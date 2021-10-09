Своими комментариями по поводу работы сервиса доставки «Яндекс.Еда» поделились пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение 9 октября на сайте отзывов Flump.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер службы доставки «Яндекс.Еда»

«Делали заказ на работу, пришло уведомление в чате, что курьер не смог дозвониться по номеру (хотя поля заполнения номера телефона для связи не было вообще, указали в комментариях) и уехал с нашим заказом, оплаченные деньги идут в счёт использованных продуктов. Дозвонились до технической поддержки, также утверждали, что курьер звонил на номер, но номер называли не указанный нами, а какой-то незнакомый. Обещали перевести деньги обратно в течение семи рабочих дней», — написал пользователь lk0062209.

Многие пользователи массово жалуются на не доставленные курьерами «Яндекс.Еда» заказы. Граждане пишут, что, несмотря на невыполненные услуги, тем не менее компания «Яндекс» не упускает возможности присвоить себе деньги своих клиентов.

«Ужасно. Заказали еду на сумму более чем 800 р. Курьер не смог дозвониться и просто ушёл с нашим заказом. Подняться в подъезд и квартиру ему, видимо, было сложно, с учётом того, что к назначенному времени мы вышли на улицу и ждали его. Ответственности никакой. Нам отменили заказ и деньги не вернули. «Спасибо» вам, «Яндекс.Еда» и курьеры, за испорченное настроение и украденные у нас деньги. Надеюсь, курьер остался сыт. Никому не рекомендую заказывать здесь. В любой нестандартной ситуации отменяют заказ и не возвращают деньги. Больше заказывать здесь никогда не буду!» — пишет пользователь Лина.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры службы доставки «Яндекс.Еда»

Некоторые комментаторы отмечают, что сервис «Яндекс.Еда» полностью игнорирует то, что пишут пользователи в комментариях к заказу.

«Заказал сегодня еду с доставкой на «Яндекс.Еде» на сумму 1116 рублей. Заказал по адресу проживания. Заказывал не в первый раз, ранее уже указывал свой адрес, но по причине сбоя на их сайте адрес вышел совершенно другой. Я позвонил в службу поддержки с просьбой направить курьера по правильному адресу. Однако заказ отменили, и деньги мне не вернули. Получается, я остался и без еды, и без денег», — отмечает пользователь life1007.

Часть людей считает, что недопустимо, чтобы доставщики приносили холодную еду, ведь они нужны именно для того, чтобы донести клиенту съедобный заказ.

«Услуги «Яндекс.Еды», кроме как кошмаром, я назвать не могу. Трижды подряд принесли холодную еду. Служба поддержки разговаривает с тобой, как автоответчик, на любой твой вопрос отвечая заученной фразой и полностью игнорируя его», — указывает Misha Z.

Ряд пользователей указывает на то, что многие курьеры «Яндекс.Еды» приносят не только холодные заказы, но и с нарушением герметизации, в результате чего еда оказывается за пределами своих упаковок.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Велосипеды курьеров службы доставки «Яндекс.Еда»

«Отвратно привозят заказы. Привозят еду холодной, кофе постоянно пролито наполовину. Ужасная доставка, просто ужасная. И даже не отвечают на претензии», — пишет Alexey Y.

Нашлись и те, кто пожаловался на агрессивное поведение сотрудников «Яндекса», которые не чураются того, чтобы убедить клиента в том, что он сам виноват в неправильно доставленном заказе.

«Впервые заказал по данному сервису. Выбрал один из любимых ресторанов города, оформил заказ, оплатил онлайн. Делал быстро и поэтому не заметил (не видел) возможности заказать к определённому времени, но написал об этом просьбу в комментарии. Звонка о подтверждении заказа не было, ничего не было. Спустя полчаса звонят и просят забрать заказ (что на час раньше срока, указанного в комментарии). Я сказал, что мне это не очень удобно и хотелось бы хоть немного позже. В ответ получил гонор с лейтмотивом того, для чего нужны комментарии и что в них писать. По их мнению, я криворукий и слепой. В общем, спор ни о чём, клиента не слышат, пытаются стоять на своём. Больше заказывать не хочу», — написал Анатолий Е.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump оставили комментарии по поводу работы сервиса доставки «Яндекс.Еда».