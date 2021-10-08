Валерий Шамаев возглавлял департамент имущественных и земельных отношений. Наталия Зубарева курировала социальный блок, а ранее была заместителем губернатора по здравоохранению и образованию. Белгородские соцсети утром 8 октября живо отреагировали на сообщение об увольнении чиновников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Жирный лайк. Респект Гладкову!!!» — набрал более 700 лайков пост Юрия И.

И если Валерий Шамаев занимал не самую публичную должность, то о деятельности Наталии Зубаревой пользователи часто высказывались в негативном ключе. В крупнейшем паблике «Белгород — это интересно» в соцсети «ВКонтакте» вывесили публичный опрос — «Как вы оцениваете работу Наталии Зубаревой?». За три часа проголосовали более 1,7 тысячи человек, свыше 70% из них отметили вариант «Ужасно».

"Работа в целом просто великолепная проделана — здравоохранение поднялось на очень высокий отрицательный уровень!» — пишет с сарказмом пользователь Black Sun.

«Уволили саму Зубареву?! Ничего себе… Сколько лет ждали, и тут на — и даже после (!) выборов, а не до!» — поддержали 288 лайками пользователя Максима Н.

За несколько дней до увольнения чиновников появилась информация, что их дети получили безвозмездно муниципальное жильё. Документы о дарении квартир в элитных многоэтажках Белгорода обнародовал активист Максим Климов.

Belregion.ru Наталия Зубарева

«Спасибо парню, который вытащил всю эту муть с квартирами наружу. Спасибо, что не побоялся!» — пишет Анна В.

«Этого парня использовали. Ранее от его разоблачений ничего им не было, а тут вот такая реакция», — считает Иван И.

«Да и мне, в общем-то, всё равно, что его использовали. Результат важен. Сама работаю в медицине, оптимизированной Зубаревой. Это ужас, что сделали, развалили всё! Везде бардак: не возможно ни лечиться, ни лечить!» — отвечает ему Анна В.

«Только уволили? А кто понесёт ответственность за их деяния? И главный вопрос. А квартиры-то изъяли, или они так и остались в собственности деток?» — спрашивает Дина Ш.

И это самый популярный вопрос во всех белгородских пабликах.

«Не только уволить, а расследовать все их дела нужно», — уверен Роман Ю.

«Если такие дела расследовать слишком тщательно, то можно докопаться до лишнего. А это уже никому не нужно. Просто некоторые перестановки вышестоящих сил», — думает Николай.

«Нет у нас законов против вот таких слуг народа, а они во всех областях сидят. И никогда мы не будем жить хорошо, и заработать по-честному не получается, везде зарплата маленькая. А слуги живут, жируют, деток пристраивают, обеспечивают, а там глядишь — и внуки на подходе — надо всем жилье, работу, а простые все в ипотеках пожизненно, якобы льготных. Если всё незаконно — судить и конфисковать», — комментирует в телеграм-канале «Белгород №1» Светлана.

Belregion.ru Валерий Шамаев

«Я уверен, что юридически они сильно защитились — и это был единственный и самый худший для них исход события», — продолжает Максим.

«Как можно защититься при безвозмездной передаче от муниципала родственнику чиновника? Да никак, даже если признать его остро нуждающимся. Раз уволили — значит, или не защитились вовсе, или хреново защитились. Дальше уже дело других органов — думаю, будет дело как минимум по факту мошенничества», — дискутирует с ним Татьяна.

Некоторая часть пользователей, несмотря на одобрение увольнения чиновников, полагают, что на их место придут ставленники губернатора со Ставрополья или из Пензы.

«Какая разница — местные или с юга? Да хоть с Тимбукту, лишь бы работали, но не на свой карман. И народ не бесили тупыми идеями», — категорична Елена.