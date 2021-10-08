Роснедра сегодня, 8 октября 2021 года, проведут аукцион, на котором будет разыграно право разработки в течение почти 30 лет крупного золоторудного месторождения в Якутии. Стартуют торги с суммы 2,2 млрд рублей. Среди возможных претендентов может оказаться свежеиспечённая компания «Белое золото», за которой стоят холдинг «Селигдар» и госкорпорация «Ростех». Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Тендер и месторождение

Торги организованы по поручению премьер-министра Михаила Мишустина на основании распоряжения правительства от 17 августа 2021 года. На продажу выставлено право геологического изучения, разведки и добычи золота, серебра и попутных компонентов на участке недр федерального значения, который включает месторождение Кючус в Якутии.

Стартовый размер разового платежа определен в 2 210 067 380 рублей (шаг аукциона — 221 006 738 рублей). Площадь участка — 8,35 кв. км.

На начало января 2020 года на участке были учтены следующие запасы полезных ископаемых: золото двух категорий для открытой и подземной разработки — 180 845 кг, серебро — 26,9 т. Прогнозы по золоту двух категорий включают также 253 029 кг.

Победитель аукциона получит право пользования на 27 лет.

Кто претендует на золотой участок?

Косвенно определить потенциальных претендентов на участок можно через раздел запроса разъяснений. В нём указаны РМК, «Восток ГеоСервис», «Селигдар» и «Белое золото».

Наибольший интерес представляет последняя компания — ООО «Белое золото».

По данным ЕГРЮЛ, компания «Белое золото» была учреждена 16 июля 2021 года с основным видом деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Прописана она в Москве, директор — Геннадий Лаунер, который также владеет долей в фирме «Ладья ривер» (вложения в ценные бумаги). Среди совладельцев — Сергей Васильев и Константин Бейрит.

Собственниками свежеиспечённого золотодобытчика «Белое золото» выступают ООО «Управление золотыми активами» с долей 66,7% и ООО «РТ-Развитие бизнеса». Первое юрлицо создано в конце мая 2021 года и принадлежит на 51% всё тому же ПАО «Селигдар». Ещё 49% доли у директора — Дмитрия Доева.

Фото с сайта seligdar.ru География холдинг «Селигдар»

Доев также владеет 30% в фирме «Юрский», созданной в июне 2020 года для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Прописано ООО «Юрский» в Якутии. И 70% доли в нём опять же в собственности «Селигдара».

Второй совладелец «Белого золота» — это компания из дивизиона госкорпорации «Ростех».

Ivtorov Офисное здание Ростеха

Стоит отметить, что у Ростеха под управлением Сергея Чемезова уже есть один золоторудный актив — 35% в ООО «Техсервис», которое занимается добычей золота в Иркутской области. В числе совладельцев — Илья Рыбалкин и офшор с Кипра «Арсанол холдингс лимитед». Фирма «Техсервис» в 2020 году получила чистый убыток — 370,366 млн рублей.

James St. John Золотые слитки

«Пакистанский поток»: Чемезов отдаст долю продюсеру «Дома-2» и олигарху?

Торги на золоторудный участок пройдут в 11:00 мск 8 октября 2021 года, и уже сейчас очевидно, что борьба будет жаркой.