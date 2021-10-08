Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс объявил о создании Центра китайской миссии (ЦКМ) для противодействия Пекину, предупредив при этом, что «всё более враждебное» китайское правительство представляет «самую важную геополитическую угрозу» для США в XXI веке.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

Центр создается с целью того, чтобы «наилучшим образом подходить к решению текущих и будущих проблем национальной безопасности».

«ЦКМ еще больше усилит нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в XXI веке, — всё более враждебным китайским правительством», — сказал Бернс и добавил, что Центр будет заниматься проблемами, исходящими от Китайской Народной Республики.

Уильям Бёрнс cia.gov Директор ЦРУ

Он также подчеркнул, что «угроза исходит от китайского правительства, а не от его народа». Данное объявление было сделано после того, как администрация президента США Джо Байдена предупредила, что Китай является «единственным конкурентом», потенциально способным бросить «вызов» международной системе.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Президент Трамп знал об этом и принимал меры для уменьшения угрозы. А вот преступная семья Байденов инвестирует в Китай», — пишет deeppurple.

«21 сентября 2020 года. Администрация Трампа неоднократно противостояла Китаю по таким вопросам, как торговля, коронавирус, протесты Гонконга в связи с ущемлением демократических прав и угнетение уйгуров», — поддерживает jdoe7324.

«Центральная разведка была скомпрометирована давно, очень давно, друзья. На протяжении десятилетий они не работали на благо и благополучие НАСЕЛЕНИЯ Соединенных Штатов Америки. Они попустительствовали и помогали мировой наркоторговле из Южной Америки на протяжении десятилетий. Центральная разведка могла быостановить всё производство и торговлю наркотиками в нашей стране. Они сделали это выгодным для тех элитных миллиардеров Нового мирового порядка, которые на этом наживаются. ЦРУ не было на высоте и не защищало нас в течение десятилетий», — отмечает skyrider256.

«Китай окружил нашу страну «грузовыми» кораблями, пока мы говорим. В это время нашим людям платят за то, чтобы они оставались дома, чтобы правительство могло оправдаться нехваткой рабочей силы. Необходимо провести расследование в отношении всех этих людей. Что «глубинное государство» и администрация Бидена позволяют Китаю делать с нашей страной? Нас подставляют», — уверен doppelganger158.

«Ни одна миссия по противодействию Китаю не является полной, если она не включает противодействие Байдену и демократам, американским представителям Коммунистической партии Китая», — подчеркивает SharpDressedMan.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«К сожалению, это было необходимо более десяти лет назад. Теперь дверь амбара закрывается…» — пишет Tony_Gunk2020.

«Я не верю, что у нас в ЦРУ есть кто-то достаточно умный для борьбы с Китаем. Мы стали страной толкачей и детей отмены культуры. Другие страны рассматривают это как слабость и набрасываются на нас. Пока, американский пирог», — комментирует TheRegulator.

«Да, ЦРУ пойдет на всё, чтобы противостоять Китаю… Реально… Значит ли это, что они собираются привлечь к ответственности Китайского Джо и его сына-наркомана за их китайский сговор?» — имеет в виду Stupid🇨🇳Libtards президента США Джо Байдена.

«Я думал о том же. О, хорошо, ЦРУ собирается защитить нас от Китая. Вроде того, как ФБР расследует сговор ФБР против президента Трампа. Руководство этих двух учреждений нанесло серьезный ущерб своей репутации», — считает tal520.

«Это то же самое ЦРУ, которое плакало о России в течение последних 5 лет? То же ЦРУ, которое сказало нам, что в Ираке было оружие массового поражения? То же ЦРУ, которое провалило все дела в Афганистане? То же ЦРУ, которое пропустило теракты 11 сентября, распад СССР и иранскую революцию? То же ЦРУ, которое пропустило захват Гонконга Коммунистической партией на годы раньше запланированного срока? То же ЦРУ, которое рекомендовало бросить Тайвань еще в 1971 году? Я уверен, что теперь мы все в безопасности и можем расслабиться, зная, что спецслужбы работают», — иронизирует mrdna.

«Я за капитализм и свободную торговлю, но компаний, которые ведут бизнес с Китаем, следует избегать. Да, это касается и семьи Трампа», — указывает fair_n_balanced.

«Ну и ну, немного поздновато, вам не кажется? Правительство должно было отреагировать на это еще 40 с лишним лет назад. Теперь мы полностью погружены и зависимы. Генеральный директор Nike признал, что они, по сути, китайская компания. По крайней мере, в Советском Союзе это не было проблемой», — вспоминает bulltavern.

«Я очень сомневаюсь в этом, так как Китай по всем признакам контролирует всех в Вашингтоне и делает всё, что хочет, не опасаясь Америки», — комментирует voterfraudjoe2020.

Ранее член Политбюро ЦК Компартии КНР Ян Цзечи сообщил, что власти Китая надеются, что Соединенные Штаты будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении Пекина.

«Надеемся, что США будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении КНР, вместе с Китаем проявлять уважение к интересам друг друга, а также идти по пути взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — цитируют его слова сайт МИД Китая.