Соцсети до сих пор штормит из-за ЧП в Оренбургской области. Люди обсуждают проблему суррогатного алкоголя и размышляют о причинах. Некоторые пользователи интернета называют последствия употребления суррогата новой эпидемией. Между тем многие комментаторы придерживаются мнения, что проблема — старая. Как водится, чиновники, надзорные органы, правоохранители ждали, когда петух клюнет.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Ежедневный рост числа умерших от ядовитого напитка сопровождают все новые и новые комментарии. Люди недоумевают по поводу того, что при развернутой активной информационной кампании народ продолжает пить сомнительный алкоголь. «Почему продолжают пить эту водку? Непонятно. С каждым днем все больше жертв», — комментируют подписчики в Instagram.

Стоит отметить, что, согласно отчетам чиновников, на востоке региона осуществляют подворовой обход с участием волонтёров, дружинников, соцработников. По улицам курсируют автомобили, которые через громкоговорители говорят об опасности спиртных напитков не только в пластиковой таре, но и стеклянных бутылках. Прокуратура и полиция ежедневно докладывают о новых случаях выявления суррогата в разных районах области и сайтов, осуществлявших дистанционную продажу спиртного. При этом в сводках фигурирует не только восточная часть Оренбуржья.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области Суррогатный алкоголь

Пользователи соцсетей отмечают, что торгуют суррогатом повсеместно. И проблема «палёного алкоголя» появилась не сегодня, а существует очень давно. В качестве основной причины называется коррупция. «Слишком быстро нашли», «не обошлось без крышевания», «все всё знали давно» — это только малая часть комментариев, которые отражают сложившуюся ситуацию. При этом подписчики разных пабликов говорят, что Оренбуржье в этом плане не является оригинальным регионом. Такое положение в разных субъектах РФ.

«Спрос рождает предложение!» — подчеркнул один из комментаторов и заострил внимание на стоимости водки на прилавках магазинов. С теми зарплатами, которые сейчас получают люди, даже неалкаши пользуются сарафанным радио и покупают водку с рук на свадьбы, поминки, дни рождения.

Другие пользователи заявляют, что и в сетевых магазинах никто не застрахован от покупки суррогата, и делятся опытом, что покупали красивые бутылки, но содержимое было сомнительным.

К предложениям, отвечающим спросу, добавляется еще одна причина — коррупция, когда правоохранители небезвозмездно закрывают глаза на торговлю контрафактными спиртными напитками. Эта мысль в комментариях звучит больше как констатация факта, а не подозрение.

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В начале октября СУ СКР по Оренбургской области сообщало, что сотрудник полиции пойдет под суд за получение взяток от продавщицы суррогата. Более двух лет он получал «ежемесячную зарплату» в 10 тыс. рублей за то, чтобы не документировать незаконную продажу спиртного. Люди не верят в единичный случай и говорят о всероссийском масштабе проблемы.

Как считают пользователи соцсетей, для ее решения необходимо ужесточить наказание. Подписчики пабликов делают неутешительные прогнозы, что через пару месяцев все вернется на круги своя. Волна проверок пройдет — и все утихнет, забудется. По итогам массовых проверок выпишут многочисленные невеликие штрафы, утроят показательную порку фигурантов уголовного дела, и наступит затишье.

Примечательно, что в 2015 году на востоке региона (в городе Гае) после употребления контрафактного виски умерли два человека. Еще один человек впал в кому. У всех них было отравление метанолом.

Больничная палата

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Соцсети недоумевают: «Сколько человек должно умереть, чтобы победить «водочную мафию»?». Чиновники призывают население восточной части региона обменивать сомнительный алкоголь на продуктовые наборы в магазинах и сообщать о точках приобретения суррогата. В то же время оренбуржцы в соцсетях пишут, что и сообщать ничего не надо — «всё и так на поверхности». Люди не верят, что полицейские не знают адреса пунктов, где торгуют контрафактом. Так, в соцсети «Фейсбук» пользователи отмечают, что торгуют в магазинах, киосках и даже рядом с полицией. Торговля идет годами, на нее жалуются, но безрезультатно, и только после массовой гибели людей случился сдвиг.

Сейчас по громкому делу об отравлении задержано девять человек. Между тем пользователи соцсетей подозревают, что эти люди — пешки в игре. Надо искать «крышевателей» и поставщиков метанола, при этом некоторые оренбуржцы кивают в сторону близкой границы с Казахстаном и делают акцент, что огромные бочки спирта невозможно незаметно перевезти в дамской сумочке.

Звучит и версия о том, что рынок не поделили конкуренты. Ценой этой войны стала человеческая жизнь — десятки жизней.

«С этой заразой надо бороться планомерно и ежедневно, а не ждать, когда люди пачками начнут умирать. Но, увы, в этих преступных рынках задействованы большие деньги, а как показывает практика, за деньги можно решить любой вопрос, поэтому годами с молчаливого согласия правоохранительных органов травят людей», — сделал вывод оин из пользователей соцсети.