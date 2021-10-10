Своими комментариями по поводу работы сервиса такси от компании «Яндекс» поделились пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября на сайте отзывов Flump.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс. Такси»

«Всё очень плохо. Заказала такси от входа в парк, стою с ребёнком. Вижу в приложении, что такси подъехало, но машины нет. Начинаю звонить водителю, сбрасывает. Когда дозвонилась, спрашиваю: «Вы где?» А он: «Я на месте». Вот на каком месте? Через несколько минут подъезжает водитель и за ожидание клиента списывает деньги. Я его ожидала и я же за это плачу. Безобразие. Не буду никогда пользоваться этим «Яндексом», — пишет пользователь Алла.

Многие пользователи пришли к выводу, что в «Яндекс.Такси» нет никакой стабильной ценовой политики и ты никогда не можешь подгадать, сколько будет стоить поездка в тот или иной период времени.

«В ненужное время куча машин, но когда надо — ни одной. Цена поездки меняется на глазах, только что была одна сумма, тут же на 100 рублей дороже. Указываешь место, а приезжает в другое и стоит там с включённым счетчиком. Или едут в три объезда, когда по прямой всего-ничего ехать. Читал о еще более вопиющих случаях. Не рекомендую», — написал Алексей С.

Elena Yastrebova Яндекс. Такси

Некоторые комментаторы отмечают, что многие водители в «Яндекс.Такси» позволяют себе не только откровенное хамство, но и совершенные непрофессиональные поступки.

«Заказал такси, но не себе, а маме. Была у неё в этот день встреча с подругой, с которой они не виделись лет 15, наверное. И вот она попросила меня заказать такси подруге, т. к. не пользуется она гаджетами. Заказал, наблюдаю, значит, я за машиной в приложении, явно маршрут у него был не правильный, подъехал сначала к соседнему дому, потом всё-таки нашёл правильный адрес. Звоню маме, выходите. Выходят они, значит, из подъезда, подходят к машине, открывают дверь, видят картину, что водитель не один! На вопрос женщин: «Вы кто?», — последовал ответ в хамской манере, мол, это ваш попутчик. Не буду описывать весь разговор, по итогу пришлось подруге ехать на автобусе. Я об этом узнал на следующий день. А водитель, не закрыв заказ, поехал кататься, я наблюдал за его маршрутом. Поддержка «Яндекса» как всегда умыла руки, с водителем разберутся и всё такое. Деньги вернули. Впечатления самые негативные, за кого они нас держат?! Пусть страна знает своих героев», — отмечает Владимир Т.

Ряд пользователей поделились историей того, как им пришлось повстречаться на дороге с водителями «Яндекс.Такси». Граждане отмечают, что за рулём этих автомобилей сидят совершенно невменяемые граждане, которые несут угрозу всем, кто находится вместе с ними в одном потоке.

Sergey Boyko Яндекс. Такси

«Я поворачивала на зелёный направо. Водитель «Яндекс.Такси» поворачивал налево и почему-то сразу в мою полосу, т. е. в крайний правый ряд, на полной скорости. Резким торможением мне чудом удалось избежать столкновения. От сильного торможения мой маленький ребёнок чуть не вылетел с детского кресла головой вперёд! Секунда, и меня, возможно, не было бы уже в живых, т. к. авто было мордой прямо в моей двери. Водитель резко нажал на газ и проехал передо мной, так и не пропустив», — поделилась историей пользователь Тина.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump поделились своим мнением по поводу водителей в сервисе такси от компании «Яндекс».