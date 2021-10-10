Консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков, согласно которому годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать её возвращение на уровень июня 2016 года, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Инфляция

»Семь с половиной процентов? Вот умора! А капремонт нам кто повысил на 25%? Подорожало абсолютно всё! Недвижимость, автомобили, продукты, техника, услуги… всё! И минимум на 20%. Не вешайте лапшу на уши!» — указывает Роман Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что годовая инфляция, которую рисуют аналитики и официальные структуры, разительно отличается от всего того, что могут наблюдать люди, посещая каждый день продуктовые магазины.

«Откуда такие проценты маленькие? Вы в магазин сходите, и умножьте это число на 10. Думаю, и то будет маловато. У нас люди все сами ходят и покупают товары, глядя внимательно на ценники. Ваши цифры с реальностью никак не бьются», — отмечает Иван К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Некоторые комментаторы отмечают, что такой вероятный рост инфляции будет являться результатом безответственной деятельности российских властей, которые не способны сдержать рост цен в нашей стране.

«И за такую работу наши чиновники получают деньги? А аналитики, которые всё это анализируют… я вот что понял, в аналитики пойду, пусть меня научат предсказывать очевидное. У нас в стране ещё ни разу ничего не подешевело, но зато стабильно всё дорожает. Тут к бабке ходить не надо», — считает Сергей Д.

Часть людей считает, что ничего удивительного в данной новости нет, и граждане так или иначе ожидали ухудшения экономической ситуации в стране, потому что это происходит стабильно из года в год.

«Я тоже могу быть таким аналитиком. Убеждён, что цены будут расти в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле и т.д. Считают, что таким же аналитиком может стать любой человек, поживший пару лет в нашей стране», — написал Игорь К.

Ряд пользователей указывают на то, что таким образом инфляция нагоняет все попытки государства помочь своему населению, выдавая деньги нуждающимся.

«И всему виной тут выдаваемые деньги в качестве подачки. Это есть толчок для инфляции. Если власть хотела бы реально помочь, то могла бы просто опустить доллар, использовать высокие цены на нефтепродукты, открыть рынок для импорта ради снижения внутренних цен, и поверьте, тогда цены точно снизятся. А так, получается, просто влили лишние деньги, не поддержанные товарно-материальными ценностями, а нам с вами теперь придётся разгребать эти последствия», — пишет Сергей Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Отдельные комментаторы отмечают, что реальная картина действительно может отличаться от той, которую рисуют аналитики, ведь «плохие» цифры не смогут никого обрадовать, особенно руководителя страны.

«Аналитики прогнозируют то, что от них ждут работодатели. Это ещё со времён астрологов и звездочётов заведено. Нельзя царю плохое предсказывать, иначе он уже сам предскажет вам вашу печальную судьбу», — напоминает Сергей И.

Напомним, 10 октября РИА Новости опубликовало консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков, согласно которому годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать её возвращение на уровень июня 2016 года.