ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Ведущий архивист отдела использования и публикации документов Областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» Дмитрий Фадеев в формате видеоконференцсвязи рассказал, почему во время строительства Куйбышевского оборонительного рубежа на территории современной Ульяновской области ни один из райкомов плана по мобилизации населения не выполнил.

Строительство оборонительных сооружений. 1941

Строительство Куйбышевского оборонительногорубежа на территории современной Ульяновской области

В октябре 1941 г., в разгар битвы за Москву, по решению ГКО началось строительство оборонительного рубежа на территории современных Самарской, Ульяновской и Пензенской областей (входивших в Куйбышевскую область). Рубеж обороны городов Куйбышева и Ульяновска имел важное значение: здесь в 41-м разместились действующие органы власти, иностранные посольства, крупнейшие оборонные предприятия и научно-исследовательские организации. Также оба города являлись водными и железнодорожными транспортными узлами. Работы по возведению рубежа производило 4-е управление военно-полевого строительства, разместившееся в Куйбышеве. Общее руководство возлагалось на Наркома внутренних дел Л. П. Берию.

Старт был дан постановлением бюро Куйбышевского обкома ВКП (б) от 20 октября 1941 г. Рубеж разделялся на 21 участок в соответствии с районами, где проходило строительство, 13 из них — на территории современной Ульяновской области. Начальниками участков назначались секретари райкомов ВКП (б) либо председатели исполкомов районных Советов депутатов трудящихся. Предприятия области должны были изготовить разборные доты, противотанковые ежи и другие конструкции, но львиную долю работ составлял ручной труд. Датой завершения строительства бюро обкома назначило 25 декабря 1941 г. [5, л. 234−235].

Последние 10 дней октября 41-го стали начальным этапом строительства — рекогносцировки и мобилизации. Для первоочередных задач — земляных работ по созданию противотанковых заграждений — планировалось привлечь до 300 тысяч человек из Куйбышевской области и 39 тысяч из Пензенской и Саратовской. Мобилизация осуществлялась в порядке бесплатной трудовой и гужевой повинности. Также требовались: 1331 автомобиль, 3180 тракторов, 40 050 лошадей из Куйбышевской области [9, л. 6−8].

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ведущий архивист отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев. Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

Но планы опирались на довоенные показатели и не соответствовали реальности. У райкомов ВКП (б) не было времени проанализировать постановление обкома. Так, Старо-Кулаткинский райком постановил исполкому райсовета в суточный срок довести плановые задания по сельсоветам, колхозам и МТС и мобилизовать по району 2500 человек, 450 лошадей и 30 тракторов, а для руководства работами выделил 17 человек, слабо знакомых с рекогносцировочной и строительной работой [8, л. 188]. Авральные решения принимали и другие райкомы.

Ни один из райкомов плана по мобилизации не выполнил. Так, по Вешкаймскому району было мобилизовано 4366 человек, из которых было сформировано 3 строительных полка: 2 полка направили в Тагайский район, один — в Барышский. По плану же район должен был поставить 4 полка общей численностью 6 тысяч человек. Тем не менее к 25 октября колхозы Куйбышевской области мобилизовали 101 тыс. колхозников и 12 тыс. лошадей. Ещё 3 тыс. колхозников и 3 тыс. лошадей привлекли на подвозку фуража и продовольствия [9, л. 121].

Главный этап, собственно строительство Куйбышевского оборонительного рубежа, продолжался с ноября по декабрь 1941 г. Сразу остро встала проблема нехватки техники, ведь с июля по сентябрь на фронт было мобилизовано до 70% транспорта. Из прибывших 2 тысяч тракторов — гусеничных было не более 400, а колесные в зимних условиях оказались бесполезны [9, л. 121]. Так, на участке Астрадамовского района работало всего 5 тракторов вместо 40 [6, л. 158]. При этом райкомы жестко настаивали, чтобы их трактора использовались только на их участках строительства и не перебрасывались на чужие [6, л. 93]. Ситуация с грузовиками оказалась ещё хуже. Так, Больше-Нагаткинский участок строительства к 15 ноября вместо 115 автомобилей получил всего 2 [9, л. 115].

