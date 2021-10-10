Заявление аналитика Даниэля Чижевского о том, что для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами «Северного потока — 2» могут стать европейские партнёры трубопровода, в случае если Конституционный суд Германии не согласится вывести СП-2 из-под юрисдикции евросоюзного законодательства, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«Интересно получается. Кто-то на свои деньги прокладывает газопроводную трубу, и тут же появляются халявщики, которые рекомендуют куда, как и зачем поставлять его по построенной трубе. Даже поставщик газа имеет право на этот трубопровод всего на 50%. В Евросоюзе запутанная система управления. Пока согласуют со всеми членами, не захочешь что-то делать. Это не даёт хороших результатов и является тормозом развития всех членов ЕС», — считает Berkinbay B.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный сценарий действительно может быть осуществлён, ведь на этом направлении борьбы с Россией сконцентрированы все силы противников нашей страны.

«Естественно! Именно по этой причине в Москву прилетает представитель Нуланд! Будет обсуждать с нашими властями, какие компании из США войдут в управление «Северным потоком — 2»! Ничего личного, просто бизнес», — подозревает Anatoly V.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Некоторые комментаторы отмечают, что для оказания давления на Россию в этом деле кем-то оказался спровоцирован неконтролируемый рост цен на газ в Европе.

«Так вот зачем они затеяли всё это с раздуванием цен на газ. Решили отнять российский газопровод под предлогом стремления к якобы более стабильной ситуации. И ничего, что наша страна вообще не виновна в этом бардаке. Главное придумать, а правда это или нет, всем участникам плевать. России быть в Европе не должно», — указывает Arina A.

Часть людей считает, что в случае агрессивной попытки «отжать» газопровод «Северный поток — 2» наша страна может попросту прекратить подачу газа.

«Ну и что они собираются делать с пустой трубой? На полгода вентили перекрыть, и вопрос с агрессивными ребятами будет решён», — написал Сергей С.

«Зачем им труба из России без газа? Если отнимут, что они с ней делать будут? На металлолом сдадут? Глупость какая-то. Если что пойдёт не так, российские власти просто перекроют вентиль, на том финита ля комедия!» — поделилась своим мнением Лариса И.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство России обязано не допустить такого стечения обстоятельств, иначе нам не удастся выйти сухими из этой ситуации — Российская Федерация потеряет очень и очень многое.

«Что-то я подозревают, что наши власти ничего с этим поделать не смогут. Так долго строили этот «Северный поток — 2», что не получится указывать всем вокруг на то, что это и наша труба тоже. Попали в капкан, потратили деньги, а теперь будем обязаны кормить Европу уже по чужому газопроводу», — пишет Иван Е.

Напомним, 10 октября аналитик Даниэль Чижевский заявил в беседе с «Польским радио» о том, что для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами «Северного потока — 2» могут стать европейские партнёры трубопровода, в случае если Конституционный суд Германии не согласится вывести СП-2 из-под юрисдикции евросоюзного законодательства.