Итак, точки над «i» расставлены. Представ главным в стране непоколебимым «самураем», «юбилейный» сотый премьер-министр Японии Фумио Кисида изложил на весь мир свое «кредо» в отношении России. То есть непоколебимое личное представление о том, как, на каких основах строить связи с великой ядерной державой — Россией. Однако, похоже, Кисида таковой нашу страну не считает. Ибо позволяет разговаривать с ней и ее руководством на языке ультиматумов. Словно не «гордая нация Ямато» с несмываемым позором была сокрушена и низложена в развязанной ею мировой войне, а мы, русские, потерпели поражение и теперь должны выполнять волю победителя. Абракадабра какая-то…

Kremlin.ru Фумио Кисида

Как иначе можно воспринять слова Кисиды в его программной речи о том, что Москва должна подчиниться требованию Токио и покорнейше отдать Стране восходящего солнца земли, с екатерининских времен принадлежавшие Российской Империи и по воле руководителей великих стран-победителей при соблюдении международных норм и законов возвращенные их первооткрывателю и первопроходцам?

Но не будем вновь излагать факты и документы, неопровержимо свидетельствующие о законном обладании нашей страной всеми без исключения Курильскими островами, включая, конечно, и южнокурильские.

Познакомим читателей с мнением простых японцев, которые своими едкими замечаниями и оценками на деле высмеивают фанфаронские эскапады японских политиков, их уход от действительности в мир иллюзий и фантазий. Ниже публикуются в переводе ИноСМИ комментарии японцев в адрес японских правителей, не угомонившихся в своих близких к маниакальным «требованиях» к нашей стране:

aki: «На словах Путин вроде бы не уклоняется от разрешения территориального спора с Японией на основе Совместной декларации. Но нужно учитывать, что внутри России существует уже мощное отрицательное отношение к возврату островов Японии. Путин уже сам здесь сделать ничего не может.

Сколько говорил нам Абэ о том, что «решит территориальную проблему, пока находится на посту премьера». Какое там решил! Даже не сдвинул на миллиметр!»

nis: «Теперь в соответствии с новой Конституцией Россия не может отчуждать свои территории другим странам. Для того чтобы вернуть северные острова Японии, ей снова нужно менять Конституцию? Не часто ли?»

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Фумио Кисиды

niw: «Нечего тут «решать территориальную проблему. Надо реально забрать острова. Сейчас Россия понаставила там военных баз на них, а дальше пойдет на Хоккайдо?

Ну, есть у нас договор безопасности с Америкой. Ну и что? Если по нам ударят Россия одновременно с Китаем, то Америка просто убежит!

Америке Япония нужна как непотопляемый авианосец для защиты собственной безопасности!

То, что они нам обещают положить жизнь на оборону Японии, — это только предлог для того, чтобы удержать свое военное присутствие на нашей территории».

xfv: «Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то, что четыре острова, нам и два-то не вернуть!

С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и всё».

red: «У нас вон уже на

Группа айнов с острова Хоккайдо. Конец XIX века

железные дороги разбирают — некому ездить.

Ну, получим мы северные территории, и что? Кто там будет жить? А что касается рыбных ресурсов, то дешевле покупать их у России, чем тратиться на содержание дорогого и небезопасного рыболовного флота.

Сейчас даже у России Китай и Южная Корея воруют рыбу. А что они сделают с нами, если острова станут японскими?»

lel: «Жду — не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее хоть чуть-чуть менее зависимым от Америки псом!»

tot: «К сожалению, пока Путин у власти, никакого разговора о возврате нам северных островов не может быть. Он будет делать вид, что заинтересован в переговорах, а сам будет нацеливаться только на японские деньги и экономическое сотрудничество!»

satan: «Вообще-то заявление Кисиды о твердом следовании Японии курсом на полный возврат всех четырех островов — это хорошо! Но это же только телефонный разговор. Путин завтра вспомнит о нем? Пока это ничего не значит!»

sakanuken: «Мы же уже объявляли о позиции на возврат двух островов. Чего же теперь опять заговорили о четырех?»

patrashu: «Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!»

L: «Какие могут быть мирные переговоры с вором? Пока Россия ясно не покажет свою готовность к возврату островов, никаких экономических связей и сотрудничества с ней!»

bam: «И так гады (стилистика сохранена. — Прим. ИноСМИ) такие, забрали у нас Сахалин! Так отдавайте хотя бы северные острова!»