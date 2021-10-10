Информация о том, что окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом гражданина России, учёного-оружейника, члена Российской академии наук Сергея Зоненко, а также его сына и супругу, подозреваемых в промышленном шпионаже, вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

"Ошиблись они тут крепко. В России уже давным-давно выращивают свои перцы и помидоры. Никаких секретов нам болгарских не надо. А вот в банку мы их самих закатаем. Если будет необходимо», — пишет Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Болгария ведёт себя неподобающим образом по отношению к российским гражданам. Люди уверены, что такие дела заводятся исключительно из-за необходимости разрушить отношения с Россией.

«Болгарию куда-то не туда заносит, совсем потерялась в большой геополитике», — отмечает Сергей Х.

(сс)Berchaf Г. Стара-Загора. Болгария

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не имеет отношения ни к каким попыткам что-то там украсть у Болгарии, поэтому российский гражданин должен быть выпущен на свободу, либо же пусть правоохранители предъявят доказательства вины нашего человека.

«Ну что за хамство бесконечное к России со стороны бывших «друзей»? Нормально же раньше общались, а тут что ни день, новый скандал. На кой чёрт нашим якобы агентам что-то там понадобилось что-то там красть? Хотя, всё, конечно, может быть, но тогда не подводите это под политический контекст. Какие-то граждане, хотели вынести инновационные данные. Россия не имеет к этому совершенно никакого отношения. А если имеет, то сначала докажите это», — пишет Евгений Ч.

Часть людей считает, что Болгария не обладает какими-то серьёзными инновационными разработками, чтобы кого-то вообще заинтересовать.

«Что там у них может быть такого инновационного, чтобы украсть? Всё украдено и скопировано с советских разработок, либо же это и есть старые добрые советские разработки», — предполагает Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные инциденты в любом случае будут использоваться для очернения России.

«А что там такого изобретают бывшие братушки, чтобы нам захотелось у них что-нибудь украсть? Где доказательства и где вещдоки, чтобы можно было в шпионаже Россию обвинять? Похоже, будут прессовать, ломать, чтобы выбить хоть какие-нибудь, даже самые нелепые показания», — считает Марина М.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Нашлись и те, кто уверены, что арест российского гражданина с его семьёй выглядит странным, граждане подозревают, что здесь замешана политика и русофобия.

«Непонятно, на что рассчитывают болгары, когда обвиняют кого в краже «инновационных» разработок. Это, конечно, не самая последнее государство на континенте, есть ведь ещё и Украина, но тем не менее ведущим странам по изготовлению вооружения болгарские разработки не нужны», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 10 октября издание «Монитор» опубликовало информацию, согласно которой окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом гражданина России, учёного-оружейника, члена Российской академии наук Сергея Зоненко, а также его сына и супругу, подозреваемых в промышленном шпионаже. Отмечается, что российский гражданин занимал руководящую должность на предприятии, где разрабатывались кумулятивные боеприпасы.