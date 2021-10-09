Вечером 8 октября в поселке Большая Александровка Херсонской области обнаружили обгоревшее тело 41-летнего мужчины, 9 октября сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Иероним Босх. Триптих. 1505

Правоохранители установили, что к поджогу одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний житель поселка. На данный момент подозреваемый задержан.

«В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды. Во время проведения первоочередных следственно-разыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сообщили в полиции, добавив, что погибший злоупотреблял алкоголем.

В свою очередь издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники сообщает, что мужчину подожгли, когда он спал на обочине одной из улиц. Издание также уточняет, что к преступлению могут быть причастны двое подростков, а не один.

Mvs.gov.ua Полиция Украины

Произошедшее обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый» и «Крокодил». Многих «шокировало» произошедшее, люди отметили, что такое могло стать результатом ненадлежащего воспитания подростков родителями или недостатка внимания со стороны родителей.

«Жертвы майдана, как раз мозги сформировались в послемайданное время», — отреагировал Fariz B.

«Будущие… «патриоты». Достойные наследники Бандеры и Шухевича», — добавил Андрей.

«Вот что бывает, когда на войну и пропаганду уходят млрд, а на пропаганду здорового образа жизни, образование и культуру… [ничего]», — пишет Anatoliy B.

Mstyslav Chernov Майдан. Украина

«Жестокость была всегда. Вот мое детство и юность пришлись полностью на 90-е. Так по городу было опасно пройтись, было, правда, время где-то с 2007—2015, когда было более-менее спокойней», — отметил «Сир Эртур Дейн 84».

«Будущие члены «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — О. П.)», — пишет Sergej.

«Потому, что детей нужно воспитывать. Не знаю, как майдан, но родители виноваты в этой ситуации как никто другой. Но у нас только образование виновато. Как же вы достали», — считает один из комментирующих.

«Поддерживают идеалы майдана», — отреагировал Vlad S., вероятно, подразумевая атаки на правоохранителей со стороны протестующих на майдане в 2014 году, в ходе которых правоохранителей забрасывали «коктейлями Молотова».

«Видать, действует патриотическое воспитание детей в духе «святого майдана…» — также написал один из комментирующих.

Mstyslav Chernov Unframe Последствия Майдана

«Увы, в каждом дворе есть дети без нужного внимания и воспитания со стороны родителей, беспризорники», — отметил Андрей.

«Я так понимаю, подрастающее поколение так называемых «патриотов» Украины!..» — добавила Анжелика.

«То, шо человек самый опасный зверь, это уже давно известно. Просто создались условия, когда инстинкты животного уже можно не сдерживать… Это всё доказывает провал системы образования. Ребенок в таком возрасте должен свое внимание сосредотачивать на развитии своих способностей. Большевики не дураки были, создавая дома пионеров. Дети без призора становятся резервом преступного мира», — пишет Alex N. T Sad.

«Кроме домов пионеров ещё было немыслимое количество бесплатных кружков и секций… Сейчас всё платное, и выбора почти нет, сплошные студии лингвистики — учите языки и уезжайте на заработки», — ответила ему Alisa Fox.

«Это не дети, а какие-то монстры…» — отреагировал Neshaplus.

«Это наше поколение, которые мы воспитываем! Слава Украине!!!» — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Нет слов. Я в ужасе. Это что должно быть в голове?.. Откуда такая жестокость в детях?..» — не понимает Maria P.

Читайте также: Жительницу Екатеринбурга обвинили в сожжении спящего бомжа