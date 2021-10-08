В Южной Корее обсудили новый автомобиль президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По сообщениям южнокорейских СМИ, 6 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чжон Сук протестировали автомобиль Hyundai Casper в Голубом доме.

Отметим, что в сентябре южнокорейский лидер приобрел этот микровнедорожник с 1-литровым двигателем для использования после выхода на пенсию.

Известно, что автомобиль Hyundai Casper был собран Gwangju Global Motors, совместным предприятием Hyundai Motor и властей города Кванджу, в рамках «Проекта по трудоустройству в стиле Кванджу».

Так называемый «Проект по трудоустройству в стиле Кванджу» — это один из восьми проектов по всей стране, направленных на оживление региональной экономики и создание рабочих мест для молодежи.

В рамках проекта Hyundai построил автомобильный завод, а власти страны и региона покрывают пакеты финансовой и социальной поддержки для рабочих и предоставили землю под строительство завода.

В настоящее время на заводе работает 571 человек, почти 90% из них — в возрасте 20−30 лет. Средний возраст на других заводах Hyundai — около 50 лет.

Motor1.com Hyundai Casper

«В стране царит суматоха, а он в машинки играет», — пишет jjk1***

«Видимо ему всё равно, что происходит в стране», — предполагает wjd1***.

«Я бы переехал этот автомобиль самосвалом», — комментирует kcha***.

«Мне нечего сказать…» — пишет laso***.

«Пустая трата денег», — отмечает gksr***.

«Это новая реклама автомобиля с участием президента?» — интересуется clea***.

«Кажется, президент не заинтересован в решении насущных проблем», — предполагает knc-***.

«Президенту следует спуститься с небес на землю. За четыре года правление госдолг страны почти достиг отметки 1 квдрлн вон», — yed***.

«Это какое-то шоу? Хватит валять дурака, приступи уже к своим обязанностям!» — призывает iseo***.

«Как он так быстро получил этот автомобиль?» — интересуется yesi***.

President.go.kr Мун Чжэ Ин

«Люди умирают каждый день, а он улыбается во весь рот. Я действительно ненавижу нашу страну. В один прекрасный день, она просто рухнет», — пишет mins***.

«Зачем он купил автомобиль, на котором не будет ездить?» — вопрошает paxu***.

«Лучше ему не показывать номер своего нового автомобиля, а то мало ли что…», — пишет x892***.

«Он хуже 🐷🐕‍🦺! Разрушил экономику, разделил прокуратуру и создал дефицит рабочих мест. Одумайся и принеси извинения», — требует ohoh***.