Второй фильм по своему сюжету мало чем радикально отличается о первого, да особых отличий и не ждали, раз очередная битва двух «лизунов-переростков» в качестве апофеоза была заявлена давным-давно. Но разница есть. Она, прежде всего, в том, что полностью утрачен эффект новизны, а также масштабность происходящего.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

За перипетиями жизни журналиста-раздолбая Эдди Брока (Том Харди) и становлением его внезапного вынужденного партнерства с вселившейся в его тело могущественной космической амебой в первом фильме режиссера Рубена Фляйшера наблюдать было интересно, хотя авторы и упустили массу возможностей — прежде всего психологических. Создатели кинокомикса пошли по пути скорее черной фантастической комедии, чем драмы, а потому характеры героев обозначены крупными мазками. Не особо понятно, хороший ли человек Эдди и что движет им на пути «разгребателя грязи» — желание улучшить мир или погоня за журналистской славой. Какие-то моральные принципы у него, конечно, есть, но для того, чтобы достичь результата, Эдди легко идет на подлость — влезает в компьютер собственной невесты, чтобы накопать компромат на ее босса. Дальнейшее выглядит настолько тупо и непрофессионально, что возникает вопрос, каким образом такой неумеха умудрился заполучить собственную программу на телевидении. Но программа-то была, и весьма популярная! И это лишь одна из нелогичных странностей первого фильма.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

Главная недоработка — характер пришельца Венома. Судя по намекам, космические то ли паразиты, то ли симбионты попали на борт частного исследовательского корабля не случайно, а с захватнической целью. У них отряда имелся даже командир, с которым в финале и схватывается проникшийся симпатией к землянам Веном. Вот только причины этой внезапной симпатии совершенно непонятны. Похоже, никаких особых причин и нет, просто Эдди достался такой же безответственный раздолбай, как и он сам, ищущий возможности избежать строгой дисциплины и хорошенько оттянуться на воле (чего бы на захваченной Земле с постепенно подъедаемым населением у него бы не получилось). В результате на месте возможности показать развитие персонажа в ходе интересного морального конфликта оказалась пустота. С моралью в фильме действительно некоторые проблемы. Реакция Эдди и его бывшей невесты Энн на акт людоедства едва превышает брезгливое удивление: «Мы что, правда отгрызли этому парню голову?!», как будто вегетарианец нечаянно съел котлетку. В итоге оказывается, что откусывать головы нельзя хорошим парням, плохих жрать иногда можно, причем, отличать одних от других следует, доверяясь инстинкту.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

Еще по моральному кодексу авторов фильма нельзя ставить опасные эксперименты на людях и навязывать человечеству трансгуманистические идеи. И в этом очевидный плюс первого «Венома». Эдди и Веному приходится противостоять не только космическому захватчику, но беспринципному ученому, одержимому идеей переделать людей ради переселения на другие планеты. То, что этот безумный молодой гений-миллиардер, в образе которого можно при желании разглядеть черты Илона Маска, став одержимым в прямом смысле слова, с легкостью предает человеческую расу — момент весьма интересный и показательный, хоть и не новый для комиксов.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

Увы, в сиквеле, снятом Энди Серкисом, все куда скромнее и камернее. Безумный ученый с глобальными амбициями уступил место главного злодея обычному безумцу — серийному убийце Клетусу Кессиди (Вуди Харрельсон). О спасении мира речь уже не идет, потому что миру полное уничтожение на сей раз явно не грозит, разве что хорошенькая резня (Carnage — такое имя избирает для себя молодой, да из ранних симбионт маньяка). Антагонист-маняк — это уже настолько скучно (хоть и канонично по отношению к первоисточнику), что скулы сводит, а жалобы психопатов на тяжелое детство вызывают уже только смех (что, кстати, неплохо обыграли и авторы, сделав страдальческую исповедь убийцы предельно комичной и даже проиллюстрировав ее мультиками в стиле «садюжек»).

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

Но, несмотря на всю эту иронию, сюжет завороженно крутится вокруг темы любовных и семейных отношений, словно в какой-нибудь мыльной опере. Эдди страдает от окончательного ухода Энн к другому, да и в его тандеме с Веномом намечается раскол, который заканчивается вполне типичной семейной ссорой. В результате Веном, совершенно в духе одинокого гея после разрыва, шатается по кабакам и случайным телам и толкает речи перед толпой косплееров, не подозревая, что его ждет еще одна семейная неприятность — откушенный от него смертником Кэссиди кусочек начинает жить в организме убийцы своей жизнью и загорается мечтой прикончить «папашу». Кэссиди в свою очередь, кроме мести Эдди, который довел его до казни, страстно желает найти свою первую любовь и находит, но вот беда — ее суперсила мутанта, звуковой удар, мучительна для его нового друга и подельника Карнажа, что порождает внезапный «треугольник». В конце концов все эти бесконечные конфликты и разборки между бывшими возлюбленными, партнерами, отцами и детьми начинают здорово утомлять.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

Так что единственным ярким пятном фильма оказывается сам кроваво-красный Карнаж (на сей раз русские, кажется, совсем ни при чем). Спецэффекты сражений изменчивых и липких чужаков по-прежнему хороши и изобретательны. Вот только финальный поединок в церкви оставляет тягостное чувство: так и не состоявшаяся свадьба злодеев очень уж сильно напоминает черную мессу, которая вполне логично завершается поеданием священника и полным разгромом храма. Да и мечущиеся на фоне готических витражей полуантропоморфные кляксы со щупальцами заставляют думать о нечистой силе и скверне, а не о супергеройских приключениях.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США, Великобритания, Канада

Пусть мятежный отпрыск благополучно сожран невольным «родителем», маньяк тоже получил по заслугам, Эдди и Веном преодолели свои разногласия и мирно воркуют в явно пародийной сцене на тропическом пляже, а зрителей явно ждет продолжение, от разочарования отделаться сложно. Ибо вместо истории обретения человечности хищным негуманоидным существом мы видим тотальную пародию на человеческие чувства. Порадоваться можно разве что за Энн и ее жениха-доктора, кажется, их отношения действительно здоровые и им можно искренне пожелать счастья — и держаться впредь подальше от говорящих зубастых клякс. Тем более, что в сцене после титров проблемные антигерои, похоже, попадают в совсем другую вселенную…