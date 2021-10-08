Американская подводная лодка USS Connecticut столкнулась 2 октября с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Согласно заявлению Тихоокеанского флота ВМС США, получившим ранения членам экипажа ничего не угрожает, а атомная энергетическая установка подлодки не пострадала и до сих пор работает в штатном режиме. С каким объектом столкнулась лодка — неясно.

skeeze Подводная лодка ВМФ США

В заявлении также говорится, что инцидент будет расследован для оценки степени ущерба. CNN упомянула, что в заявлении США не уточняется, что инцидент произошел в Южно-Китайском море, а лишь говорится, что он произошел в «международных водах в «Индо-Тихоокеанского региона». Однако агентство Reuters процитировало официального представителя США, заявившего, что инцидент произошел в Южно-Китайском море. Менее 15 человек получили легкие ранения, а травмы двух человек были классифицированы как «умеренные».

Connecticut — это атомная быстроходная подводная лодка класса Seawolf. Она была спущена на воду в 1997 году и принята на вооружение в 1998-м. Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали свое отношение к инциденту под соответствующей публикацией в паблике «Всемирная сеть».

«Если бы это действительно привело к утечке ядерного топлива, это было бы ужасно, но это наш морской регион!» — заявил пользователь Лянь Чэньсю.

U.S. Navy Подводная лодка USS Connecticut ВМС США

«Значит они пришли на место, где их быть не должно быль, ударились о южную стену…» — заявила «Бесплатная цветочная дорога».

Некоторые комментаторы пожелали «армии страны плесени» (а именно так позволяет китайская игра слов назвать армию США) быть уничтоженной подводным драконом и быть съеденными гигантской рыбой и сгинуть в ее чреве во веки вечные.

«Предполагаю, что они столкнулись со своим же собственным шпионским устройством, верно?» — высказал догадку Ван Цяньюань.

Но некоторые пользователи решили зрить в корень и предложили свою, более тонкую и геополитическую трактовку происшесвия.

«2 октября была подбита подводная лодка. Во празднование Дня образования КНР. Более того, поочередно в регион было отправлено большое количество истребителей. 6 октября в Швейцарии прошла встреча между США и Китаем. Не можете читать новости одну за другой?» — задал вопрос Жэнь.

Многие комментаторы согласились с тем, что инцидент имел рукотворную природу, однако не все сошлись во мнении, кто это устроил. Некоторые предположили, что что-то напутали сами члены экипажа, потому что переборщили с алкоголем. Кто-то же предлагает более экзотические версии, будто бы кто-то наслал проклятие на американскую подлодку.

«Это также могут быть фейковые новости, придуманные американскими военными, чтобы преувеличивать угрозу со стороны Китая свободе судоходства», — сделал предположение AD.

«А может быть, торпеда, запущенная нашей атомной подводной лодкой в качестве предупредительного удара, поэтому они в испуге и убежали. Должно быть, станет уроком на будущее», — считает другой комментатор.

Guillaume Rueda Торпедный отсек подводной лодки

Очень многих озаботил вопрос, как вообще американские военные попали в Южно-Китайское море, которое Китай считает своей акваторией, а также что они там делали, пока Китай праздновал.

«В Южно-Китайском море есть стена. Мы называем ее «Южной стеной». Некоторые хулиганы ударились о Южную стену и не уплыли не оглядываясь, я угадал?» — задал вопрос Чжао Шэнъе.

Самой же экзотической версией стало предположение, будто бы американская подлодка пострадала от Годзиллы, которая появилась в Южно-Китайском море после того, как японцы недавно якобы слили в океан ядерные отходы с АЭС «Фукусима». В общем и целом же ситуация повеселила китайцев, которые оставили множество язвительных и издевательских сообщений в адрес США.