффилированы с крупными рыбопромышленными холдингами. Часть этих организаций являются градо‑ и поселкообразующими, несущими на себе дополнительную социально-экономическую нагрузку в поселениях, расположенных на морском побережье. После первого изъятия у этих предприятий 20% квот трески и пикши для «инвестиционных» целей, а также снижения на 30% общих допустимых уловов трески и пикши «Влияние расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов» для этих организаций и их трудовых коллективов будет выражаться в дальнейшем экономическом разрушении указанных предприятий и потере значительной части рабочих мест.

В результате реализуемых рыбных «реформ», в связи с планируемым приходом на Север 25 рыбопромысловых судов, строящихся по программе «инвестиционных» квот, в настоящее время на Северном рыбохозяйственном бассейне формируется переизбыток производственных мощностей для вылова рыбы. Речь об эффективности использования одной единицы флота уже не идет, вопрос в другом — как в ближайшие годы загрузить работой все (и новые, и работающие в настоящее время) промысловые суда и их экипажи.

В этой связи продолжение реализации на Севере России политики «инвестиционной конфискации» рыбных квот у законопослушных некрупных пользователей водными биоресурсами в пользу крупных «игроков», продолжение реализации политики строительства больших рыбопромысловых судов представляет практическую угрозу социально-экономической безопасности в одной из системообразующих отраслей экономики Арктических регионов — рыбному хозяйству.

Zala Рыболовный траулер

1.2. Промысел крабов

В связи с крабовыми аукционами с «инвестиционными» обязательствами, прошедшими в 2019 году, на Северном рыбохозяйственном бассейне формируется переизбыток производственных мощностей для добычи крабов. Речь об эффективности использования одной единицы флота уже не идет, вопрос в другом — как в ближайшие годы загрузить работой эти промысловые суда и их экипажи.

Продолжение реализации политики крабовых аукционов с «инвестиционными» обязательствами на Севере России не имеет под собой никаких внятных объяснений с точки зрения экономического будущего для хозяйствующих субъектов, осуществляющих крабовый промысел.

1.3. Береговые рыбозаводы

Как и с промысловыми судами, на Севере России формируется переизбыток береговых заводов для производства рыбной продукции. Речь об эффективности использования заводов уже не идет, вопрос в другом — как в ближайшие годы загрузить работой эти заводы и их трудовые коллективы.

1.4. Склады для хранения рыбопродуктов (холодильники)

В главных морских портах, расположенных на Севере (Мурманск и Архангельск), работают более двух десятков холодильных складов, обеспечивающих единовременное хранение рыбной продукции в количестве не менее 60 тысяч тонн. Этого более чем достаточно для обеспечения работы судов рыбопромыслового флота. Нет каких-либо профессиональных оснований полагать что рыбы в Баренцевом и Норвежском морях будет ловиться принципиально больше. На Северном рыбохозяйственном бассейне отсутствует потребность в дополнительных складских помещениях для хранения рыбной продукции.

Цитата из видео на YouTube Мороженая рыба

1.5. Предоставление инвестиционных квот в объеме, позволяющем обеспечить загрузку мощности объектов инвестиций в полном объеме

Пропагандируемое Глебом Франком «донаделение» дополнительными объемами рыбных квот участников первой волны «инвестиционного» строительства в рыбном хозяйстве за счет пользователей водными биоресурсами, не участвующими в «инвестиционном» строительстве, на Севере России выглядит просто чудовищно. В частности, по треске и пикше «донаделение» объемами квот 25 «инвестиционных» судов в объеме, «позволяющем обеспечить загрузку мощности этих объектов в полном объеме» (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства») , расчётно в соответствии с производственными характеристиками указанных судов составит не менее 40% от ежегодной национальной квоты России на треску и пикшу. С учетом снижения в ближайшее время общих допустимых уловов на данные виды рыб (минимум 30%), а также предусмотренного законодательством изъятия у пользователей 20% объемов исторических квот для вновь вводимых «инвестиционных» объектов, с точки зрения минимальной загрузки рыболовного судна это приведет к фактически полному изъятию квот на арктическую треску и пикшу у 50% не входящих в рыбопромышленные холдинги предприятий рыбной добычи и к неизбежному экономическому краху данных предприятий.

На биржах труда в Мурманске и Архангельске моментально окажутся не менее 5000 человек, что может вызвать протестные действия со стороны населения.

Постановка вопроса о «донаделении» кого-либо за счет кого-либо квотами на треску и пикшу на Севере страны не имеет права на существование в связи с опасными социальными последствиями.

О «Рекомендациях федеральным органам государственной власти».

Представители бизнеса, планирующие 12 октября участвовать в круглом столе в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации (далее — Совет Федерации), могут в результате дискуссии предложить сенаторам учесть консолидированное мнение большинства участников данного мероприятия при формировании в дальнейшем официальной позиции Совета Федерации по проектам нормативных правовых актов, представленных в Совет Федерации в установленном порядке и касающихся «инвестиционных» квот в рыбном хозяйстве.

Регламентом Совета Федерации (Постановление Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 33-СФ) определены формы работы, касающейся проектов законов, в определённых случаях, проектов нормативных правовых актов правительства Российской Федерации. В том числе Регламентом предусмотрена организация проведения парламентских слушаний, круглых столов и иных мероприятий, по результатам которых комитетами Совета Федерации готовятся отзывы к проектам законов и нормативных правовых актов правительства. В процессе работы с проектами нормативных правовых актов члены Совета Федерации, органы палаты вправе направлять письменные обращения в правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти.

Council.gov.ru Зал заседаний Совета Федерации

В этой связи оформление и подписание на бланке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию участниками круглого стола (представители коммерческих и общественных организаций, сенаторы, представители федеральной и региональной исполнительной власти) каких-либо «совместных рекомендаций» федеральным органам исполнительной власти (Минсельхоз России, Минпромторг России, Росрыболовсттво) не предусмотрено Регламентом Совета Федерации. Соответствующие Регламенту обращения в органы исполнительной власти по поводу проектов нормативных правовых актов могут делать сенаторы и органы верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации.

Учитывая изложенное, а также в связи с отсутствием каких-либо официально опубликованных проектов нормативных правовых актов по вопросам «инвестиционных» квот, корректно по результатам этого на самом деле интересного круглого стола на тему: «О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов» сделать стенограмму c рассылкой участникам данного мероприятия.

Однако, жизнь покажет, что дороже российским сенаторам — Регламент или что-то другое.