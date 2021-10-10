Информация о том, что на базу на острове Гуам, которая находится в западной части Тихого океана, прибыла американская атомная подводная лодка USS Connecticut, ранее столкнувшаяся с «неизвестным объектом» в Индо-Тихоокеанском регионе и получившая повреждение, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 октября в социальной сети Facebook.

U.S. National Archives Подводная лодка USS Connecticut

«Неизвестный объект выругался на русском, взмахнул хвостом на прощанье и продолжил свой курс», — шутит Zhenya K.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с юмором, предполагая, с чем же американцы могли столкнуться на дне океана. Граждане предполагают, чтобы там ни было на самом деле, велик шанс появления новых обвинений в сторону Российской Федерации.

«Однозначно там были два наших разведчика на мини-подлодке, они могут работать в трёх средах. Американским военным надо не теряться, а поскорее во всём обвинить Российскую Федерацию», — издевается Михаил Ш.

«Так и знал, что «Аквамен» — это документальный фильм», — написал Вадим Е.

«Наверное, американцы столкнулись с французской дизельной подлодкой. Надо же их где-то утилизировать», — подозревает Им Х.

U.S. Navy Подводная лодка USS Connecticut

Некоторые комментаторы отмечают, что американская подлодка, судя по всему, давно не модернизировалась, раз с ней происходят подобные инциденты. Граждане считают, что командованию ВМС США стоит задумываться о безопасности своих моряков, плавающих по миру на устаревших суднах.

«А что, системы обнаружения у них нет? Ну, продайте им парочку тогда. А то уже с рыбами сталкиваются», — пишет Andrey P.

Часть людей считает, что американцам повезло, что их моряки остались живы, а океан не был поражён радиоактивными внутренностями атомной подлодки.

«А ведь дело-то не шуточное. Лодка ведь атомная! А если они там сильно растеряются и не смогут в следующий раз взять ситуацию под контроль? Не миновать катастрофы, в том числе и экологической», — отмечает Dr K.

Ряд пользователей указывает на то, что столкновение американской подлодки могло произойти с поверхностью рифа из-за ошибки членов экипажа.

«Просто прошляпили момент и воткнулись в какой-нибудь риф. У них это нормально. Чтобы не получить от командования по шапке сообщили: «Произошло что-то странное и необъяснимое, это не наша вина!» — поделился своим мнением Сергей С.

«Могу предугадать официальную версию ВМС США о данном инциденте, который появится в скором будущем. Столкновение произошло с какой-нибудь крупной рыбой или китом. Никто из членов экипажа не виноват, ни с каким рифом подлодка не сталкивалась, окружающей среде вреда не наносила», — написал Николай Т.

U.S. Navy Подводная лодка USS Connecticut

Нашлись и те, кто отмечают, что почему-то американское командование не стало отмечать данный случай как экстренный.

«Кстати, странно, что США о столкнувшейся субмарине говорят как о «стабильной». Для США это нормальное положение вещей что ли? У нас бы такое произошло — уже бы визг на весь мир был», — указывает Кто Т.

Напомним, 8 октября телекомпания CNN со ссылкой на представителя американских ВМС сообщил о том, что на базу на острове Гуам, которая находится в западной части Тихого океана, прибыла американская атомная подводная лодка USS Connecticut, ранее столкнувшаяся с «неизвестным объектом» в Индо-Тихоокеанском регионе и получившая повреждение.