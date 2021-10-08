Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова своеобразно отреагировала на известие о кончине своего коллеги по парламенту и бывшего однопартийца Антона Полякова. Скриншот соответствующей записи Третьяковой в партийном чате одного из мессенджеров был опубликован украинскими СМИ и социальными сетями.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада Украины

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Так, в официальном чате фракции «Слуга народа» в мессенджере WhatsApp Третьякова прокомментировала смерть своего коллеги по парламенту Антона Полякова следующим образом: «Как по мне, то это минус один враг. Посему — все хорошо…».

Заявление Третьяковой возмутило читателей телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также пользователей украинских социальных сетей.

«Вот таким сообщением «слуга народа», народный депутат, политик, представитель власти Зеленского, глава комитета, женщина — Галина Третьякова отреагировала на смерть своего коллеги. «Минус один враг. Все добре (хорошо. — М .Р.)». И мы доверили этим людям право формировать законодательные правила жизни для всей страны», — задумалась на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

Sluga-narodu.com Галина Третьякова

«Догонит ее вся ее «доброта», — написала Irina.

«У этой дамы определённо бак потёк. В дурку её, не иначе», — добавил Паша.

«Кто-то еще скажет, что законы там принимают адекватные люди?» — задался вопросом Борис.

«Как так можно? Это не по-людски! Она должна быть нерукопожатной», — отметила Нина Г.

«Господи, кого же к власти привели! Ведь ни одного не то что порядочного, а просто вменяемого нет!» — добавила Наталья.

«Блин, кого навыбирали? Их же к черту отзывать надо с депутатов», — возмутилась Ольга.

«Назвать Третьякову «мразь» — оскорбить мразей!!! Вы теперь поняли всю бездонную глубину аморальности этого кодла?! Какие там граждане Украины, умирающие от голода и ковида!..» — отреагировала Marina O.

«А помните, как Зеленский говорил, что в список слуг (депутатов партии «Слуга народа». — М. Р.) он лично и тщательно подбирал кадры?» — спросил Rusl Rruussll.

«Ей подходит должность надзирателя в концлагере», — отметила Татьяна К.

«А ведь большинство украинцев тоже считают Третьякову «ворогом» (врагом. — М. Р.)…» — пишет Ольга К.

«Ее еще наградят!» — отреагировал Виталий Викторович С.

«Когда-то Жириновский правильно сказал: «Что вы возмущаетесь, любой парламент — это срез общества». Ну, видимо, на Украине настолько больное общество, что такие мрази в Раде в большинстве», — добавила Мария.

«Не, никогда ни Донецк с Луганском, а уж Крым тем более, не вернутся в этот… дурдом», — отметил Константин П.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

«К огромному сожалению, не удивлена. А что ещё можно ждать от этой женщины. Она сама мать троих детей, причём, наверное, «качественных», а не тех, которые живут в Украине. У Антона тоже есть мама, и для неё, как и для любой нормальной матери — это огромная потеря», — написала Наталья.

«Поступок Третьяковой — это поступок мрази! Если, реагируя на смерть 33-летнего парня, депутат пишет «минус один враг…» — этот человек больной. Нормальные депутаты от «Слуги народа» обязаны потребовать исключить такого человека из своих рядов. Это недопустимо. Это невозможно в нормальной стране. Замолчать это нельзя!» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Василий Апасов.

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