Информация о том, что после появления видео с избиением в воинской части Хабаровского края было возбуждено уголовное дело в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова, которых подозревают в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и вымогательстве, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному инциденту 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

"А потом удивляемся, почему это солдаты вдруг берут автоматы и расстреливают сослуживцев», — отмечает пользователь под псевдонимом «Туманный Альбион».

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные происшествия не должны иметь место в тех частях, которые в полной мере проводят проверки среди личного состава на наличие тех или иных увечий.

«Мне вообще непонятно тогда, каким образом осуществляется эта расхваленная медицинская комиссия, которая якобы каждый день осматривает личный состав части с целью выявить мельчайшие гематомы. В этой истории парень ногой по лицу получил и что, никто ничего не заметил? Кому лапшу на уши вешаете? Всех всё устраивало. А начальник тюрьм… ой, то есть командир части ничего решил с данным инцидентом не делать», — считает Евгений Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что из-за таких инцидентов среди населения страны теряется доверие к российской армии.

Цитата из видео Избиение в воинской части Хабаровского края

«Сколько можно уже?! До каких пор у матерей будет сжиматься сердце, когда они отправляют сына в армию? Этих тварей надо наказывать очень жёстко, а также тех, кто допустил избиение парня прямо на территории воинской части!» — призывает Наталия И.

Часть людей считает, что в данной ситуации виноваты не столько те, кто непосредственно избивал своего сослуживца, сколько руководство воинской части, которое было обязано следить за порядком на своей территории.

«А почему дело в отношении только этих военнослужащих возбудили? В отношении всех командиров подразделения, где произошёл этот беспредел, следует возбудить уголовные дела. Гнать в шею офицеров, которые не могут навести порядок среди служащих у себя в подчинении», — указывает Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что в российской армии укоренилась эта вредная традиция, которую в народе прозвали «дедовщиной». Граждане указывают на то, что, судя по всему, власти делают недостаточно для того, чтобы изжить этот вредный аспект.

«Любую часть возьмите, везде драки. По крайней мере раньше это было повсеместно, когда я служил. И от национальности это вообще не зависело, все дрались. Просто раньше телефонов и интернета не было, а теперь все могут лицезреть подобные драки в армии», — поделился Андрей С.

Отдельные комментаторы отмечают, что солдаты найдут способ как скрыть свои проступки, потому что существует множество лазеек в системе контроля.

«Во всех частях такое бывает. Где-то что-то да происходит время от времени. У меня, например, в части прятали избитого парня в каморке и ему носили еду. Из-за побоев он не выходил, чтобы не палиться перед командиром части или иной комиссией», — написал Volken B.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Напомним, 9 октября пресс-служба Следственного комитета России сообщила о том, что после появления видео с избиением в воинской части Хабаровского края было возбуждено уголовное дело в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова, которых подозревают в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и вымогательстве.