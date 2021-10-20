



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

После того как Конституционный трибунал Польши в полном составе вынес решение о том, что национальное польское законодательство имеет приоритет над законодательством Европейского союза, многие наблюдатели стали задаваться вопросом: это уже Polexit или Варшава и Брюссель просто максимально задирают ставки перед нахождением нового компромисса?

Дело в том, что проблема, которую в стиле разрубания гордиева узла разрешил Конституционный трибунал, во многом затрагивает внутреннюю тематику польской политической сцены, которую трудно отделить от внешней. Запрос в высший судебный орган страны делал премьер-министр Матеуш Моравецкий, позиционирующий себя человеком, способным договариваться с институтами ЕС и ведущими европейскими столицами. Сейчас он выступил в духе своего злейшего конкурента, министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро, который возглавляет партию «Солидарная Польша», младшего партнера по правящей коалиции партии «Право и Справедливость» (PiS), и активно эксплуатирует антиевропейские настроения в стране. Некоторые польские эксперты в последнее время стали отмечать, что люди Зёбро монополизировали идеологическую повестку правящего лагеря, что дает министру юстиции хорошие шансы на перехват лидерства в PiS в случае, если пошатнутся позиции или здоровье ее бессменного лидера Ярослава Качиньского. В этой ситуации Моравецкий с благословения Качиньского мог сыграть на поле «Солидарной Польши», чтобы предотвратить ползучий переворот в «Праве и Справедливости».

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Ведь какая бы критика ни звучала в адрес Евросоюза со стороны PiS, до сих пор и лидер партии, и премьер категорически отрицали планы Polexit. Варшава декларировала, что хочет изменить ЕС, а не выходить из него. Но делать это, одновременно наращивая сопротивление Европейскому союзу, очень внимательно наблюдающему за шагами «Права и Справедливости», можно было лишь в случае полной уверенности, что «большая тройка» в лице Брюсселя, Берлина и Парижа не пойдет на сворачивание проекта европейской интеграции. Или напротив, убедившись в том, что ЕС станет скукоживаться, и тогда Польше ничего не оставалось бы, как попытаться найти себя в новом интеграционном проекте, возможно, даже возглавить его. Что ни говори, но полякам исторически трудно развиваться в многосторонних альянсах, где нужно учитывать интересы десятков партнеров. Польша привыкла со времен Речи Посполитой выступать с имперскими амбициями, формировать собственное геополитическое пространство и подминать под себя соседей. Даже в ЕС и НАТО она по привычке выстраивала больше двусторонние отношения, в первом случае избрав для себя главным собеседником Германию, во втором — США.

Что дальше? Впервые после вступления Польши в ЕС она вступает на путь, который может послужить как возрождению ее величия, так и краха. Фактически Варшава сейчас сделала шаг на пути к созданию альтернативной Европы. У нее уже есть и идеологическое обоснование этого проекта. Пока существующий ЕС в лице его институтов продвигает гендерную идеологию и ставит на первое место права сексуальных меньшинств, «Право и Справедливость» говорит о необходимости верности христианскому учению и традициям, то есть тем нормам, которые исповедовал родоначальник европейской интеграции Робер Шуман. Безусловно, противниками Варшавы здесь выступят не только те европейские страны, чьи элиты придерживаются новомодных взглядов. Трудности начнутся с Ватиканом, которого вряд ли обрадует перспектива появления второго католического центра, сосредоточения консервативных христианских взглядов, тем более в стране, давшей миру знаменитого папу Римского, признанного святым. Особенно в случае с нынешним понтификатом папы Франциска, более расположенного к уходящему немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Отсюда вопрос, по какому пути двинется в непредсказуемое будущее Польша, как она станет выстраивать свою новую геополитическую субъектность и идентичность. Конечно, многие в Европе будут рады, если поляки вернутся к концепции противостояния России и русским. Это позволит пугать такой «ярко русофобской» Варшавой своих избирателей, одновременно оправдывая свое собственное сотрудничество с Москвой. Проблема для европейцев в том, что такую Польшу могут одновременно использовать для разрушения Евросоюза или как минимум значительного его ослабления. ЕС в последние годы и так показывает, что не готов расширяться, это заметно по его вялости на Западных Балканах и постсоветском пространстве. Отсюда появляется вариант сужения ЕС, в том числе искусственного, когда островные державы, США и Великобритания, будут подталкивать Брюссель к отступлению из Центральной и Восточной Европы, чтобы создать там подчиненные им новые геополитические альянсы. В этом случае Варшава пошла бы на игру с Вашингтоном. Поэтому на нынешнее решение Конституционного трибунала Польши так резко отреагировали МИД Германии и Франции, приняв совместное заявление, в котором Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан предупредили польские власти о том, что подчиняться законодательству ЕС — это «не только моральное, но и юридическое обязательство».

Готова ли радикально рискнуть PiS? Время покажет. Но правящая партия не может не понимать, что в битве с ЕС за его «возвращение» к пунктам Лиссабонского договора в польском понимании сохранение статус-кво она неизбежно проиграет и утратит власть. И тогда силы, которые придут на смену «Праву и Справедливости», не оставят ее лидеров в покое, предприняв все усилия, чтобы раз и навсегда лишить их каких-либо политических перспектив и, что не исключено, даже физической свободы.