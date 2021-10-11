Ни о каком расширении Евросоюза в обозримом будущем не может быть речи, и это подтверждает итоговая декларация саммита ЕС — Западные Балканы, который 5 и 6 октября прошел в Словении. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич.

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Флаг Сербии

Напомним, что Словения как хозяин саммита предложила принять по итогам его работы декларацию, в которой было бы отмечено, что регион Западных Балкан будет интегрирован в Евросоюз до 2030 года. Тем не менее ведущие страны сообщества не согласились с тем, чтобы в документе были обозначены какие бы то ни было временные рамки.

Эксперт отметил, что в декларации Брюссель в очередной раз на абстрактном уровне подтвердил перспективу евроинтеграции стран региона, не упоминая никаких конкретных сроков.

«При этом руководство стран Евросоюза подчеркивает, что политика расширения все еще в силе, но на самом деле это никакая не политика, а способ поддерживать у стран региона иллюзии, что когда-то в будущем это расширение действительно произойдет», — сказал Самарджич.

По словам эксперта, проблема в том, что государства Западных Балкан, в том числе Сербия как главная страна этого региона, действительно не выполнили условия приема в Евросоюз, но это уже не главное.

«Теперь появилась новая проблема — Евросоюз сегодня не сможет выполнить свои собственные условия для приема новых членов. Это стабильность и готовность стран-членов принять в свои ряды новые государства. В рамках объединения существует огромное сопротивление любому новому расширению, и это настроение оправдано. Больше всего сопротивляются такие страны как Франция, Голландия, Дания, Люксембург. Это все богатые страны. Надо сказать, что их настрой отражает реальное состояние Евросоюза, который все еще в глубоком кризисе, и без серьезной реформы ему нельзя даже думать о расширении», — рассказал профессор.

ЕС

Самарджич добавил, что такое состояние продолжается лет десять, но Евросоюз постоянно скрывает этот факт, настаивая на том, что страны-кандидаты недостаточно подготовлены к присоединению к ЕС.

По мнению Слободана Самарджича, ошибочно думать, что у политики евроинтеграции Сербии нет альтернативы. Он считает, что альтернативный путь развития существует, но действующее правительство просто не готово пойти по нему.

«Правительство настаивает на том, что Сербии нужно вступить в Евросоюз несмотря на то, что этот путь уже давно стал тупиковым. Но власти так крепко связали свою судьбу с ЕС, что они стали зависимы от Брюсселя, и теперь не могут сделать шаг в другом направлении. Но, если уж мы говорим про это, нужно отметить такой момент: действующий президент Сербии оказывает большую поддержку ведущим странам ЕС — Германии и Франции в их политике признания независимости Косово. В январе 2014 года это правительство подписало с ЕС переговорную платформу, которая содержит пункт об обязательном подписании международно обязывающего соглашения о «всеобъемлющей нормализации отношений» с Приштиной. Вот это та секретная связь между Белградом и Брюсселем».
Слободан Самарджич

Самарджич уточнил, что упомянутый документ на самом деле является соглашением о признании независимости Косово. Поэтому пока Белград не выполнит взятое на себя обязательство, Брюссель будет закрывать глаза на автократический характер сербских властей. «Вот, это такой порочный круг», — добавил он.

Какое-то новое, рациональное правительство могло бы учесть провал как Сербии в процессе евроинтеграции, так и провал самого Евросоюза, и попытаться начать переговоры с Брюсселем об альтернативном пути, полагает Самарджич.

«Проблема существует с двух сторон, так как Евросоюз не может расширяться, а Сербия не может стать членом сообщества. Здесь хорошо было бы открыть переговоры с Брюсселем на эту тему, так как Сербия бесспорно должна сотрудничать с ЕС. Но стратегия, подразумевающая безоговорочное выполнение всех условий Евросоюза и создание какое-то параллельной политической, экономической и правовой структуры, которая могла бы в неопределенном будущем обеспечить присоединение Сербии к ЕС, не выдерживает критики, так как этой перспективы уже просто не существует», — считает эксперт.

Bjoertvedt
Белград

По его мнению, Сербия должна реформировать свою политическую систему и развивать свою экономику, но параллельно с этом она должна думать о том, чтобы покинуть «европейский путь», у которого нет будущего.

«Это можно было бы сделать, если бы Белград открыл новые переговоры с Брюсселем о достижении соглашений в тех областях, в которых возможно взаимовыгодное сотрудничество, но чтобы при этом вопрос вступления в ЕС остался в стороне. Сербия, даже если выполнить все условия, не сможет стать членом Евросоюза, но, продолжая путь евроинтеграции, она теряет самостоятельность и свободу налаживать отношения с другими государствами и международными организациями. Она попадает в зависимое положение по отношению к ЕС, но при этом не может стать полноценным его членом и пользоваться всеми преимуществами этого статуса. Сербия таким образом становится полуколониальным государством, а Евросоюз остается таким, какой он есть на сегодняшний день», — рассказал Самарджич.