Заявление председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева о том, что микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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"Великолепная идея! А то у нас столько недвижимости лишней, принадлежащей старикам, которым не на что толком существовать. Пускай гуляют со своим микрокредитом на улице, а их квартиры будут розданы тем, кому надо», — указывает Михайло Б.

Многие пользователи оказались в шоке от такого предложения, осознавая, к чему это в итоге приведёт. Граждане убеждены, что владельцы микрозаймов стремятся получить возможность отбирать у граждан их недвижимость за долги.

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«Какая хорошая новость! Теперь работникам микрозаймовых организаций можно будет приобрести квартиру за бутылку водки», — считает Вячеслав О.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное позволение сродни легализации наркотиков на территории Российской Федерации. Это просто недопустимо, пишут граждане.

«Я не пойму, почему тогда нельзя разрешить игорные заведения, бордели и наркотики? Ведь микрофинансирование ничем не лучше. Разрешите тогда всё. Хватит на полшишки в порядочность играть», — пишет Алексей Д.

Часть людей считает, что нельзя запрещать одним пользоваться такими услугами под предлогом того, что есть люди, которые от этого пострадают.

«А если я хочу и согласен с тем, чтобы взять кредит? Я бы хотел иметь возможность квартиру в залог оставить. Почему банкам на законодательном уровне должно быть запрещено это? Вот если часть народа — быдло, неспособное распоряжаться своими финансами, то не пытайтесь решить всё за всех. Есть те, кому такая возможность будет как раз кстати», — отмечает Леонид П.

Ряд пользователей указывает на то, что условия, на которых микрозаймовые организации выдают кредиты, указывают на то, что владельцы таких заведений хотят обобрать своего клиента до нитки.

«Как можно микрозаймы разрешать?! Там же башенные проценты и условия попросту невыполнимые! Это же в прямом смысле мошенничество! Берёшь 30 тысяч рублей, а отдаёшь все 60! Теперь-то точно начнут квартиры отжимать, а человек, который потеряет квартиру, всё потеряет, и семью в том числе. И этот человек на всё будет готов, зверея о такого положения», — поделился своим мнением Семён С.

Нашлись и те, кто отмечают, что руководство России не то что слушать не надо владельцев МФО, но наоборот, следует их просто запретить.

«Необходимо закрыть к чёртовой матери все эти микрофинансовые организации! Бандиты, а ещё что-то смеют просить. Всех этих проходимцев в тюрьму за мошенничество! И самых крупных руководителей во главе в том числе!» — призывает Мария И.

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Напомним, 9 октября председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев заявил РИА Новости о том, что микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации. По его мнению, риски отмены запрета не так велики и ими можно управлять.