Центробанк представил очередной мониторинг входящих финансовых потоков — отраслевой анализ платежей, проводимых через платежную систему Банка России, где впервые уделил отдельное внимание сектору госпотребления. Если сравнивать объемы входящих платежей по всем отраслям экономики, то в сентябре этот показатель по сравнению со средним уровнем II квартала вырос на 6,1%. Если же исключить из данного общего объема платежей отрасли добычи, нефтепродуктов и государственное управление, то рост платежей уже выглядит не столь стремительным, составляя 1,3%. При этом далеко не отрасли госпотребления показали высокую динамику. Наоборот, здесь динамика входящих потоков после положительных результатов в августе перешла в отрицательную область: объем потоков оказался ниже на 5,5% среднего значения за II квартал. Основной вклад в снижение совокупного объема входящих потоков в целом по группе госпотребления внесла деятельность органов госуправления (причем на протяжении последних трех месяцев подряд), тогда как остальные отрасли этой группы продемонстрировали большую стабильность, не показав существенных отклонений от среднего уровня за предыдущий квартал. Положительный вклад в динамику входящих потоков в сентябре, как и в несколько предыдущих месяцев, внесла образовательная деятельность и чуть меньший, но все же положительный — здравоохранение. Так, в секторе образования после июньских отрицательных значений по входящим платежам в июле их объем уже вырос на 1,9%, в августе на 3,8%, в сентябре на 1,4%, а в здравоохранении — после отрицательных значений и в июне, и в июле — в августе уже была достигнута положительная динамика — плюс 1,1%, в сентябре — плюс 0,3%. Вместе с тем в этой группе в целом за III квартал снизился и объем входящих платежей — впервые со II квартала 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Драйверами же продолжающегося, как отмечается в мониторинге, роста экономической активности в конце III квартала выступили отрасли внешнего и промежуточного спроса, отражая значительное увеличение цен на сырьевые товары. Наблюдается также расширение деловой активности в отраслях внутреннего спроса. При этом подмечается, что всё-таки на динамику номинальных (!) финансовых потоков все в большей степени начинает оказывать влияние изменение цен и разного рода идиосинкратические факторы. В связи с этим повышенные колебания финансовых потоков, как поясняется в мониторинге Центробанка, в целом соотносимы с ростом деловой активности в реальном (!) выражении, на продолжение которого в настоящее время указывают другие оперативные индикаторы.

Для справки: в сентябре 2019 года департамент исследований и прогнозирования Банка России под авторством Светланы Поповой выпустил доклад «Оценка идиосинкратических шоков и их влияние на волатильность макроэкономических показателей» (из серии докладов об экономических исследованиях, №46). В резюме доклада говорится, что вопросу исследования гранулярности экономики в настоящее время уделяется достаточно много внимания. В последних эмпирических работах оценивается гранулярность различных экономик с той точки зрения, могут ли шоки отдельных компаний оказывать влияние на волатильность макропоказателей. Исследования по другим развивающимся странам показывают, что агрегированные колебания обусловлены в значительной части идиосинкратическими шоками компаний из-за их размера или наличия тесных связей между фирмами. Используя микроданные российских компаний по выручке за период с 1999 по 2017 г., в докладе Поповой была протестирована гипотеза о гранулярности российской экономики и было найдено, что идиосинкратические шоки вносят существенный вклад в волатильность совокупного объема продаж. Кроме того, было установлено, что эффект связей более значим в определении агрегированной волатильности, но не для топ-100 крупнейших фирм. Данный результат важен в части понимания драйверов бизнес-цикла и оценки эффектов проведения макроэкономической политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовый поток

