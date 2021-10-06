Пользователи соцсетей дискутируют по поводу планов введения в Оренбуржье системы QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест. Под удар попадают рестораны, кафе, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, учреждения культуры. Оренбуржцы считают, что вместо стимула к вакцинации введение так называемого антиковидного фильтра может иметь обратный эффект. Более того, с новшеством прогнозируют крах и банкротство малого и среднего бизнеса. Местные предприниматели выступают против QR-кодов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR code

Бизнесмен и депутат Оренбургского горсовета Роман Куниловский в Instagram-аккаунте оставил запись, где выразил мнение о внедрении QR-кодов. Он подчеркнул, что летом аналогичный опыт переживала Москва. Тогда выручка столичных рестораторов после принятия данных мер упала более чем на 95%, то есть практически полностью работа была блокирована. Показатели заболеваемости значительно не изменились. Вовремя спохватившись, мэр Москвы спешно убрал QR-коды, эксперимент продлился не более трех недель.

«Очень странно ожидать нового результата от негативно зарекомендовавших себя мер. С высокой долей вероятности оренбургской индустрии гостеприимства предстоит столкнуться с аналогичной ситуацией. Закредитованные льготными кредитами для пострадавших отраслей (а выплаты как раз попадают на ноябрь — апрель) предприятия общественного питания столкнутся с фактически новым локдауном. Волна безработицы, банкротства легальных добропорядочных заведений, социальная напряженность — вот прогнозируемый результат новых ковидных ограничений», — считает политик и предприниматель.

В комментариях подписчики указывают на отсутствие логики во введении системы QR-кодов. В рестораны ходит ничтожно малый процент населения, а вот общественный транспорт и медучреждения переполнены. Заниматься надо просветительской деятельностью. Мотивировать вакцинироваться на основании здравого смысла и общественной пользы, а не принуждением и ограничениями.

Дарья Драй ИА REGNUM Кофейный островок в торговом центре

Один из интернет-пользователей назвал решение об ограничении фуд-кортов насмешкой над бизнесом. Люди самостоятельно оценивают свои риски, например, пойти в магазин или заказать доставку на дом.

«Что толку закрыть ресторан? Лифты, магазины, автобусы станут безопаснее? По-моему, очевидно, что сколь-нибудь эффективны только медицинские решения: вакцины и терапия для болеющих. Нельзя ли поручить профильному министерству проработать вопрос убедить своих граждан делать прививку? Повысить доверие к вакцине, аргументировать, доказать? Словами и цифрами, а не, опять же, руками бизнеса через угрозы типа «заставляйте своих сотрудников или закроем»? С большим интересом посмотрел бы за такой работой. Пока видно только беспомощные рекламные формулировки на баннерах, которые, кроме грусти, ничего не вызывают», — сказал он.

Подписчик также отметил, что уже почти две недели как с ковидом, но при этом привитый. Больших проблем получить QR-код не возникнет, но в любом общественном месте он может перезаражать кучу людей вполне себе легально.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области Алексей Маринин также разразился словами критики на своей странице в соцсети «Фейсбук». «Во всем виноват общепит! Ввели ограничения на посещение фуд-кортов в Оренбурге. Вопрос: а как мы этим остановим коронавирус? Может, начнём с очередей в поликлиниках при сдаче тестов и в общественном транспорте?» — вопрошает он.

Он подчеркнул, что в ресторанах ситуация полностью контролируется: работают вытяжные системы вентиляции, рециркуляторы, люди сидят на безопасном расстоянии. «Это, по мнению власти, является угрозой!?» — недоумевает бизнесмен.

Ему вторит и Роман Куниловский: «Бизнес не виноват в распространении болезней. Мы делаем все, чтобы не допустить вирус в наших заведения. Уровень вакцинации сотрудников почти 100% (не привились только коллеги с медотводом), беспрецедентные траты на обработку помещений, рециркуляторы, средства защиты для гостей, современную вентиляцию и очистку воздуха. Просто дайте нам спокойно делать свою работу, платить заработную плату и налоги. Прекратите нас уничтожать!».

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый кофейный островок

Маринин считает, что введением QR-кодов местная власть ресторанный бизнес не поставит на колени, а просто уничтожит. «Кстати, нелегалы уже хлопают в ладоши и представляют, как у них возрастёт в разы выручка. Они с самого начала пандемии чихали на закон, и никто их не остановил», — заметил оренбуржец.

Напомним, вечером 5 октября стало известно о том, что региональная власть намерена ввести в Оренбургской области QR-коды, подтверждающие вакцинацию либо отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения учреждения с массовым пребыванием людей.