Демократы обеспокоены очередной заявкой бывшего президента Дональда Трампа на Белый дом, которая становится всё более вероятной накануне митинга в Айове ведущего потенциального кандидата от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Демократы не считают, что с Трампом всё ясно и просто. И если одни уверены, что в случае его нового выдвижения на президентский пост восстанет целая волна избирателей-демократов, которые и победят его, другие обеспокоены тем, что он может вернуться к власти. И этого достаточно, чтобы вызвать дрожь у большинства участников вечеринки.

«Нет ни одного стратега или инсайдера, с которым я общаюсь, кто хотел бы видеть Дональда Трампа снова баллотирующимся, — говорит социолог-демократ Рэйчел Байткофер. — Никто не должен думать, что он будет слабым кандидатом».

Байткофер и другие демократы, всё еще травмированные неожиданной победой Трампа в 2016 году, его четырьмя годами пребывания на посту и его минимальным отрывом от Байдена в прошлом году, говорят, что он снова и снова доказывал: он может быть конкурентоспособным, особенно когда шансы складываются против него.

«Он почти вновь занял Белый дом в 2020 году, даже после четырех лет скандала за скандалом, а затем пандемии и неправильного управления ей, — добавила Байткофер. — Это никогда не влияло на него. Он ведь почти победил, и его партия заняла места в Палате представителей».

«Никто не должен недооценивать его способность активизировать [электоральную] базу с помощью политики рассмотрения жалоб, — советует стратег-демократ Майк Мори, который служил помощником лидера большинства в Сенате Чарльза Шумера. — Демократы были бы глупы, думая, что его будет легко свергнуть».

(сс)Edward Kimmel Чак Шумер

75-летний Трамп сказал — пока коллегам, неофициально, — что готов объявить еще об одной попытке бороться за место в Белом доме. Но советники порекомендовали ему пока придержать темп, предпочтительно до окончания промежуточных выборов в следующем году. По словам стратегов Республиканской партии, срочность, с которой Трамп хочет объявить о новой заявке, вызвана плохими результатами опросов об одобрении работы Джо Байдена в последние недели. Трамп часто отправляет пресс-релизы по электронной почте, раздувая плохие для Байдена новости.

Байден увидел, что процент одобрения его деятельности упал после беспорядочного вывода войск из Афганистана, а в неправильном решении пограничных и иммиграционных вопросов его обвинили даже демократы. Независимые избиратели, которые помогли Байдену попасть в Белый дом в прошлом году, также недовольны и им, и тупиком на Капитолийском холме, где обе палаты контролируются демократами.

И Трамп готов кинуться в атаку.

«Мы пока не должны говорить об этом с точки зрения законов о финансировании предвыборной кампании, которые, откровенно говоря, смехотворны, — сказал Трамп в прошлом месяце во время остановки в полицейском участке в ознаменование 11 сентября, после того как его спросили, собирается ли он подать еще одну заявку на Белый дом. — Но думаю, вы будете довольны».

Кроме того, похоже, что Трамп ещё и стремится удержать других, в том числе губернатора Флориды Рона ДеСантиса, за пределами гонки, расчищая поле для потенциального забега. «Если бы я столкнулся с ним лицом к лицу, я бы победил его, как победил бы всех остальных, — сказал Трамп в интервью Yahoo Finance на прошлой неделе. — Я думаю, что большинство людей выбыли бы. И думаю, что он тоже».

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон Десантис

Опрос, проведенный Гарвардским университетом КЭПС-Харрис в прошлом месяце, показал, что 58 процентов опрошенных избирателей Республиканской партии хотели бы, чтобы именно Трамп стал кандидатом от Республиканской партии в 2024 году, с прицелом на потенциальный матч-реванш между Байденом и его предшественником.

Опрос, проведенный на этой неделе компанией Mediacom в штате Айова, показал, что рейтинг благосклонности Трампа достиг нового максимума: его одобряют 53 процента жителей штата. Результаты этого опроса вышли накануне митинга, который бывший президент готовится провести в штате.

78-летний Байден тоже сообщил коллегам, что планирует снова баллотироваться в 2024 году. «Это очень реально», — сказал один из союзников. Но некоторые демократы, которые признают, что его возраст будет определяющим фактором в гонке за переизбрание, подозревают, что он не выдвинется. И они беспокоятся по поводу того, что считают слабой скамейкой запасных в Демпартии.

«Самое страшное в следующих выборах — то, что мы увидели, на что способен [Трамп], и я не уверен, что у нас есть кандидат, который может быть конкурентоспособным, — сказал один из демократов. — Я думал, что Байден был единственным, кто мог бы убрать его в 2020 году. И если он не станет выдвигаться, многие люди задаются вопросом, может ли эффективно сработать Камала [Харрис]. Так кто же возьмет на себя Трампа, если не Байден? Вот в чем проблема». Что еще хуже, последние пару месяцев «не были хорошими» для Байдена, добавил комментатор, сборщик средств для Демократической партии. «Он выглядел слабым, он выглядел защищающимся, — объяснил он, — а это именно то, чего хочет Трамп».

(сс) Matt Johnson Джо Байден во время избирательной кампании 2020 в штате Небраска.

Но другие демократы говорят, что они были бы рады еще одному выдвижению Трампа, указывая на его специфический характер, способность отторгать от себя независимых избирателей и мобилизовывать демократическую базу. «Еще один забег Трампа — это не просто попытка ушедшей в тираж рок-звезды снова сыграть свой величайший хит, это попытка вернуться на сцену на бис после того, как вас освистали», — говорит стратег-демократ Эдди Вейл.

Впрочем, один стратег-демократ описал очередное выступление Трампа как «самый большой кошмар в мире». «Он показал, что готов вести кампанию с наименьшим знаменателем и делать всё, чтобы победить, — сказал стратег. — Если это не напугает до колик каждого демократа, у нас будут проблемы».