Возвращаясь к драйверам продолжающегося экономического роста. Группа отраслей, ориентированных на экспорт, показала рост объема входящих платежей относительно среднего уровня во II квартале, ускорившийся в сентябре до 24,4% по сравнению с 15,4% в августе. На фоне роста цен на мировых рынках в данной группе лидером роста по объему платежей является добыча сырой нефти и газа. Наибольший негативный вклад в динамику экспортной группы отраслей внесла добыча прочих полезных ископаемых: после активного роста платежей в июле и августе объем поступлений в сентябре опустился ниже уровня II квартала. То есть вполне ожидаемый на фоне продвигаемой Европой климатической повестки результат. Уверенный рост вновь был зафиксирован и в отраслях, ориентированных на промежуточный спрос — плюс 10,0% по всей группе. Безусловным лидером группы является добыча сырой нефти и газа. Затем — разработка программного обеспечения, и еще подросли входящие денежные потоки в архитектуре и инженерно-техническом проектировании. Стабильность демонстрирует сфера деятельности головных офисов, консультирование по вопросам управления. Интересно, что сдерживала динамику промежуточных отраслей в сентябре прежде всего отрасль обеспечения электроэнергией. Негативный вклад в группу внесла и сфера операций с недвижимым имуществом, которая входит и в другие группы отраслей. И небольшое падение по входящим финансовым потокам наблюдалось также в сельском хозяйстве.

Группа отраслей, ориентированных на потребительский спрос, просела на минус 1,0% относительно уровня II квартала после роста в августе на 9,2%. Но в целом же в III квартале объем как входящих, так и исходящих платежей в этой группе всё же рос быстрее, чем в I и II кварталах. За счет чего быстрее, не указывается. Наибольший положительный вклад в группу внесла отрасль телекоммуникаций (+0,5%). В услугах туризма в сентябре объем финансовых потоков продолжает восстанавливаться, при этом в гостиничном бизнесе рост входящих платежей в сентябре был менее выраженным, что, как отмечается, указывает на опережающий рост выездного туризма после открытия некоторых массовых заграничных направлений. Основной же негативный вклад в динамику группы в сентябре внесла опять же сфера операций с недвижимым имуществом (минус 1,2%) и потребление домашних хозяйств с наемными работниками (минус 0,8% после роста на 2,9% в августе).

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирус в России

В отраслях инвестиционного спроса объем входящих потоков снизился в сентябре на 1,5%, но в целом по итогам III квартала средний рост был выше, чем в предыдущем квартале. Но между тем слабая динамика по итогам III квартала была и по исходящим платежам. Вероятно, указывают авторы мониторинга, такая неоднородная динамика в значительной степени связана с проявлением структурных последствий коронакризиса (на стороне как спроса, так и предложения), сдерживающих рост инвестиционной активности. Напомним, в июльском мониторинге отмечалось, что денежные потоки в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в целом отражают осторожность компаний в принятии инвестиционных решений. С одной стороны, рост исходящих платежей из инвестиционной группы отраслей в июле продолжился, с другой — их темпы немного замедлились, входящие же потоки практически не изменились — их уровень снизился лишь на — 0,7% к уровню среднего значения II квартала этого года. Банк России это связывал, во-первых, с постепенным исчерпанием потенциала восстановительного роста, а во-вторых, с неопределенностью относительно дальнейшего развития эпидемической ситуации в мире, а также устойчивости происходящих структурных изменений спроса, делая вывод, что, вероятно, многие компании предпочитают сейчас откладывать принятие инвестиционных решений. Сейчас же, отметим, в сентябре, по-прежнему, как и в предыдущие четыре месяца — наибольший негативный вклад в динамику входящих потоков инвестиционной группы был со стороны научных исследований и разработок. Отрицательные показатели — в строительстве зданий — минус 1,5% после минуса 0,3% в августе и в строительстве инженерных конструкций — минус 1,3% после плюса 0,4% в августе.

Что касается федеральных округов, то входящие финансовые потоки практически во всех из них, кроме Центрального (ЦФО) и Дальневосточного (ДФО), в сентябре снизились по отношению к августу. Тем не менее, помимо ЦФО, в Южном (ЮФО) и в Северо-Кавказском (СКФО) округах динамика остается положительной. Тогда как в остальных, включая ДФО, — отрицательная. Как отмечают авторы мониторинга, с учетом различий в концентрации отдельных групп отраслей на региональном уровне, это также подтверждает неоднородный характер роста деловой активности, обусловленный структурными изменениями в экономике.