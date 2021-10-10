Информация о том, что полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей в приморском городе Находка, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к случившемуся 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Вечный огонь

"Очередной навальнист-малолетка. Надеюсь, ему объяснят доходчиво, что так поступать нельзя. Поломали детям мозги, и вот из них получаются такие 19-летние идиоты», — указывает Владимир Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что молодой человек совершил данное преступление, потому что он совершенно не понимает, чему посвящён Вечный огонь, который он решил погасить.

«Особенно мне нравится то, что он якобы признал вину и раскаялся, когда его задержала полиция. Да ничего он не раскаялся. Сожалеет, наверное, только о том, что попался правоохранителям. Эти слова — пустой звук, работа на публику. «Горбатого могила исправит», — считает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что 19-летний студент — это не глупый подросток, к которому можно было бы отнестись снисходительно. Человек, целенаправленно погасивший Вечный огонь, должен понести самоё жёсткое наказание за содеянное им преступление.

Находка.25.мвд.рф Студент погасил Вечный огонь в Приморском крае

«Нет, ну я понимаю, конечно, что в 14 или 15 лет в черепной коробке даже ветра нет, абсолютный вакуум, но в 19 лет уже зачатки интеллекта должны были появляться, ответственность! Он должен нести ответственность по полной программе, не надо верить его слезам и соплям», — поделился своим мнением Рене Д.

Часть людей считает, что раскаяния этого студента ничего не стоят, ведь, судя по всему, он уже знал, что будет рассказывать сотрудникам полиции, когда пытался забросать Вечный огонь землёй.

«Ну да, прям по сценарию: «нагадил — раскаялся». Может пусть кается в местах не столь отдалённых? Может, ему следует изучать историю Великой Отечественной войны по архивным документам? Растут пустоголовые идиоты, которые даже не понимают, что творят», — отмечает Людмила А.

Ряд пользователей указывает на то, что подобных инцидентов не миновать, пока на подобных граждан будут заводить лишь административные дела. За такое преступление должен грозить настоящий срок заключения в неволе, пишут граждане.

«Что у них в головах, когда они такое делают? Опилки. Пора уже начинать сажать, а то мозга у них не прибавится, если нет страха понести серьёзное наказание за свои преступные деяния», — пишет Людмила С.

Отдельные комментаторы отмечают, что без сурового наказания за подобные инциденты разного рода индивидуумы не станут бояться совершать свои подлые действия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Маленькие штрафы позволяют этим нелюдям ничего не бояться и продолжать издеваться/унижать/вести себя по-скотски. До тех пор пока в Российской Федерации не пересмотрят и не ужесточат наказание за подобного рода вещи, к сожалению, ничего не изменится», — указывает Виолетта Л.

Напомним, 9 октября на сайте «МВД Медиа» появилась информация о том, что полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей в приморском городе Находка. Студент уже успел признать свою вину, в его отношении составили административный протокол по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».