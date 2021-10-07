Получение мандата депутата Госдумы экс-мэром Оренбурга Владимиром Ильиных всколыхнуло соцсети. В эмоциональных обсуждениях ситуации люди оставляли комментарии о том, что надо бы придумать документ для голосования. Он нашел бы горячий отклик у оренбуржцев, а результаты голосования у пользователей соцсетей не вызывали сомнения, поскольку, по словам горожан, за время работы Ильиных авторитета не заработал, а вот репутацию подмочил сильно.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

И вот 7 октября на интернет-площадке появилась петиция, адресованная Госдуме, генпрокурору Игорю Краснову, президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору Оренбуржья Денису Паслеру. На утро 8 октября протестное обращение подписали свыше 2,8 тыс. человек, и число подписантов стремительно растет. Люди требуют отозвать мандат депутата Госдумы у Ильиных.

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Автор петиции подчеркивает, что экс-мэр Оренбурга выдвинут в депутаты Госдумы от Оренбургской области, но этого недостоин по веским причинам. Названо шесть факторов, по которым следует отстранить Владимира Ильиных от депутатства. Бывший глава горда не справился с обязанностями мэра города. Провалил «мусорную реформу». Отсутствовал на рабочем месте с мая по октябрь 2021 года и фактически не выполнял своих обязанностей. Не установил контакта с населением, не реагировал на обращения граждан. Не участвовал в принятии поправок в устав города.

Orenburg.ru Владимир Ильиных. Экс-мэр Оренбурга

Вероятная коррупционная деятельность и полная утрата доверия граждан. В мае 2021 года со­труд­ни­ки по­ли­ции и управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти и про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции УМВД по Орен­бург­ской об­ла­сти про­вели обыски в доме Ильиных, мэрии и ряде муниципальных организаций. После чего мэр исчез и больше не появился на рабочем месте вплоть до его отстранения в октябре 2021 года. Предлогами стали отпуск, лечение и отпуск за свой счёт.

«Просим Вас, не допустите, чтобы Ильиных представлял область, управление столицей которой он с треском провалил! Жители города Оренбурга решительно против. Во избежание обострения ситуации, обвинений в преступном бездействии и для процветания Оренбургской области! В нашей области достаточно людей, любящих свою малую родину, чьих компетенций будет достаточно, чтобы представлять регион в Государственной думе. Пожалуйста, продолжите ранее начатое расследование в отношении Ильиных, от которого он так умело уклоняется и имеет возможность избежать ввиду депутатской неприкосновенности», — говорится в петиции.

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Люди активно голосуют и в комментариях поясняют свою позицию.

«Недостоин мандата депутат Госдумы», — пишет один из комментаторов.

«Стратег только личного благополучия!» — считает еще один оренбуржец.

«Люди, которые не могут справиться с городом, не должны идти в Думу», — отметила Евгения.

«Считаю, что такие люди недостойны находиться в Госдуме. Будучи на должности мэра г. Оренбурга, Ильиных не выполнял своих обязанностей от слова совсем», — вторит Александра Т.

«Не работал на посту мэра и в Думе не будет», — сказал Игорь С.

Люди предполагают, что в Госдуме Владимира Ильиных спрятали покровители от уголовного преследования. Ведь не просто так силовики проявили весной к его персоне интерес и проводили оперативные мероприятия по месту жительства в пригороде Оренбурга. После этого Ильиных практически не видели на рабочем месте.

Ramil Оренбург

«Такой наглой и беспринципной покупки места в Госдуме я ещё не видела», — оставила комментарий Мария С.

«Ильиных прошел по списку, личный рейтинг не позволил бы ему пройти и в сельсовет», — сделал вывод Игорь Ч.

«Этот человек, которого сложно назвать главой города, своим так называемым начальством устроил из красивого города мусорку, кишащую тараканами. Растоптал мнение жителей города полным безразличием, наглой коррупцией, хамским отношением», — поддержала петицию Елена М.

В своих комментариях люди характеризуют экс-мэра как бездельника, жулика и называют худшим мэром за всю историю Оренбурга. По мнению участников петиции, таких людей, как Ильиных, нельзя допускать к власти.

Напомним, в конце 2019 года Ильиных прибыл в Оренбург из Свердловской области, сложив полномочия депутата Заксобрания. Сначала земляк оренбургского губернатора занял пост первого заместителя главы областного центра, а в феврале 2020 года — мэра. Оренбуржцы по-разному восприняли приход варяга. Одни были категорически против чужака, другие надеялись, что именно чужак сможет изменить к лучшему город. Тешивших себя надеждами с течением времени становилось все меньше. Люди, видя упадок города, жёстко критиковали главу Оренбурга. Свои должностные полномочия Ильиных сложил 28 сентября. О том, что экс-мэр получил мандат, стало известно 6 октября.