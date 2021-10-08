Клинт Иствуд, мировая американская кинозвезда, а кроме того, режиссер, продюсер, писатель, политик и бизнесмен, выиграл иск у нескольких литовских компаний. Дело все в том, что три литовские компании вместе с фирмой UAB Mediatonas использовали фамилию обладателя премий «Оскар» и «Золотой глобус» для рекламы различных продуктов, в том числе CBD. С последним и вышел конфуз.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия Клинт Иствуд

CBD — это каннабидол, органическое химическое соединение из группы каннабиноидов, обнаруженное в каннабисе. Несмотря на то, что, в отличие от тетрагидроканнабинола (THC), он не обладает психоактивным действием, он влияет на длительность интоксикации, вызванной действием THC. Считается, что CBD довольно эффективен в борьбе с тревожными расстройствами, и, кроме того, некоторые тесты показали, что он также работает против рака и может лечить бессонницу. Литовские предприниматели решили, что личность Иствуда отлично подходит для использование его в рекламе этого продукта. Ведь популярный ныне американский актер и режиссер родился в бедной и бродячей семье. Его единственной игрушкой был плюшевый мишка, позаимствованный у деда, он собирал бутылки, продавал газеты и бродил по всему Западному побережью в поисках хлеба со своей семьей. Он работал сталелитейщиком, рабочим на заправке, пианистом в борделе, слесарем на заводе Boeing, служил в армии. Он многое повидал в своей жизни, прежде чем достиг вершины.

Но Иствуд наверняка не подозревал, что сегодня, в XXI веке, литовские компании будут использовать его изображение в рекламе. Трудно поверить, что несколько компаний, активно работающих на рынке, совершили столь позорную, но дорогостоящую ошибку. Ведь само собой разумеется, что символ американского кино, широко известный во всем мире, защищен авторским правом. Однако в Литве есть свои правила, о которых я много раз писал в контексте политических событий. Икона американского кино идеально подошла литовским бизнесменам: Иствуд — бесстрашный и долгоживущий. Поэтому они подготовили интервью с актером на пенсии и разместили его в сети. Пользователи интернета могли прочитать, что сам Иствуд поддерживает различные продукты, в том числе и на основе конопли. В ответ 91-летний актер решил подать в суд за использование своего имени без спроса.

(сс) DAVID ILIFF Вильнюс. Литва

Он выступил с опровержением, заявив, что никогда не давал литовцам подобного интервью, и подал иск в окружной суд Калифорнии. UAB Mediatonas и его партнеры не воспользовались неожиданным приглашением в жаркую Калифорнию, их представители на слушания не явились. В этой связи судья Гэри Клауснер вынес решение заочно. Представители Иствуда теперь должны получить 6 миллионов долларов в качестве компенсации от литовцев, а еще 95 тысяч долларов предприниматели заплатят за «судебные издержки». Как это обычно бывает в американских пропагандистских фильмах, справедливость снова восторжествовала, и виновные наказаны. К счастью для них, наказание вышло не слишком строгим: как оказалось, лагерь Иствуда требовал гораздо большего. Адвокаты актера утверждали, что их подзащитного опорочили, с чем все же не согласился милосердный и терпимый суд. Судья решил, что приписанные актеру выражения не являются дискредитирующими по отношению к нему, а реклама продуктов с CBD не может оскорблять, и отклонил иск в этой части.

«Господин Иствуд в очередной раз продемонстрировал готовность противостоять любому проступку и привлечь к ответственности всех, кто пытается незаконно использовать его имя, имидж и добрую волю», — сказал после суда торжествующий Джордан Сусаман, адвокат звезды. По идее, Иствуд должен понимать позицию суда, потому что сам он чрезвычайно терпимый человек, или, по крайней мере, именно такой имидж о себе он создает. В конце концов, актер называет себя либертарианцем и с 2009 года принадлежит к Либертарианской партии. Либертарианцы считают, что такие явления, как проституция, хранение и употребление наркотиков и азартные игры, должны быть признаны легальными и подчиняться законам свободного рынка. Как политик, он также поддерживает приравнивание гомосексуальных браков к гетеросексуальным бракам, а также защищает право на аборт. На выборах 2016 года Иствуд поддерживал Дональда Трампа, но в 2020 году выразил свои симпатии сопернику Трампа — Майклу Блумбергу.

Usna.edu Американский бизнесмен, политик Майкл Блумберг

Но таковы уж американцы, что надо их хорошо знать, прежде чем без спроса использовать имя даже заявляющих о своих широких убеждениях знаменитостях, типа Клинта Иствуда. Пока у литовских бизнесменов получилось плохо с этим делом, что им наглядно продемонстрировала икона американского кино.