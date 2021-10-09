Многие, кто когда-либо пользовался услугами доставки, вероятно, слышали о сервисе доставки, которую предлагает интернет-монополист «Яндекс». Те, кто уже воспользовался услугами «Яндекс.Доставки» оставили свои отзывы о сервисе на сайте Otzyvru.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

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"Мы изменили представление покупателей о доставке, используя опыт и технологии «Яндекса». Городская логистика стала быстрее и удобнее: вы сами выбираете сроки, отслеживаете курьера и делаете доставку до покупателей проще», — описывает компания «Яндекс» один из своих многочисленных сервисов «Яндекс.Доставка».

Так ли это на самом деле, ответили пользователи сервиса «Яндекс.Доставка» на сайте Otzyvru.

«Сделал заказ доставки с 19 до 24. В 00:10 позвонил оператор, сказал, что доставка будет позже. Естественно я сделал перенос. В следующий раз прождал до 24:00, ничего. Позвонил сам. Ответ оператора меня просто поразил. «Курьер сам выбирает, делать ему доставку, или нет». Более идиотского сервиса трудно себе представить…» — написал один из пользователей сервиса.

В свою очередь Вячеслав попробовал себя в роли курьера «Яндекс.Доставки». Мужчина пожаловался на комиссию «Яндекса» при выплате заработной платы.

Василий Иванов ИА REGNUM Доставка

«Отработал по центру города 11:00, не разгибаясь, без обедов. Вообще просто 11 часов без перерыва. Начислили 5900. В итоге получил 2000 на руки… Не учитывается оплата московских парковок и грабительский процент — комиссия «Яндекса» 30% от заработка. Это просто ужас. Ищите идиотов в другом месте», — резюмировал Вячеслав.

Пользователь Антонина также оказалась недовольна сервисом доставки от «Яндекса», так как женщине, по ее словам, «испортили» выходной день ожиданием доставки своего заказа. До этого женщина дважды пользовалась «Яндекс.Доставкой» и всё было «без нареканий». Последующий опыт ожидания доставки своего заказа для Антонины закончился тем, что доставка ее заказа и вовсе была отменена.

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"Доставка ужасная. То не успевают, то дату доставки меняют без согласования. Ждать весь день! И не факт что привезут, а не перенесут на другой день. Больше я никогда у них ничего заказывать не буду и другим не советую!» — добавил другой пользователь.

Вместе с тем Ирине С. довелось дважды воспользоваться доставкой от «Яндекса», и оба раза женщина заказ получила, но отметила, что техподдержка работает «туговато».

"Пользовалась два раза, без опозданий. Техподдержка у них немного туговата, пока переносила время доставки — умаялась, но вроде сделали», — написала Ирина С.

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Дарья Драй ИА REGNUM Курьер «Яндекс. Еда»

В свою очередь Яна рассказала о том, как подорожала сумма доставки ее заказа.

«Надо было забрать сегодня пару пакетов у человечка. Заказала курьера. При заказе высветилась сумма в 360 руб. Меня устроило, заказала. Курьер забрал пакеты у отправителя и когда до меня (получателя) оставалось минут 5 езды, сумма чудесным образом возросла до 416 руб. С какого перепуга? А если бы у меня не было бы этих денег? Лучше бы такси заказала. В 2 раза дешевле. Противно», — отреагировала Яна.

А пользователь доставкой от «Яндекса» Константин пожаловался на «манипуляции при расчете цены».

«Нужно было заказать доставку цветов автомобилем на другой конец Москвы… Сайт посчитал 1080 руб., я нажал «оплатить», но после ввода данный карты, появилось только 2 (две) кнопки: «привязать карту» и «отказаться»… Мне пришлось ее привязать, но оплата не прошла и поменялась цена на 1300 руб. Пока я в течении 30 сек — 1 минуты созванивался с магазином, цена выросла до 1468 руб… Мой друг пересчитал тот же маршрут, с теми же адресами и ему «Яндекс» выдал 900 рублей!!! У меня нет слов… пора государству вмешиваться в работу подобных монополистов», — отметил Константин.

Вместе с тем Софья рассказала, как заказала доставку продуктов в одном из магазинов, который пользуется сервисом «Яндекс.Доставка». По словам женщины, в тот момент, когда подошло время доставки, из магазина ей сообщили, что доставка задерживается по вине «Яндекса», так как «Яндекс.Доставка» «пошла в отказ, не хочет ехать по адресу».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Еда»

«Для него («Яндекса» — А. Ц.) нет клиента. Он сам по себе клиент… Такси может перед носом передумать и уехать, доставка может вообще не приехать… Я теперь ещё раз убедилась, что Yandex срочно нужно дорабатывать сервис. А то он потеряет всех ненавистных ему клиентов», — пишет женщина.

Недоволен сервисом «Яндекс» остался также и Алексей.

«Это ужас. Даже «Почта России» работает лучше. Сделали заказ в среду на пятницу, вечер — с 19:00 до 23:30. В 22:00 в статусе заказа стоит время доставки с 02:30 до 6:30. Ну вот как так можно? Вы думаете буду сидеть и ждать? Служба поддержки это вообще ужас. Молчат и отвечают двумя фразами. В общем, не советую!» — резюмировал Алексей.

Перенос сроков доставки или ее отмена, манипуляции с ценами, пренебрежительное отношение к клиентам… Вот, что отталкивает клиентов от сервисов «Яндекса».

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