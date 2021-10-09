Решение подростка из Новороссийска, выигравшего 15 тысяч рублей в конкурсе по цифровой и финансовой грамотности, потратить деньги на корм для собак в качестве пожертвования в местный центр передержки вызывало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане поделились своим отношением к событию 9 октября в социальной сети Facebook.

geralt Собака в приюте

«Очень приятно, что растет такое поколение. Здоровья тебе, парень, и успехов во всех начинаниях!» — обращается Раиса С.

Многие пользователи были очень воодушевлены решением парня потратить выигранные деньги не на себя любимого, а на помощь братьям нашим меньшим. Граждане указывают, что благодаря таким новостям они не утрачивают веру в будущее общества нашей страны.

«Есть хорошие ребята, вот тому пример. Мальчик с большим сердцем! Родителям низкий поклон за такого сына. Если человек любит животных, значит, у него большая душа», — указывает Антонина В.

Некоторые комментаторы отмечают, что подросток принял такое доброе решение, скорее всего, благодаря воспитанию и личному примеру своих родителей. Граждане пишут, что только любовь в семье способна привить любовь ребёнку.

(сс) skeeze Собака — друг человека!

«Всё зависит от родителей. Как родители относятся к животным, так и ребёнок будет относиться. Потому что воспитание идёт с пелёнок, детишки повторяют за своими родными. Молодцы! Из этого ребёнка получится хороший человек», — считает Nataniel T.

Часть людей считает, что приюты для животных позволяют многим животным избежать самой печальной судьбы, но тем не менее им необходима дополнительная помощь и забота, не говоря уже о банальном корме, который постоянно заканчивается.

«Очень трогательно, до слёз! Сами по себе приюты существуют только на энтузиазме неравнодушных людей! Растёт настоящий человек с большим сердцем! Благословений такой семье с настоящей ценностной ориентацией! Побольше бы таких, жизнь на Земле стала бы добрее и краше! Животные так нуждаются в нас, ибо полностью зависят от человека! Помогайте им! Не проходите мимо!» — пишет Мария Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что только крепкое и здоровое общество может помочь окружающему миру стать лучше.

«Молодец, парень! Уважуха! Богачи, берите пример с этого мальчишки. Он не только умный и сильный, но ещё и добрый, милосердный. Редкие человеческие качества в наше время», — отмечает Нелли Р.

(сс) Alex Beattie Собака в машине

Отдельные комментаторы поступили бы иначе, чем подросток. Они бы направили средства не на помощь животным, а на поддержку малообеспеченным гражданам.

«Глупое и бездумное решение! Лучше бы парнишка многодетным матерям помог, купил бы продукты питания и сладости маленьким детишкам, чем этим собакам! Порадовал бы детишек продуктами. Никакого толку от этих собак! Дети — вот что главное в жизни, и ради детей мы живем и готовы на всё! Я всегда стараюсь помогать деньгами, продуктами и лекарствами многодетным малоимущим семьям!» — написал Turlan K.

Напомним, 8 октября подросток из Новороссийска, выигравший 15 тысяч рублей в конкурсе по цифровой и финансовой грамотности, потратил деньги на корм для собак в качестве пожертвования в местный центр передержки.