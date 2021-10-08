Депутат украинского парламента и бывший член правящей в стране партии «Слуга народа» Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве. Об этом 8 октября сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Frews.freddy Антон Эдуардович Поляков. Украинский политик, предприниматель, общественный деятель, руководитель «Украинского центра противодействия преступности и коррупции»

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Печальное известие обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского политолога Михаила Чаплыги и депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие отметили, что известие о смерти депутата Рады их «шокировало». Иные считают, что смерть оппозиционного политика не случайна.

«Шокирующая новость…» — отреагировал Александр Н.

«Лихие 90-е вернулись! Бандитизм, воровство, рейдерство и безнаказанность», — добавила Екатерина Б.

«Не верю в официальные заявления о том, что стало плохо. Похоже, шайка совсем с катушек съехала и начинает устранять всех, кто имеет наглость стать против них. Парень никогда не подавал болезненного виду, а тут такое. Мутно все. Очень жаль Антона, толковый парень был. Соболезнования всем родным и близким», — написал Егор К.

«Соболезнования родным и близким. Очень хороший, честный и порядочный человек! Как жаль…» — пишет Vitaliy P.

«Я не верю ни в какие совпадения или случайности… Это 100% убийство (хотя власти скажут иное, как всегда), его отравили. Причём случилось всё это вскоре после того, как он… заявил, что «слуги» (депутаты фракции «Слуга народа». — М. Р.) получают зарплату в конвертах. Да и не так давно, всего месяц назад, на него было совершено нападение. Неспроста всё это… Родным и близким искренние соболезнования», — отреагировал Юрий В.

«Ужасная новость. Такой молодой, 33 года. Да никто не поверит, что он умер естественной смертью. Ужас, лихо они убирают неугодных…» — отметила Alya S.

«Слов нет… Это даже не просто беспредел!.. Средневековье какое-то… Люди!!! Доколе мы будем все молчать…» — отреагировала Елена Т.

«У меня после прочтения этой новости просто шок. Не могу прийти в себя от ужаса. Мне кажется, такое будет происходить ещё и ещё, к сожалению, пока мы все будем возмущаться только в комментариях. Пока будут у власти откровенные сволочи, так и будет. Пока люди их не снесут с их постов, на лучшее надеяться не стоит», — написала Наталья Г.

Антон Эдуардович Поляков. facebook.com Антон Поляков

«О Господи!!! Какое страшное время. Вы понимаете, что происходит? Мэр Кривого Рога, сейчас — Антон. Слуга дьявола (отсыл к партии «Слуга народа». — М. Р.) уничтожает всех на своем пути. Светлая память Антону. Как же так?..» — отреагировала Elena K.

«Какой кошмар и ужас происходит. Как жаль. Они (власть. — М. Р.) собираются всех устранять физически, кто против них?.. Соболезную родным и близким. И что дальше, и кто следующий?..» — пишет Наталья Г.

«Начинают идти по головам. Это террор. Соболезнования родным и близким», — добавил Andrey F.

«Сначала Павлов, теперь Поляков. Кажется, кое-кому пора присваивать статус официальных убийц», — подытожила Irina G.

Отметим, в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что по результатам вскрытия смерть Антона Полякова «наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца».

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Напомним, в августе мертвым был найден мэр Кривого Рога Константин Павлов.