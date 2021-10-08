ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» минкультуры Чувашии Александр Максимов привёл статистику, связанную с рассекречиванием архивных документов, в том числе связанную со строительством оборонительных рубежей на территории республики. При этом он отметил, что в некоторых районах не оказалось ни одного документа, касающегося оборонного строительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Киги, посвящённые строительству Сурского и Казанского оборонительного рубежей

Деятельность Государственного архива современной истории Чувашской Республики по рассекречиванию документов о строительстве оборонительных рубежей в Чувашии

Ключевым фактором полного и всестороннего изучения архивных документов является их доступность и открытость. При этом исследователи в ходе своей работы сталкиваются с «закрытыми» архивными документами (делами), имеющими ограничение доступа. Соответствующие документы (дела) в широкий научный оборот вводятся путем их рассекречивания. Под рассекречиванием архивных документов (дел) понимается снятие грифов секретности; для сведений — снятие ранее введенных ограничений на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации по вопросам защиты государственной тайны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр Максимов

Государственный архив современной истории Чувашской Республики является правопреемником Партийного архива Чувашского обкома КПСС, образованного 15 августа 1935 г., соответственно документы партийных и комсомольских организаций (органов), начиная от первичных и заканчивая республиканским комитетами, хранятся в архиве современной истории, в составе которых сосредоточено большое количество документов с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Документы с ограничительными грифами не представлены отдельным комплексом (за исключением «особых папок»), а рассредоточены в делах многих фондов вместе с несекретными документами. Большинство закрытых сведений не были связаны с государственной тайной, а отражали партийные и служебные тайны. При этом в соответствующих фондах имелось достаточное количество документов, требующих серьезного подхода и тщательной экспертизы, в том числе с участием специалистов других ведомств, поэтому рассекречивание без детального изучения было недопустимо.

Работу по подготовке документов (дел) к рассекречиванию в государственном архиве проводит постоянно действующая экспертная группа. Сотрудники, привлеченные к этой работе, имеют допуск к государственной тайне по форме, соответствующей степени секретности рассматриваемых документов. Ежегодно в плановом порядке к рассекречиванию должно быть подготовлено не менее 500 дел. При этом зачастую количество соответствующих дел превышает плановые показатели в связи с обращениями граждан о рассекречивании архивных дел, содержащих сведения о родственнике или отражающих тему исследования.

Организация рассекречивания архивных документов ус

ГАСИ Чувашской республики Постановление особого заседания Совнаркома Чувашской АССР «Об организации охраны сооружений оборонительных рубежей». 5 января 1942

танавливается следующими основными нормативными документами:

— «Временный порядок рассекречивания и продления сроков засекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, находящихся в закрытых фондах государственных архивов и центрах хранения документации» (утв. решением Гостехкомиссии России от 28 июня 1994 г. № 16);

— «Положение о порядке рассекречивания и продления сроков засекречивания, архивных документов правительства СССР» (утв. постановлением правительства РФ от 20 февраля 1995 г. № 170);

— «Положение о порядке рассекречивания документов, созданных КПСС» (утв. решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 14 июля 2001 г. № 75);

— «Положение о Межведомственной экспертной комиссии Чувашской Республики по рассекречиванию архивных документов» (утв. постановлением кабинета министров Чувашской Республики от 28 ноября 2014 г. № 414).

ГАСИ Чувашской республики Схема Сурско-Казанского оборонительного рубежа на территории Чувашской АССР. 1942

Перечень подлежащих рассекречиванию дел выносится на рассмотрение Межведомственной экспертной комиссии Чувашской Республики по рассекречиванию архивных документов. В состав комиссии входят представители: администрации главы Чувашской Республики; министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской Республике; министерства внутренних дел по Чувашской Республике; Военного комиссариата Чувашской Республики; Государственного архива современной истории Чувашской Республики и Государственного исторического архива Чувашской Республики. Председатель комиссии — министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Заседания Межведомственной экспертной комиссии проводятся не реже 2 раз в год. Кроме этого, проводятся и внеочередные заседания.

Указом главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева от 09 мая 2020 года № 134 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Издание соответствующего нормативно-правового акта активизировало интерес широкой общественности к данной теме. В частности, с 2020 года и по настоящее время в читальном зале Государственного архива современной истории Чувашской Республики занимались 158 исследователей, из них 15 по указанной теме, т. е. около 10% от общего количества исследователей. Это коснулось и работы государственного архива по подготовке документов (дел) к рассекречиванию для публикаторской, культурно-просветительской и выставочной деятельностей. В течение 2020 года из фондов государственного архива было выявлено более 300 документов, из них с ограничительными грифами — более 100 документов, которые были вынесены на рассекречивание Межведомственной экспертной комиссии Чувашской Республики по рассекречиванию архивных документов. В результате было рассекречено 37 дел, содержащих документы о строительстве оборонительных рубежей в Чувашии с грифом «секретно» и «совершенно секретно»: в конце 2020 года — 12 дел и в начале 2021 года — 25 дел. Рассекреченные документы вошли в выставку документов «Героический подвиг народа в тылу в архивных документах» (19 мая 2021 г.), электронную выставку документов «Трудовой подвиг жителей Чувашии» (22 июня 2021 г.) и в сборник документов «Протянули на сотни километров противотанковые рвы и заграждения…»: возведение на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей (по документам государственных архивов Чувашской Республики)» (22 июня 2021 г.).

ГАСИ Чувашской республики Постановление Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». 28 октября 1941 [Г

При этом следует отметить, что некоторые документы по указанной теме ранее были уже выявлены и рассекречены. Документы о подвиге строителей оборонительных объектов прежде были представлены в выставке документов «Успех боев решает труд» и виртуальной выставке «Тыл — фронту», которые были подготовлены и презентованы Государственным архивом современной истории Чувашской Республики в 2006 и 2010 годах. Также в рамках патриотического воспитания молодежи на основе соответствующих документов был подготовлен тематический урок «Возведение оборонных объектов на территории республики», который с учащимися проводится уже в течение 11 лет, с 2011 года и по настоящее время.