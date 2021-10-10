Своими комментариями относительно сервиса такси от компании «Яндекс» поделились пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября на сайте отзывов Flump.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс Такси

«Никак не пойму, почему я оплачиваю услугу, причём недешёвую, так ещё и трачу свои нервы? Огромное количество ситуаций, когда водители встанут за тридевять земель, жмут, что приехали, в итоге ты ждёшь, платишь за ожидание, и почему, чтобы его вернуть, мне нужной самой позвонить. У водителей, по всей видимости, нет никаких кнопок в приложении? Они не могут отменить сами заказ, когда не хотят ехать, не могут аннулировать ожидание. А ты благополучно платишь за ожидание и простой, а потом сам ещё звонишь и просишь, чтобы вернули деньги. Комментарии водителям к чему? Я указала вход, откуда нужно забрать, но водитель всё равно решил сам, куда ему лучше подъехать. И ты идёшь туда, потому что кто-то не в силах заглянуть в заказ!» — возмущается пользователь Дарья.

Многие пользователи пришли к выводу, что в «Яндекс.Такси» имеется системная проблема, связанная с тем, что водители, как только подъезжают к клиенту, видят конечный адрес поездки, решают не выполнять взятые на себя обязательства и просто бросают человека на улице.

«Заказала машину, ожидание одна минута. Думаю, пока спущусь, скоро ведь приедет. Вышла на улицу, никого нет, хотя было написано уже: «Вас ожидает машина». Прошла в одну сторону, в другую — никого не было. Написала в чат, позвонила водителю, в ответ ничего. Пришлось отменять заказ. Хорошо, что на улице пока что ещё не зима», — отмечает пользователь Екатерина.

Некоторые комментаторы отмечают, что «Яндекс» совершенно не продумал появление подобных конфликтов между водителем и клиентом, но тем не менее даже не собирается, судя по всему, с этим что-то делать.

Алексей Алексеев Яндекс

«Отличное такси! Конечный адрес у водителя скрыт, цена поездки водителю тоже неизвестна. Получается, что водитель приезжает на адрес, видит, что поездка в чигири за 5 копеек, разворачивается перед носом пассажира и сваливает, отменив заказ. Ну, иногда просто постоит в сторонке, чтобы не терять баллы и пока не будет возможность отменить заказ без потерь. Веселуха, а не такси. Молодцы», — написал пользователь «Водитель».

Часть людей отмечает, что многие водители не только недовольны своей работой, но при этом возмещают свою злость прямо на пассажирах.

«Приехал не на точку вызова! Перезвонили, состыковались. Поехал окружными путями, типа не местные! Когда я указал, что везёт дальним путём, высадил нас, причём хамил!» — поделился своей историей Эдуард В.

Ряд пользователей указывает на то, что «Яндекс» совершенно не заботится о своих клиентах и не оказывает им достойный сервис.

«Ужасный сервис. Вызвали три раза такси по адресу, и каждый раз таксисты отменяли заказ на подъезде к адресу. А один отменил прямо возле адреса заказа и забрал сына с невесткой по ближайшему пункту назначения, но за эти же деньги. Хотя им ехать от места заказа три минуты, а нам 13 минут. Конечно же, мы не возражали, чтобы они уехали. И только четвёртый взял заказ за повышенную стоимость, и при этом у него не нашлось 30 рублей сдачи. Супер сервис» — указывает Mikhail M.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси в дождь

«Сервис просто ужасный. Сегодня через приложение пыталась доехать из центра в посёлок. Водители не отказывались напрямую, наоборот, отмечали, что они ожидают в нескольких минутах ходьбы от точки вызова. Доходила до новой точки — машины нет. То есть они просто прятались. При этом в приложении стоит активная заявка и машина ожидает. С водителем не связаться — абонент недоступен. Отмена только через оператора. И так несколько раз. Обещают принять меры, но только на словах, так как ситуация повторяется неоднократно», — пишет Any O.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump поделились своими комментариями относительно сервиса такси от компании «Яндекс».