Заявление доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Долговой о том, что цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем на 50 процентов, если власти повысят пошлины на импорт данной категории товаров, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тележка

»Ну, блин, отлично. Если раньше, куда не зайдёшь, везде от прохожих одна «Шанель» в носу свербела, а теперь, судя по всему, нас будут мучить «Ландышем серебристым». Спасибо!» — написал Георгий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что от резкого скачка цен на парфюмерию в Рсосии многие граждане могут начать иначе относиться к данному виду товаров, вероятно, исключая его из своего обычного списка покупок.

«Ну, видимо, после такого многим придётся пересмотреть своё отношение к парфюму. Может, теперь перестанут люди друг другу дарить эти бессмысленные духи, которыми потом вещи обеззараживают, потому что спирта под рукой нет», — надеется Андрей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя бездумно повышать пошлины на ввозимый товар, если на рынке не сформируется никакой внутренней альтернативы. Последствия такого решения могут быть печальными, пишут граждане.

«Для того чтобы повышать цены на импорт, нужно одновременно с этим своё производство развивать. Стоимость духов дорогого сегмента и так немаленькая. Потому объёмы продаж таких духов невысоки. А вот импортные духи недорогого порядка можно обложить пошлиной, т.к. это поможет развивать свою промышленность и вводить свои духи на рынок. То есть всё должно быть гибко. А не так, всё сразу, разом перекрыли, и все дела. Оттого, что цены вырастут на духи импортные, их будут заменять чем-то другим, и тоже импортным, но уже низкого качества. Наверно, нужно выводить для начала свой продукт на рынки. Если таковой, конечно, есть. А если поднять пошлины слишком высоко, тогда такие духи, как «Шанель» и «Диор», перестанут завозить, т.к. это будет экономически невыгодно. То есть не будет выкупаться товар. Поэтому всё нужно делать с умом», — поделилась своим мнением Ольга П.

(сс)pixel2013 Флакон с духами

Часть людей считает, что ничего страшного не будет, если люди вдруг перестанут массово покупать духи и одеколоны.

«Можно и без духов обойтись. Лишь бы продукты были недорогие, а то в магазин теперь без слёз не зайдёшь», — пишет Роза С.

«Да чёрт с ней, с этой парфюмерией. Лишь бы на основные продукты стоимость росла не слишком быстро, а то куриные цены, к примеру, на яйца скачут очень заметно. Я уж молчу о насущном хлебе», — отмечает Альбина Н.

Ряд пользователей указывает на то, что большинство населения волнует рост цен на продукты питания, бензин и стройматериалы, а не на какую-то там парфюмерию.

«В России уже трудно удивить население ростом цен, потому что это происходит постоянно. В последние годы наметилась гнилая тенденция: правительство облагает налогами торгашей, а те, в свою очередь, просто компенсируют потери, повышая цены на товары. В итоге получается, что правительство пытается наживаться прямо на своём же населении», — считает Sergey L.

Angela Andriot Флакон духов с распылителем

Напомним, 10 октября доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила агентству «Прайм» о том, что цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем на 50 процентов, если власти повысят пошлины на импорт данной категории товаров.