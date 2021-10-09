Заявление посла Евросоюза Маркуса Эдерера о том, что ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 октября в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Я бы на месте руководства России послал бы всех к чёртовой матери. Покупайте себе газ в Кувейте, возите и мучайтесь с ним сами. Но нет, будут пользоваться российским топливом, но на Россию гавкать переставать не собираются», — указывает Юра В.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейские политики пытаются огрызаться на Россию уже так много лет, но это никак не влияет на их стабильное желание пользоваться российским газом.

ИА REGNUM ЕС

«Если бы могли, то заместили бы уже давно. Но, увы, в обозримом будущем у вас кроме нас никакой альтернативы в общем-то нет», — отмечает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы отмечают, что у Европы нет никакой реальной альтернативы российскому газу, ведь будь что-то ещё, то Евросоюз бы окончательно выбросил в помойку отношения с Российской Федерацией.

«Попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Если бы вы могли сделать это, уже бы сделали. А реалии таковы, что если Россия полностью прекратит поставки газа и нефтепродуктов в страны ЕС, то в Европе случится коллапс, встанут заводы, фабрики, вся экономика, бунты, революции и смена правительств. Ведь просто физически саудиты, норвежцы, американцы и т. д. не смогут заместить те объёмы, что поставляет Россия. Так что спасибо должны говорить, что косвенно Россия помогает вам оставаться у власти и развивать вашу экономику. Этим предупреждением вы можете пугать людей недалёких и глупых. А реалии не в вашу пользу», — обращается Андрей В.

Часть людей считает, что подобные высказывания европейских политиков — пустой трёп. Те, кто заключил с Россией долгосрочные контракты на поставку газа, благодарны нашей стране за содействие, и не собираются говорить что-либо плохого.

«Россия очень глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией. Как там «живёт» третий энергопакет? Все, кто на долгосрочных контрактах, чувствуют себя прекрасно. Остальным — горох в помощь и юридическая консультация. Угрозы тут ни на что не повлияют», — считает Алексей А.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Ряд пользователей указывает на то, что подобные угрозы уже никак не трогают сердца России, потому что подобных наскоков было уже несчётное количество.

«Типичные претензии к России. Поставляем газ — плохо, не поставляем — тоже плохо. А ещё против Российской Федерации введена куча санкций и при этом наша страна вам ещё что-то там обязана! Ничего не путают ЕСовские сказочные дипломаты?» — задаётся вопросом Влад О.

«Всё как обычно: России запрещено политизировать свой бизнес, а Западу разрешено. Двойные стандарты нас уже не удивляют, мы привыкли. Кстати, не забудьте заплатить нам за поставки газа», — написал Андрей В.

Напомним, 8 октября посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил в интервью РБК о том, что ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов.