Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрить рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

"Ничего нового. Пока не пошлют все эти «вады» вместе с их позорной олимпиадой и не прекратят финансирование коррумпированных западных чиновников, ничего не изменится. Это так и останется инструментом давления на Российскую Федерацию и зависимость нашей страны от позиции Запада», — считает Сергей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная организация крайне предвзято относится к нашей стране и доверия к ней самой среди население нет.

Myfuture.com Тест на допинг

«Документ и факты, пожалуйста, на стол. Только не надо рисовать нам свои отписки. Не надо. Что, наш спорт такой плохой? Лично я не верю. Труда вкладывает много кто: члены семьи, тренеры. А самое главное — кого тренируют? Представителей нашей страны в глазах всего мира. Вот им делать нечего, как допингом заниматься. А если и занимаются, то также, как и все остальные спортсмены со всего мира, чтобы играть по правилам этой игры, установленным не нами. Так что хватит вешать нам лапшу на уши», — пишет Ирина Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что нашим властям пора отказываться от оглядок на Запад и начать формировать свои собственные честные соревнования.

«Не, ну, а что они еще могут? Тявкать только исподтишка и всё! Очень напоминает поведение моськи. Что же касается Олимпийских игр, то они уже давно себя дискредитировали. Если чем и стоит озаботиться, то это созданием реальных международных игр, чистых от политики. Тем более что опыт уже есть с армейскими играми. А у них там пусть бородатые девушки, обколотые химией из-за «астмы», соревнуются с другими такими же обколотыми трансформерами», — поделился своим мнением Денис Н.

Часть людей считает, что непозволительно, чтобы после всех скандалов и нападок на нашу страну со стороны WADA наши власти продолжали какое-либо сотрудничество с этой организацией.

Wada-ama.org WADA. Расследования.

«А что, мы всё ещё сотрудничаем с этой шарашкиной конторой? Подчиняемся её чиновникам, которые уже ярко показали к нам своё предвзятое отношение? Чем наши власти занимаются? Почему нас унижают, а мы не отвечаем?!» — задаётся вопросом Стас О.

Ряд пользователей указывает на то, что России следует прекратить направлять любые средства ради присутствия в западных структурах.

«Заморозьте им все финансовые вливания! И никогда больше не размораживайте! За наши же взносы нас пытаются унижать. Где такое видано?!» — возмущается Ермак Т.

Нашлись и те, кто убеждены, что западные страны стремятся унизить Россию и выдавить её ото всюду.

Андрея Пронин ИА REGNUM Тяжёлая атлетика.

«Как всегда, все европейские страны собираются на очередную Олимпиаду и ручкаются там друг с другом, но только лишь одна Россия у них вечно в чём-то виновата и находится под очередными «санкциями». Причём используют против нашей страны любые надуманные предлоги, даже самые идиотские», — отмечает Никита Н.

Напомним, 9 октября исполком Всемирного антидопингового агентства сообщил в своём пресс-релизе о том, что одобряет рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.