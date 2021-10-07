IT-гигант «Яндекс» оказался в эпицентре пусть и локального, но все-таки крайне неприятного скандала в российским сегменте Telegram. Корпорацию с многомиллиардными оборотами заподозрили в том, что в своем сервисе «Такси» она обманывает как водителей, так и пассажиров.

IvanA Яндекс. Такси

Речь идет о якобы имевших место эпизодах, когда водителю и пассажиру показывают разную стоимость одной и той же поездки. Об этом сообщил телеграм-канал «Беспощадный таксист». Справедливости ради заметим, что причастность к этому инциденту непосредственно «Яндекса» стала домыслом других телеграм-каналов. Первоисточник же сперва избегает называть имя компании полностью, сродни героям популярных книг про Гарри Поттера, боявшимся произносить вслух имя главного злодея их вселенной — Волан-де-Морта. Лишь в конце сообщения ТГ-канал пристыдил компанию, написав её название.

«В Москве ни для кого не секрет, что «Яшка» не брезгует порой тем, чтобы показать водителю и пассажиру разные цены. Выгоду агрегатор, разумеется, забирает, не забыв снять комиссию», — написал «Беспощадный таксист».

Теперь же подобные истории, вероятно, начали добираться и до провинции, о чем свидетельствует сообщение в Telegram.

Elena Yastrebova Яндекс. Такси

«Но случилась у агрегатора промашка, попали они на жену Александра Шумского («Пробок.нет»). Автоэксперт дело опубличил, но сомневается — ошибка это приложения или жадность. У меня сомнений нет. Предположу, что тут пахнет обманом потребителя и работника, если не уголовным делом. Надеюсь, историю не замнут, общественники и юристы разберутся. При объеме ежедневных поездок «Яндекса» лупить по 200 рублей неучтёнки с поездки (пусть даже только с «Бизнеса» и «Плюса») это же Клондайк, Эльдорадо», — отметил телеграм-канал.

Обсуждение этой истории продолжил телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». Автор публикации сокрушается, во что превращается IT-компания.

«Когда-то начинавшийся как идеалистичный стартап интеллектуалов в растянутых свитерах, «Яндекс» давно превратился в корпорацию, в которой из каждого движения должна извлекаться максимальная прибыль. Истории о том, что «яшка» называет разные цены за поездку водителю и пассажиру, ходили давно, но вот вполне материальное подтверждение», — высказался автор публикации.

Телеграм-канал предлагает своим читателям, каждый раз садясь в такси, помнить, что водителю кажется, будто пассажиры платят за проезд копейки.

«И смотрит он на вас, как на скрягу. Хотя вы — вроде как платите даже выше рыночной цены. А все потому, что разницу себе забирает агрегатор», — отмечает «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Macro Verch Яндекс. Такси

Тем временем телеграм-канал «Бойлерная» обращает внимание на доминирующую роль IT-гиганта в российском сегменте рынка цифровых услуг. По его мнению, этому обстоятельству во многом способствуют не только рыночные механизмы, но и административные рычаги в виде действий отдельных органов власти, в частности Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ТГ-канал сообщает, что ФАС отказала компании Avito в покупке риэлтерского сервиса ЦИАН. По мнению надзорного органа, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке. Объединение Avito и ЦИАНа повлечет образование доминирующего субъекта, доля которого будет превышать 50% рынка.

«Компании действительно являются одними из крупнейших в своих нишах, и их объединение могло бы создать крупную корпорацию, которая создавала бы противовес государственным монополиям типа «Яндекса» и других. Пока ФАС принимает подобные решения, доминированию «Яндекса» ничего не угрожает, и он может скупать сервисы, онлайн-кинотеатры, нагибать конкурентов вроде 2gis и qiwi и так далее», — написал телеграм-канал.