



DFID — UK Department for International Development Афганская семья

Министры иностранных дел на Генассамблее ООН ведут подготовку к встрече лидеров государств в формате саммита «Большой двадцатки» (G20) по Афганистану. Его намечено провести 12 октября в расширенном составе с участием Катара, МВФ и Всемирного банка, а также соседних с Афганистаном стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает ситуацию в Афганистане катастрофической и что за безопасность в мире должна отвечать ООН, ее Совет Безопасности в лице постоянных пяти членов.

«Это, конечно, сейчас очень удобный случай, для того чтобы «оттоптаться» на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике, — говорил лидер России на пленарном заседании Восточного экономического форума. — Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков». Путин заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает важной для себя задачу восстановления разрушенной инфраструктуры в Афганистане, им самим сложно это сделать, поэтому Москва поддерживает созыв донорской конференции в рамках ООН. Более того, по словам российского президента, «основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые — это очевидная вещь — несут прямую ответственность за… тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране».

Ранее в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН прошла министерская встреча G20, посвященная ситуации в Афганистане, на которой обсуждались проблемы международного содействия восстановлению республики и своевременный перевод стране финансовых средств. После того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию Вашингтона заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов долларов находились в американских банках. Правда, в конце сентября министерство финансов США разрешило своему правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, проводить ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для облегчения гуманитарных нужд афганцев.

U.S. National Archives Афганцы

В свою очередь директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Кабуле Мэри Эллен МакГроарти заявила об угрозе коллапса экономики страны. По ее словам, зарплаты не выплачиваются, здравоохранение «рушится на глазах», цены на продукты и горючее выросли до беспрецедентного уровня, стоимость пшеницы поднялась на 28%. Засуха и экономический кризис ставят людей в Афганистане на грань выживания. По данным ООН, 14 млн человек в республике испытывают нехватку продовольствия, недоедание угрожает более чем 2 миллионам детей. Но главное в том, что отсутствие средств в казне может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня Афганистан, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было все последнее время. А западные союзники вместо того, чтобы оказывать содействие Кабулу в восстановлении финансового и экономического положения страны, прибегают к тактике санкций, чтобы добиться каких-то результатов во внутренней и внешней политике Афганистана, тогда как с новым правительством необходимо начать налаживание диалога.

На данном этапе роль модератора международного диалога и внутриполитического регулирования решила взять на себя Москва. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва решила пригласить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москву на саммит, который запланирован на 20 октября в российской столице. Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже посещали Москву минувшей зимой, потом в начале июля нынешнего года. Ранее представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявлял о намерениях движения развивать отношения с Россией на высоком уровне. «Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый «московский формат», — заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. — Это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы. Это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане».

Главной темой встречи в Москве станет восстановление Афганистана после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. По оценке экспертов, предстоящее заседание московского формата можно рассматривать как попытку России выйти из политического тупика, возникшего в Афганистане с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Москва решила вернуться к консультативному формату на своей площадке, тогда как ее прежняя тактика политического заигрывания с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захлебнулась. Вопреки ранее высказанным прогнозам, Россия не стала спешить с признанием движения, а его исключение из списка «террористических организаций» возможно только после того на уровне Совета Безопасности ООН. В то же время Москва, выступая инициатором созыва форума, остерегается выступать в роли главного игрока в Афганистане и регионе в целом, делая ставку на налаживание взаимопонимания и взаимодействия между другими внешними игроками, с которыми она намерена корректировать свою афганскую стратегию в широком формате.

Afghanistan Matters Афганские дети

Тем более что многое в Афганистане находится в «подвешенном» состоянии. Как считает берлинский эксперт Вольфганг Рихтер, «ключевым вопросом для России остается, ограничатся ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созданием «национального проекта исламского халифата» или будут сотрудничать с исламистско-джихадистскими силами, которые преследуют цели за пределами региона, как это было 20 лет назад». Поэтому ставится задача создать условия или ситуацию, при которых «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трансформировался бы из мессианского движения в способную управлять страной партию с поддержкой большинства афганцев. Конечно, те, кто знает Ближний Восток, понимает, что быстрой социализации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет, понадобится время и немалые политические и дипломатические усилия не только со стороны Москвы для того, чтобы изменить ход афганских событий по негативному сценарию. Многое будет зависеть от оценок действий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мировым сообществом.

Но сможет ли выйти на такие решения «московский формат» или главное будет определяться на заседаниях в формате расширенной «тройки», то есть представителей России, США, Китая и Пакистана, которые намечено провести после саммита? Нельзя исключать, что заработает и какая-нибудь другая параллельная мирная инициатива. Пока же просматривается первый эффект: укрепление позиций «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и перспективы официального признания «нового Кабула» на международной арене. Возможно, удастся хотя бы контурно обозначить план политического урегулирования афганского кризиса через цепочку структурированных переговоров. Без этого привлекать ресурсы для борьбы с экономическим и гуманитарным кризисом будет сложно или невозможно. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен продемонстрировать изменение поведения, действовать в сторону развития экономики и политической стабильности и безопасности в стране, без чего невозможно вернуть поддержку доноров и создать условия для привлечения инвестиций. Получится ли?