Сообщение пресс-службы администрации городского округа Люберцы о том, что водителю маршрута «4к», который высадил пассажиров из-за пробки, объявлен строгий выговор с последующим увольнением, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

"Молодец, конечно, вообще, вот только ему зарплату тоже нужно выплатить только половину, сказать, что вторая не доехала», — пишет Анастасия О.

Многие пользователи пришли к выводу, что водитель поступил отвратительно, ведь он вёз в салоне транспорта пассажиров, которые заплатили деньги и собирались добраться до своего пункта назначения.

«Он, таким образом, нарушил кучу законов прав потребителей. Понятно, что человек и мог в туалет захотеть, а так сиди и жди, пока пробка рассосётся. Вдоль дорог нужно туалеты почаще установить и указатели о том, через сколько будет туалет. Я вообще не понимаю, как водители работают в таких условиях. Либо же надо просто устранять причины пробок. Наращивать объёмы общественного транспорта, склонять население пользоваться автобусами, трамваями и метро», — написал Василий К.

Андрей Бабуров Маршрутки

Некоторые комментаторы отмечают, что водителю было необходимо высадить пассажиров, и он это сделал. Конечно, он понёс за это ожидаемое наказание, но и он сам, скорее всего, понимал, что за этим последует, но у него были на то причины.

«Имел право. Если посчитал, что не сможет довезти людей до пункта назначения, значит, на это были основания. Может ему плохо стало, а может просто не увидел смысла стоять в пробке не пойми какое время. Контора частная — что хочет, то и делает. Кому не нравится — покупайте себе машины и стойте в пробке сами», — подсказывает Николай Б.

Часть людей считает, что пора переводить подобные частные конторы по перевозке людей в населённых пунктах под управление местных администраций, иначе подобного бардака в дальнейшем не избежать.

«Надо национализировать таксомоторные «шарашки» в единое государственное таксомоторное предприятие! Ну, если не лежит «демократичное бюро услуг» в нашей стране, значит пора вернуться в проверенную советскую систему! Где и контроль осуществлялся медицинский, технический и культурный!» — напоминает Алексей Д.

«Как же достали уже эти маршруточники. Надо их вообще убирать со всех дорог, а возвращать следует нормальный общественный транспорт! Все эти шарашкины конторы, которые получили право перевозить пассажиров, никаким требованиям не удовлетворяют. Сплошные проходимцы!» — указывает Аня Р.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутка

Ряд пользователей указывает на то, что маршрутки — это крайне неблагоприятный показатель экономической несостоятельности того или иного государства. Граждане убеждены, что успешные страны пытаются обеспечить своё население комфортным и безопасным общественным транспортом.

«Маршрутки есть в Африке и в СНГ — это очень показательно. В более развитых странах такой вид транспорта попросту запрещён! Там развивают общественный муниципальный транспорт. Все пыжатся у нас обогнать Запад, а по управлению и поступкам гонятся за африканцами», — считает Сергей Т.

Напомним, 8 октября пресс-служба администрации городского округа Люберцы сообщила «Радио 1» о том, что водителю маршрута «4к», который высадил пассажиров из-за пробки, объявлен строгий выговор с последующим увольнением.