К разгару стройки в середине ноября 1941 г. участки работ были обеспечены рабочей силой на 30%. Районные власти уже проводили мобилизацию без отбора. На каждую тысячу мобилизованных приходилось более 100 нетрудоспособных, в том числе инвалидов, стариков и беременных. Часто сознательно занижали сроки пребывания на стройке. В Чердаклинском районе правления колхозов и сельсоветы выдали мобилизованным сельчанам на руки справки о том, что длительность их пребывания на военном строительстве составляет 10 дней. Естественно, отбывшие не брали с собой запасной теплой одежды и достаточного объема продовольствия, а, отработав 10 дней, уходили домой [9, л. 122 об.].

При этом для строителей оборонительного рубежа жилых помещений, пунктов питания, снабжения теплой одеждой подготовлено не было. Частым явлением стало нарушение логистики перемещения мобилизованных на строительство. Так, в Старо-Майнском районе из-за отсутствия переправы через р. Волга свыше 800 человек неделю провели на берегу, пока у них не закончился провиант [9, л. 120 об.].

Строительство противотанковых рвов. 1941

В телеграмме Куйбышевскому обкому от 9 декабря 1941 г. Л. П. Берия констатировал неудовлетворительность мобилизации, когда вместо 200 тыс. человек на строительство рубежа прибыло 100 тыс. Обкому предлагалось в 5-дневный срок мобилизовать ещё 50 тыс. человек. Так, Астрадамовский райком в декабре смог мобилизовать 2054 человека вместо 4500. Теперь от него требовалось выделить еще 750 человек [8, л. 118]. О том, насколько тяжело для районов далась дополнительная мобилизация, свидетельствует доклад секретаря Тереньгульского райкома. Хоть план для района был снижен с 6 до 4 тысяч человек, ему приходилось призывать женщин, которым было некуда пристроить малолетних детей. При этом району требовались дополнительные силы для вывоза урожая с 11 тыс. гектаров [9, л. 63].

К началу 1942 г. попытки руководства участков мобилизовать новые людские ресурсы приводили к конфликтам с районными партийными и советскими организациями. Так, 8 января Богдашкинское управление военно-полевого строительства просило Старо-Майнский райком ВКП (б) для завершения работ до 20 января срочно прислать 800 человек. В ответ райком отвечал, что присутствовавших на строительстве жителей района вполне достаточно, но настоятельно рекомендовал начальнику участка вернуть колхозам района лошадей для завершения хлебосдачи [1, л. 65].

В городах, наряду с незначительным количеством уклонистов, была проблема невручения повесток мобилизуемым. Так, в Ульяновске в начале ноября 41-го не были вручены повестки 97 горожанам. Одновременно сотрудники горотдела НКВД фиксировали случаи, когда на строительство пытались направить лиц, негодных по состоянию здоровья или по возрасту. Так, горисполком дважды включал в списки мобилизованных 4 инвалидов 2-й категории и прекратил эти попытки только после вмешательства прокуратуры [3, л. 203−206]. Также по мере развертывания в Ульяновске предприятий военной промышленности здесь перестало хватать рабочих. 8 декабря 1941 г. уже сам Куйбышевский обком предлагал Ульяновскому горкому отправить на военное строительство 700 рабочих патронного завода вместо 1500 заявленных ранее [2, л.109].

18 ноября 1941 г. Ульяновский горком был вынужден назначить дополнительную 5-дневную мобилизацию 7 тыс. горожан для 3 строительных полков. Предприятия и учреждения обязывались подготовить для них инструмент и зимнюю одежду и снаряжение. Одной из мер было требование ИТК №9 предоставить для строителей 10 тысяч пар… лаптей [4, л. 159].

Отношение жителей Ульяновска и районов к участию в строительстве было обусловлено ростом негативных откликов о плохом снабжении и условиях труда. Пример со Старо-Майнского участка строительства: 27 декабря сообщалось о скудном питании, состоящем лишь из низкокачественного хлеба, и колхозах, которые должны были снабжать своих мобилизованных, но продуктов не подвозили [3, л. 61].

