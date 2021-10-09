«Веном 2»: я тебя породил, я тебя и сожру
Второй фильм по своему сюжету мало чем радикально отличается о первого, да особых отличий и не ждали, раз очередная битва двух «лизунов-переростков» в качестве апофеоза была заявлена давным-давно. Но разница есть. Она, прежде всего, в том, что полностью утрачен эффект новизны, а также масштабность происходящего.
За перипетиями жизни журналиста-раздолбая Эдди Брока (Том Харди) и становлением его внезапного вынужденного партнерства с вселившейся в его тело могущественной космической амебой в первом фильме режиссера Рубена Фляйшера наблюдать было интересно, хотя авторы и упустили массу возможностей — прежде всего психологических. Создатели кинокомикса пошли по пути скорее черной фантастической комедии, чем драмы, а потому характеры героев обозначены крупными мазками. Не особо понятно, хороший ли человек Эдди и что движет им на пути «разгребателя грязи» — желание улучшить мир или погоня за журналистской славой. Какие-то моральные принципы у него, конечно, есть, но для того, чтобы достичь результата, Эдди легко идет на подлость — влезает в компьютер собственной невесты, чтобы накопать компромат на ее босса. Дальнейшее выглядит настолько тупо и непрофессионально, что возникает вопрос, каким образом такой неумеха умудрился заполучить собственную программу на телевидении. Но программа-то была, и весьма популярная! И это лишь одна из нелогичных странностей первого фильма.
Главная недоработка — характер пришельца Венома. Судя по намекам, космические то ли паразиты, то ли симбионты попали на борт частного исследовательского корабля не случайно, а с захватнической целью. У них отряда имелся даже командир, с которым в финале и схватывается проникшийся симпатией к землянам Веном. Вот только причины этой внезапной симпатии совершенно непонятны. Похоже, никаких особых причин и нет, просто Эдди достался такой же безответственный раздолбай, как и он сам, ищущий возможности избежать строгой дисциплины и хорошенько оттянуться на воле (чего бы на захваченной Земле с постепенно подъедаемым населением у него бы не получилось). В результате на месте возможности показать развитие персонажа в ходе интересного морального конфликта оказалась пустота. С моралью в фильме действительно некоторые проблемы. Реакция Эдди и его бывшей невесты Энн на акт людоедства едва превышает брезгливое удивление: «Мы что, правда отгрызли этому парню голову?!», как будто вегетарианец нечаянно съел котлетку. В итоге оказывается, что откусывать головы нельзя хорошим парням, плохих жрать иногда можно, причем, отличать одних от других следует, доверяясь инстинкту.
Еще по моральному кодексу авторов фильма нельзя ставить опасные эксперименты на людях и навязывать человечеству трансгуманистические идеи. И в этом очевидный плюс первого «Венома». Эдди и Веному приходится противостоять не только космическому захватчику, но беспринципному ученому, одержимому идеей переделать людей ради переселения на другие планеты. То, что этот безумный молодой гений-миллиардер, в образе которого можно при желании разглядеть черты Илона Маска, став одержимым в прямом смысле слова, с легкостью предает человеческую расу — момент весьма интересный и показательный, хоть и не новый для комиксов.
Увы, в сиквеле, снятом Энди Серкисом, все куда скромнее и камернее. Безумный ученый с глобальными амбициями уступил место главного злодея обычному безумцу — серийному убийце Клетусу Кессиди (Вуди Харрельсон). О спасении мира речь уже не идет, потому что миру полное уничтожение на сей раз явно не грозит, разве что хорошенькая резня (Carnage — такое имя избирает для себя молодой, да из ранних симбионт маньяка). Антагонист-маняк — это уже настолько скучно (хоть и канонично по отношению к первоисточнику), что скулы сводит, а жалобы психопатов на тяжелое детство вызывают уже только смех (что, кстати, неплохо обыграли и авторы, сделав страдальческую исповедь убийцы предельно комичной и даже проиллюстрировав ее мультиками в стиле «садюжек»).
Но, несмотря на всю эту иронию, сюжет завороженно крутится вокруг темы любовных и семейных отношений, словно в какой-нибудь мыльной опере. Эдди страдает от окончательного ухода Энн к другому, да и в его тандеме с Веномом намечается раскол, который заканчивается вполне типичной семейной ссорой. В результате Веном, совершенно в духе одинокого гея после разрыва, шатается по кабакам и случайным телам и толкает речи перед толпой косплееров, не подозревая, что его ждет еще одна семейная неприятность — откушенный от него смертником Кэссиди кусочек начинает жить в организме убийцы своей жизнью и загорается мечтой прикончить «папашу». Кэссиди в свою очередь, кроме мести Эдди, который довел его до казни, страстно желает найти свою первую любовь и находит, но вот беда — ее суперсила мутанта, звуковой удар, мучительна для его нового друга и подельника Карнажа, что порождает внезапный «треугольник». В конце концов все эти бесконечные конфликты и разборки между бывшими возлюбленными, партнерами, отцами и детьми начинают здорово утомлять.
Так что единственным ярким пятном фильма оказывается сам кроваво-красный Карнаж (на сей раз русские, кажется, совсем ни при чем). Спецэффекты сражений изменчивых и липких чужаков по-прежнему хороши и изобретательны. Вот только финальный поединок в церкви оставляет тягостное чувство: так и не состоявшаяся свадьба злодеев очень уж сильно напоминает черную мессу, которая вполне логично завершается поеданием священника и полным разгромом храма. Да и мечущиеся на фоне готических витражей полуантропоморфные кляксы со щупальцами заставляют думать о нечистой силе и скверне, а не о супергеройских приключениях.
Пусть мятежный отпрыск благополучно сожран невольным «родителем», маньяк тоже получил по заслугам, Эдди и Веном преодолели свои разногласия и мирно воркуют в явно пародийной сцене на тропическом пляже, а зрителей явно ждет продолжение, от разочарования отделаться сложно. Ибо вместо истории обретения человечности хищным негуманоидным существом мы видим тотальную пародию на человеческие чувства. Порадоваться можно разве что за Энн и ее жениха-доктора, кажется, их отношения действительно здоровые и им можно искренне пожелать счастья — и держаться впредь подальше от говорящих зубастых клякс. Тем более, что в сцене после титров проблемные антигерои, похоже, попадают в совсем другую вселенную…