Британская студия Frontier Developments, прочно обосновавшаяся в Кембриджском научном парке, вот уже почти 30 лет создаёт всемирно популярные игры-симуляторы. Отдельное место среди них занимают проекты, которые позволяют геймеру почувствовать себя управляющим собственным парком — с животными, аттракционами или плотоядными динозаврами.

Frontier Developments «Jurassic World Evolution 2»

Следующая игра студии под названием Jurassic World Evolution 2 продолжает сюжет хитовой кинофраншизы «Парк Юрского периода» и позволяет исполнить заветную мечту большинства детей восьмидесятых и девяностых — взять бразды правления тем самым «Парком» в свои руки и лично поучаствовать в процессе воссоздания гигантских доисторических хищников. Релиз проекта во всём мире состоится только 9 ноября 2021 года, но корреспондент ИА REGNUM уже успел принять участие в закрытом тестировании проекта для прессы. О том, насколько сложно справляться с дорогостоящим дино-парком и чем планируют удивлять разработчики, — читайте в материале.

Frontier Developments Цитата из игры «Jurassic World Evolution 2»

Между порядком и хаосом

В рамках двухчасового тестирования журналисты могли опробовать два главных игровых режима Jurassic World Evolution 2: сюжетную кампанию и так называемую «Теорию Хаоса». Основной сюжет игры продолжает историю фильма «Мир Юрского периода — 2» и рассказывает о том, как человечество и динозавры пытаются сосуществовать на одной планете. Главному герою (аватару игрока) предстоит путешествовать по миру, отлавливать беглых ящеров и следить за тем, чтобы они ненароком не покалечили проходящих мимо туристов. Все миссии в этом режиме строго привязаны к главной сюжетной линии и не позволяют вдоволь разгуляться фантазии геймеров. Здания нужно будет строить в определённых местах, в парке будут обитать только определённые виды динозавров, а выполнение задач потребует скорее холодного расчёта и развитых навыков микроменеджмента, чем творческого подхода.

Frontier Developments Цитата из игры «Jurassic World Evolution 2»

С «Теорией Хаоса» история ровно противоположная. В этом режиме игрокам нужно будет разыгрывать различные сценарии из фильмов франшизы и искать ответы на вопрос: «Как бы развивался сюжет картины, если бы я был у руля?». В средствах при этом не ограничивают: стройте, что хотите и где хотите, изучайте интересующие вас виды динозавров и самостоятельно принимайте решения, чтобы избежать катастрофы. Впрочем, этот процесс может оказаться куда более сложным, чем кажется по текстовому описанию. Например, мне за время тестирования «с успехом» удалось загубить свой парк дважды — один раз голодные тираннозавры пробили ограду и полакомились местным персоналом, а во второй — от нехватки денег заглохли все генераторы. А без электричества динозавры могут выйти из своего загона, словно в открытую дверь.

Frontier Developments Цитата из игры «Jurassic World Evolution 2»

Чем больше размах, тем больше и ответственность

Сиквел Jurassic World Evolution заметно вырос в масштабах относительно первой части. В игре стало больше зданий, больше опций для развития своего парка и, что самое важное, больше динозавров. Прислушавшись к мольбам геймеров, разработчики добавили в проект летающих и плавающих ящеров — наблюдать за ними одно удовольствие. А с ростом пула возможностей увеличилось и количество задач, которые будут регулярно обрушиваться на хрупкие плечи игроков. Построить очередной генератор, накормить брахиозавров, отправить рейнджеров на починку загона, вызвать доктора к больному трицератопсу, выдать учёным новую научную задачу и отправить археологов на поиски нового генного материала — зачастую всем этим придётся заниматься одновременно, а плавность игрового процесса будет принесена в жертву регулярному нажатию кнопки «пауза». И всё это на фоне постоянных форс-мажоров и попыток доисторических ящеров вырваться на свободу.

Frontier Developments Цитата из игры «Jurassic World Evolution 2»

Впрочем, любые сложности в управлении с лихвой окупает визуальная составляющая проекта. Древние рептилии выглядят реалистично и угрожающе, а динамическая смена погоды органично окунает игрока в атмосферу лучших фильмов о Парке Юрского периода. Как и во многих других проектах Frontier Developments, мне часто приходилось останавливать игровой процесс, чтобы просто насладиться картинкой и рассмотреть существ поближе. Если это не рай для юных натуралистов, то что?

Frontier Developments Цитата из игры «Jurassic World Evolution 2»

Очевидный успех?

Я буду с нетерпением ждать выхода полной версии Jurassic World Evolution 2, чтобы дополнить свои впечатления от тестирования. Судя по доступному для прессы отрезку проекта, игра получилась очень красочной, насыщенной контентом и радующей связью с популярными фильмами. Впрочем, ей всё ещё не хватает того простора для творчества, который есть у Planet Zoo — другой игры Frontier Developments, позволяющей построить свой собственный зоопарк. Большинство событий здесь строго ограничено сюжетной канвой, а львиная доля игрового процесса строится именно на предотвращении катастроф, а не на постройке своего «парка мечты». Что, однако, ни в коем случае не должно отпугивать фанатов жанра — всё же такие качественные проекты в таком популярном сеттинге выходят далеко не каждый день.