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ведущий архивиста отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев. Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

Начинали дезертировать основные работники, по состоянию здоровья уходили летние подростки и люди старше 60 лет. Чтобы не раздувать масштабы уходов и не допустить роста заболеваний на фоне недоедания и переохлаждения, начальники участков в приказном порядке отпускали отдельных мобилизованных. Но в конце ноября 1941 г. дезертирство приобрело массовый характер, когда самовольно покинули военно-полевое строительство до 50% мобилизованных. Так, из 3 тыс. мобилизованных Астрадамовского района дезертировало полторы тысячи человек [6, л. 148].

Первичные партийные и комсомольские организации организовали среди сельчан сборы продуктов, теплой одежды и белья, мыла и предметов обихода для строителей. Партийцы и комсомольцы выезжали на тяжелые участки строительства, а в отношении добровольно возвратившихся прекращалось уголовное преследование. Но все принятые меры приостановили рост случаев дезертирства лишь до 20% [9, л. 138].

16 декабря 1941 г. Куйбышевский обком напомнил районам про выполнение норм дополнительной мобилизации. Эти нормы были в 2 раза ниже, чем первоначальный план мобилизации, но последний был выполнен на 30−40%. Численность мобилизованных из всей Куйбышевской области была подтянута к 174,6 тыс. человек, а также 25,1 тыс. лошадей. Однако уже к концу декабря возобновился массовый самовольный уход работников по причине длительного оставления без присмотра семей, о которых не заботилось колхозное руководство, и изношенности одежды, ведь к этому моменту среднее время пребывания мобилизованного на стройке превысило месячный срок [3, л. 43].

В конце декабря 1941 г. работа на строительстве шла вручную, а основным инструментом были лом, топор и лопата, принесенные самими мобилизованными. В сутки один рабочий должен был осуществить выемку 2,5 куб. м. грунта, притом что к этому моменту глубина промерзания превышала 1 метр. Норма могла быть выполнена только при использовании техники, простаивавшей без топлива или вышедшей из строя. Поэтому обком просил СНК разрешить использование взрывных работ либо закрыть строительство и направить колхозников для обработки и вывоза хлеба по обязательным хлебопоставкам государству, или хотя бы сократить количество занятых людей [9, л 122].

Январь-февраль 1942 г. стал завершающим этапом, когда Куйбышевское военно-полевое строительство было свернуто, а объекты — законсервированы. В целом возведение Куйбышевского оборонительного рубежа было завершено, о чем свидетельствует факт работ по ремонту и разгерметизации объектов, начатых весной 1942 г. Сооружение рубежа стало несомненным вкладом населения Среднего Поволжья в обороноспособность страны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ведущий архивиста отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев. Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

Но строительство выявило серьёзные организационные просчёты, объясняемые на начальном этапе общей ситуацией и мобилизацией основной массы мужского трудоспособного населения в действующую армию. Удаленность строительных участков от административного центра области мешала оперативному решению задач, в том числе бытового устройства и снабжения, и стала еще одной предпосылкой к выделению Ульяновской области из состава Куйбышевской в 1943 г. Также при продолжительных работах важную роль сыграла заинтересованность в результатах труда. Это было учтено, и на следующей чрезвычайной стройке — Волжской железнодорожной рокаде — труд мобилизованных оплачивался и поощрялся в рамках социалистического соревнования.

Несмотря на все ошибки, задача создания единой Куйбышевской оборонительной линии была выполнена в короткие сроки. Строительство оборонительного рубежа на территории Средней Волги стало трудовым подвигом народа, в том числе более 80 тыс. жителей районов современной Ульяновской области.

Использованные источники:1. Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 9. Оп. 1. Д. 376.2. ГАНИУО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 229.3. ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887.4. ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1888.5. ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1891.6. ГАНИУО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 99.7. ГАНИУО. Ф. 24. Оп.1. Д.101.8. ГАНИУО. Ф. 24. Оп.1. Д.102.9. Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Ф. 656. Оп. 19. Д. 42.