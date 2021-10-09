Встреча президентов России Владимира Путина и Украины — Владимира Зеленского состоится, когда обе стороны придут к общей повестке. Украину интересует мирное урегулирование в Донбассе и для Киева остро стоит вопрос о переговорах о прямых поставках газа. Об этом 8 октября в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

«[Встреча Путина с Зеленским] состоится, только если обе стороны придут к общей повестке, которую будут обсуждать. Что в первую очередь интересует Украину? Ну конечно, стабилизация ситуации на востоке и мирное урегулирование. Считаю, что сейчас очень остро стоит вопрос о переговорах о прямой поставке газа. Поскольку по той цене, которая сейчас сформировалась на европейских биржах… и по которой придется закупать Нафтогазу этот ресурс, поставит нашу промышленность на колени и вымоет деньги из бюджетов, которые должны будут пойти на отопление соцсферы (я имею в виду детских садов, школ, больниц в том числе)», — сказал политик.

По словам Мураева, также лидерам России и Украины необходимо говорить об отмене двусторонних санкций.

«Ну если мы придем, безусловно, на этих переговорах к мирному урегулированию. Необходимо говорить, наверное, о возврате дипломатических отношений. Об отмене всевозможных блокад, поскольку нужно… восстанавливать отношения…» — добавил он.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Заявление Евгения Мураева обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие скептически отнеслись к возможности встречи Зеленского с Путиным, отметив также, что вопрос газа нужно обсуждать с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером.

«Американцы вам деньги на газ дадут, но в долг, чтобы сильнее затянуть петлю на шее Украины», — отреагировал Виктор Р.

«Закупать газ надо по долгосрочным контрактам. Цена будет фиксированной», — добавил Zara.

«Удивляюсь выдержке Путина, когда он говорит, что готов встретиться и разговаривать с Зеленским. С этим мелким и ничтожным человеком общаться незачем. Он ничего не решает и не выполняет. Пустая трата времени», — написала Margo S.

«Зеленский же сказал, что у него требования по известным проблемам и только тогда он будет говорить. Требования невыполнимые, поэтому говорить Путину с ним не о чем», — пишет Иван И.

«Не о чем с вами говорить. После 2024 года забыть навсегда», — добавила Елена Т.

«Зачем общаться с Зеленским? Чтобы что? Чтобы иметь договорённости и опять ничего не выполнить? Так такие переговоры не нужны. Да и он сам не нужен!» — отметила Иванов С.

«Не припоминаю ситуации, когда бы я пытался решать ту или иную проблему не с родителями ребёнка, а с самим ребёнком…» — иносказательно отреагировал Kadet.

«Зеленский преподнесет милость Путина, как свою победу… А дураки пойдут опять проголосуют за него», — отметил Александр Р.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«За газ пусть договаривается с Миллером, а не с Путиным…» — отреагировал Дмитрий Б.

«У президента РФ нет времени на бестолковые встречи с Зеленским», — пишет один из комментирующих.

«У Украины уже такой имидж, что встречаться с ее представителями можно только в противочумном костюме и под наблюдением опытных санитаров», — добавил «Тополь М».

«Вот вам отличный пример!!! Крыму нужна вода, Киеву — газ, и хотелось бы подешевле!!! Вот вам и момент (предмет — О. П.) торга…» — считает Юрий Р.

«Да не состоится [встреча], я надеюсь. Пусть им мороз прочистит мозги, а там будет видно», — отметила Татьяна Ц.

«У России дефицита в клиентах на [покупку] газа нет. Путину людей стало жалко на Украине. Глядя на Зелебобика и его продажных прихвостней, он видит, что они и не шевелятся что-то предпринимать для улучшения ситуации в стране», — подытожила Татьяна О.

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