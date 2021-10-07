На фоне роста заболеваемости COVID-19 Россию может ждать новая волна ограничений. К такому неутешительному выводу приходят ряд телеграм-каналов, озаботившихся реакцией властей на статистику распространения коронавируса в стране.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

«Заболеваемость коронавирусом в сентябре выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, близится «негативный рубеж» в 30 тыс. заразившихся в среднем за сутки — докладывает «социальный» вице-премьер Голикова», — приводит статистические данные телеграм-канал «Как-то вот так».

Автор публикации отмечает, что ситуация с пандемией движется по негативному сценарию. По его оценке, власть, надеясь переломить положение, прибегает к рискованному эксперименту, стимулируя регионы к повышению темпов вакцинации. Получается, что граждан как бы и не обязывают к прививке, но если те всё-таки не станут её делать, то жизнь их существенно усложнится.

При этом за экспериментальную основу берётся московский опыт QR-кодирования вакцинированных, который интегрируется в субъекты с помощью финансовой стимуляции местной власти. Регионам планируют выделять средства из федерального бюджета, если показатели по распространению коронавируса будут приходить в норму.

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«Деньги идут и на то, чтобы регионы элементарно не обанкротились в процессе создания «COVID-free» зон, но стоит понимать, что такое финансирование протекает с риском увеличения бюджетных диспропорций в Федерации, для выравнивания которых придётся распечатывать «кубышку ФНБ», — пишет телеграм-канал.

Ситуация усугубляется еще и тем, что не все субъекты на достаточном уровне технологически оснащены, чтобы перенимать столичную практику. К тому же не каждый глава региона справится с недовольством населения от вводимых мер.

«Тем не менее выбора у губернаторского корпуса не остаётся: борьбу с пандемией останавливать нельзя, а локдаун принесёт больше потерь, нежели QR-коды, — вот только их повсеместное внедрение не стоило тормозить ради думских выборов: не пришлось бы догонять ситуацию», — отмечает ТГ-канал.

По оценке автора поста, добровольно-принудительная вакцинация смотрится крайне опасной в политическом плане затеей для власти. Связано это с тем, что значительная часть населения по-прежнему опасается побочных действий препаратов и не доверяет им.

«Тем не менее даже в западных странах, где ситуация в этом плане обстоит чуть лучше, люди выходят на улицы и протестуют против ограничений — в России недовольство протекает пока в пассивном ключе, но если перегнуть палку, то протест может хлынуть не только на почве карантинных мер», — подытоживает «Как-то вот так».

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Тем не менее меры противодействия, какими бы они ни были, вероятно, должны вводиться с расчетом на длительный срок их действий. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, прочитав прогноз относительно развития пандемии в телеграм-канале «Доктор Мясников».

«Никто в распространении COVID-19 не виноват. Коронавирус пришёл навсегда и будет накатываться волнами по 2 раза в год. Это надо принять как данность. Смирились же мы со СПИД (миллион смертей в год), туберкулезом (1,5 млн смертей в год), пневмококком (2 млн смертей в год) и проч., и проч.», — написал он.

Введение жестких ограничительных мер наиболее вероятно в 11 регионах страны. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил телеграм-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)».

"Введение жестких ковид-ограничений, включая региональные локдауны и/или ввод QR-кодов (или их аналогов) для посещения мест общего пользования и общественного транспорта, работа общепита только навынос, и т.д. возможно в 11 регионах РФ — в основном это ЦФО и ЮФО — сообщил источник, близкий к правительству России», — написал ТГ-канал.