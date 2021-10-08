



Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

В то время как конкуренция между США и Китаем набирает обороты, всё больше американцев признают, что азиатская страна экономически более сильна. Это свидетельствует об изменении точки зрения американцев, которые два года назад заявляли, что экономическое преимущество остается за Соединенными Штатами, согласно исследованию, опубликованному 7 октября Чикагским советом по глобальным вопросам.

Общенациональный опрос также выявил, что вопрос защиты американских рабочих мест заботит граждан намного больше, чем такие проблемы внешней политики, как пандемия, борьба с терроризмом или изменение климата. Занятно, что большинство опрошенных не считают, что нынешняя политика Белого дома приносит пользу американцам рабочего и среднего классов. Напротив, значительное большинство уверено, что внешняя политика США помогает только крупным компаниям, богатым американцам, правительству и военным. Статистика выявила тот факт, что рабочий класс озабочен экономическим превосходством Китая и тем, что правительство ставит в приоритет внешнюю политику.

Данные не могут не волновать президента США Джо Байдена и его старших советников, которые обещали отталкиваться от интересов работающих семей, расставляя ориентиры в своей международной политике. По данным июльского опроса Чикагского совета, 40% опрошенных считают, что Китай в настоящее время сильнее в экономическом плане, в то время как 27% верят, что США сильнее, и еще 31% указали, что страны примерно равны. В опросе, проведенном группой в 2019 году, американцы утверждали, что США сильнее, с перевесом 38% к 31%, а 29% утверждали, что эти две страны примерно равны.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили результаты опроса под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Большинство американцев, если бы они были образованными, знали бы, что капитализм не приносит пользы рабочему классу. Это современное рабство», — пишет @doobeewahdoowah.

«Я не согласен с большинством политических решений Дональда Трампа, но, если я хорошо помню, его часто критиковали за то, что он утверждал, что рабочие места в США являются его приоритетом номер один. Его часто критиковали за то, что он смотрит вглубь страны и пренебрегает торговыми соглашениями. И т.д. Теперь люди обеспокоены», — отмечает @MaestresRaul.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Во-первых, вы не можете защищать рабочие места в США и верить в капитализм. Это или/или. Если я владею компанией, я имею право использовать самую дешевую рабочую силу, чтобы получить наибольшую прибыль. Вот как это работает! Второе… Китай имеет 18% мирового населения, а США — 4%. Перестаньте гоняться за ними, беспокойтесь о США!!!» — призывает @MorganEdde.

«Вы знаете, что мы используем всё, что производит Китай. Мы делаем их богатыми, а американцы сейчас читают на уровне 7-го класса и думают, что они №1», — отмечает @YVETTRA22.

«Производитель пончиков сказал на телеканале Fox, что его бумажные изделия с печатью логотипа были доставлены из Китая. Они так и не спросили, почему он не может сделать их в Америке», — вспоминает @grappytime.

«Производство должно вернуться в США», — пишет @BeckyKraule.

«Но будет ли наш политический медиа-корпоративный промышленный комплекс работать на защиту американских рабочих мест? Нет», — комментирует @RealMikeKeaton.

«Американцы хотят «защитить» американские рабочие места, но хотят ли они платить более высокие цены? Это всегда компромисс: рабочие места? цены?» — подчеркивает @Bellerose8227.

Steve Jurvetson На китайском предприятии

«Всеми средствами давайте игнорировать инновации в области зеленых технологий, чтобы защитить устаревшие американские рабочие места, которых не будет через десять лет. Китай будет производить зеленые технологии, которые нужны миру, если мы этого не сделаем», — считает @theladiestalbot.

«Если бы только в Конгрессе были планы о стимуляции роста занятости, улучшении инфраструктуры и одновременно о заботе об окружающей среде», — мечтает @Vincornelis.

«США следует прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и сосредоточиться на конкуренции с Китаем на экономическом фронте. В телекоммуникационном секторе, согласно отчету Совета по международным отношениям, Китай является явным победителем в гонке 5G, и США необходимо наверстать упущенное в гонке 6G», — утверждает @Birhanu67516573.

«Мы по-прежнему получаем маски и медицинские материалы из Китая. И причина подозрений к лаборатории в Ухане заключается в том, что американские компании делают в Китае то, что они не могут сделать здесь», — объясняет @AbominableFancy.

«Не надо кусать руку, которая тебя кормит. Наши политики подчиняются глобальным корпорациям и их питомцам в Китае», — предполагает @JimC69136496.

«То, что происходит, дело рук самих американцев. Когда американцы занимались бессмысленными войнами в Афганистане, Ираке, Сирии и т.д., китайцы были заняты строительством своей страны через экономику и инфраструктуру», — комментирует@EmailFeroz.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США организует специальный отдел для противодействия «вызовам со стороны Китая».

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в составе ЦРУ появился новый «Центр миссий по Китаю», который нацелен на «дальнейшее укрепление работы в отношении самой серьезной геополитической угрозы XXI века — всё более враждебного китайского правительства».