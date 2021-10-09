Религия теряет вес в системе образования Испании. Министерство образования страны предлагает, чтобы у детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые решили изучать религию, был только один час в неделю на этот предмет: это меньше, чем по старому закону об образовании социалистического правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который предлагал, чтобы на предмет выделялось полтора часа. Пункт о сокращении предмета «религия» включён в обновлённый проект Указа о начальном образовании в Испании, пишет испанское издание La Razón.

Гвидо Рени. Дева Мария передает розарий святому Доминику (фрагмент). 1598

Таким образом, согласно предложению министерства образования и профессиональной подготовки Испании под руководством Пилар Алегрии, которое регулирует 60% расписания начальной школы, религия теряет часы в пользу других предметов, таких как испанский язык, математика, окружающая среда и художественное воспитание. Однако 40% школьного расписания по-прежнему находится в руках автономных сообществ.

По старому закону, на этот предмет отводилось от 45 минут до двух часов в неделю. Так, мы можем найти автономные регионы, такие как Канарские острова и Арагон, где дети получают 45 минут занятий по религии в неделю, а в других — до двух часов, как в случае с Наваррой.

В связи с новыми изменениями будет сокращено 90 часов религии в год, которые министерство распределит между предметами: экология — 15 часов, художественное воспитание — 60 часов, математика — 10 часов, язык — 5 часов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

Однако к этим учебным часам придется добавить 40% расписания, которое будет распределяться автономными сообществами. Некоторые, например Ла-Риоха, уже заявили, что дадут этому предмету законный минимум, установленный министерством образования и профессиональной подготовки. Автономное сообщество Мадрид, в свою очередь, планирует сохранить для этого предмета тот же график, что действует и сейчас.

По данным издания, расписание и новая учебная программа по религии были согласованы с Конференцией католических епископов, и «беседы с епископами прошли хорошо», как сообщают источники в министерстве.

Сейчас вопрос заключается в том, что будут делать дети, не выбравшие этот предмет. Однако, как сообщает издание, школам будет рекомендовано организовать другие виды деятельности, так как эти ученики не смогут покидать школу в учебное время. Школы теперь имеют право самостоятельно составлять расписание и определять время преподавания предмета. Тем не менее рассматривается возможность включения предмета «религия» в программу бакалавриата, хотя постановление, развивающее указанный предмет на этом необязательном этапе, ещё не разработано.

Одной из первых на изменения, внесённые Пилар Алегрией, отреагировала Конфедерация родителей-католиков, которая призвала «сократить количество часов идеологической индоктринации при обучении гражданским и этическим ценностям и предоставить семьям больше свободы в выборе предмета «религия», который, похоже, возмущает это правительство тем, что мы можем его выбирать». Глава организации Педро Кабальеро назвал «неприемлемым и предвзятым» текст, направленный министерством образования автономным сообществам.

Католический священник

С другой стороны, отмечает издание, декрет сокращает некоторые формулировки во избежание двойных толкований и ради достижения консенсуса по вопросам, связанным с гендерной проблематикой или вызывающим неудобства у некоторых автономных сообществ. Он также отменяет требование относительно того, чтобы дети изучали в рамках предмета «гражданские и этические ценности» значение слов «правильно и неправильно», что вызывало беспокойство у общества, а также некоторые другие выражения, включенные в учебную программу этого предмета. Многие, на самом деле, уже предсказывали, что этот предмет может снова стать новым «Гражданским воспитанием», которое вызвало столько споров в эпоху Сапатеро.